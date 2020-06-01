В Сбербанк-онлайн крупный сбой. Нельзя войти в приложение и отправить перевод

Онлайн-службы Сбербанка лихорадит

Утром 1 июня 2020 г. начиная примерно с 09:20 по московскому времени были замечены первые сбои в функционировании интернет-сервисов Сбербанка. Информация о сбоях появилась на онлайн-портале Downdetector, который специализируется на мониторинге работы онлайн-ресурсов. Уже в 10:24 по московскому времени было зафиксировано 528 отзывов, на 10:39 число сбоев уменьшилось до 295 случаев, сообщил Downdetector.

На вопрос CNews пресс-служба Сбербанка ответили следующее: «Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в Сбербанк Онлайн. В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку. Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

По данным Downdetector, предыдущий заметный сбой в работе интернет-ресурсов Сбербанка наблюдался днем 25 мая 2020 г. В тот раз было зарегистрировано на пике 140 сбоев, инциденты с неработающими сервисами наблюдались на протяжении нескольких часов.

Масштабы онлайн-проблем

Максимальное количество проблем у онлайн-клиентов дистанционных сервисов банка наблюдалось в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге, сообщил Downdetector.

География сбоев в работе онлайн-сервисов Сбербанка

По данным сервиса, большая часть пользователей онлайн-сервисов Сбербанка, пожаловалась на невозможность осуществления перевода денежных средств – таковых было 71% от всех сообщивших о сбоях.

Временная шкала сбоев в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Не смогли войти в систему онлайн-сервисов Сбербанка около 22% пострадавших от сегодняшних сбоев. Еще 5% пожаловались на отсутствие возможности совершить платеж со своего счета.

Характер сбоев в работе онлайн-сервисов Сбербанка

По данным пресс-службы Сбербанка, все операции в физических отделениях банка проходят в штатном режиме. Сеть банкоматов также работает без сбоев: «Операции клиентов в торгово-сервисных точках и выдача денежных средств в устройствах самообслуживания проводятся в штатном режиме».