Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете

Роскомнадзор определился с критериями блокировки сайтов

Роскомнадзор разработал критерии оценки размещенной в интернете информации, которые ведомство планирует применять при рассмотрении вопроса о включении, содержащих ее веб-ресурсов, в Единый реестр запрещенных сайтов. Проект соответствующего приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов. Обсуждение документа продлится до 12 июня 2020 г.



Согласно пояснительной записке к документу, проект разработан в связи с февральскими изменениями (внесены Постановлением Правительства России от 18 февраля 2020 г. №175) в правилах принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений о внесении ресурсов, содержащих запрещенную информацию, в так называемый черный список. Теперь уполномоченные органы исполнительной власти, среди которых, в частности, МВД и Роспотребнадзор, устанавливают критерии оценки запрещенной информации, относящейся к их ведению, по согласованию с Роскомнадзором.

По действующим нормам, регулятор и сам принимает решение о блокировке сайтов, распространяющих детскую порнографию и информацию о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий. Кроме того, ведомство уполномочено блокировать интернет-ресурсы, содержащие запрещенную судом информацию, а также может блокировать приравненные к СМИ порталы, размещающие сведения о методах изготовления наркотических средств и способах совершения самоубийства.

Роскомнадзор разработал критерии оценки информации на предмет включения сайтов в «черный список»

Полномочия по утверждению критериев, на которые опирается Роскомнадзор при принятии решений о блокировке, отмеченными выше поправками, также возложены на ведомство. Другими словами, регулятор теперь самостоятельно разрабатывает и утверждает эти критерии.

Подробнее о критериях

Перечень критериев, разработанных Роскомнадзором, разделен на три группы.

Первые два касаются оценки материалов с «порнографическими изображениями несовершеннолетних и объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера», а также «способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами».

Отдельно стоит отметить третий раздел, в котором сформулированы критерии оценки информации, решение ‎о запрете к распространению которой на территории России было принято уполномоченными органами исполнительной власти или судом. Под них, во-первых, подпадают интернет-ресурсы, содержащие сведения, которые ранее были внесены в «черный список». Во-вторых, согласно критериям, разработанным Роскомнадзором, под блокировку могут попасть сайты, содержащие описание запрещенной информации или упоминание адресов/ссылок на запрещенные веб-ресурсы.

Роскомнадзор и блокировки

Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим во внесудебном порядке ограничение доступа к информации в Сети на основании статей 15.1 и 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ограничение доступа к сайтам в соответствии со статьей 15.1 осуществляется также на основании решения суда о признании информации, содержащейся на интернет-ресурсе, запрещенной к распространению на территории России.



Как сообщил CNews в марте 2020 г., в России заработала система контроля VPN и прокси-сервисов, а также поисковых систем, которой управляет Роскомнадзор. Новый инструмент в автоматическом режиме проверяет, блокируют ли разрешенные в России VPN, прокси-сервисы и поисковые системы доступ к ресурсам, попавшим в реестр запрещенных сайтов. По информации ТАСС, создание системы обошлось в 19,92 млн руб. Ее разработчик был определен в результате конкурсных закупочных процедур, состоявшихся в апреле 2019 г. Им стал Федеральный испытательный центр (ФИЦ) «Информатика и управление» Российской академии наук (РАН). Изначально контракт оценивался в 25 млн руб.

В марте 2019 г. Роскомнадзор начал борьбу за прекращение доступа к запрещенным сайтам через VPN-сервисы. Владельцам 10 из них направлены уведомления о необходимости подключения к реестру запрещенных сайтов. Уведомления получили владельцы сервисов Kaspersky Secure Connection (принадлежит «Лаборатории Касперского»), NordVPN, Hide my Ass, Hola VPN, Vypr VPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVAnish и VPN Unlimited. «Лаборатория Касперского» сразу пообещала выполнить требования регулятора.

Напомним, что популярный мессенджер Telegram Павла Дурова с 2018 г. остается формально заблокированным на территории России, хотя и продолжает при этом работать.

В апреле 2020 г. депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили законопроект, нацеленный на снятие блокировки, однако инициативу не поддержало Минкомсвязи из-за серьезных изъянов в тексте законопроекта.