Российского диджея арестовали за масштабные киберпреступления

США обвинили российского музыканта Дениса Казначеева в отмывании $1 млн в даркнете. По их ордеру он был арестован в Берлине, и теперь США добиваются его экстрадиции. Музыкант свою вину отрицает.

Международный арест

В Берлине (Германия) по ордеру США был арестован российский диджей Денис Казначеев. Американские власти, по данным ТАСС, обвиняют его в отмывании крупной суммы денег в даркнете.

Теперь США требуют экстрадиции россиянина, утверждая, что в период с 2010 по 2020 г. Казначеев отмыл в даркнете свыше $1 млн. Знакомый с материалами дела собеседник ТАСС сообщил, что в США считают Казначеева участником «российской кибермафии».

Денис Казначеев, родившийся в 1983 г. в Таштаголе (Кемеровская область), пишет музыку под псевдонимом Guttersnipe. Его арест был произведен на основании ордера, выданного 9 декабря 2019 г. судом одного из 24 округов американского штата Мэриленд.

Денис Казначеев

Собеседник ТАСС не уточнил, раскрывает ли американская сторона подробности о том, как именно, по их мнению, Казначеев отмывал деньги. Также неизвестно, сколько у него было пособников, и были ли он вообще.

Публикация в Facebook

О факте ареста немецкими правоохранительными органами российского музыканта по ордеру США стало известно благодаря его друзьям. На официальной странице Казначеева в социальной сети Facebook они разместили публикацию, рассказывающую о произошедшем, и содержащую призыв о прекращении экстрадиций невиновных людей в США.

Резонансный пост на странице Казначеева в Facebook

Пост, размещенный на английском языке, начинается со слов самого Дениса Казначеева. Он попросил помочь ему и придать информации о его задержании огласку. «Я невиновен! Пожалуйста, вытащите меня отсюда, Обращаюсь ко всем, мне нужна ваша помощь! Пожалуйста, помогите мне!», – сказано в цитате Казначеева.

Точную дату ареста диджея собеседник ТАСС не называет, однако в публикации Facebook от 6 июня 2020 г. сказано, что Казначеева задержали семь дней назад, то есть 31 мая 2020 г.

Виновен или нет

По словам источника ТАСС, сам Guttersnipe свою вину полностью отрицает. Он полагает, что в деле об отмывании денег через даркнет есть ошибка, которая и привела следователей к нему.

Петиция в поддержку российского музыканта

Казначеев считает, что в этом деле указаны идентификатор пользователя и IP-адрес, которые не имеют к нему никакого отношения. Аналогичного мнения придерживаются и друзья диджея, опубликовавшие в Facebook его призыв о помощи. Они предположили, что личные данные Казначеева могли быть украдены мошенниками для последующего использования в своих целях.

Общественный резонанс

На момент публикации материала пост друзей Казначеева в Facebook набрал 432 «лайка», 274 репоста и 44 комментария. Но им одним они не ограничились и создали виртуальную петицию на известном сайте change.org в поддержку музыканта. Созданная 6 июня 2020 г., она собрала уже свыше 3700 подписей.

Сбор средств для Казначеева на оплату адвоката и прочих издержек

В дополнение к этим мерам друзья Казначеева организовали сбор средств на оплату им судебных издержек. За два дня они собрали $4950 от 184 человек, а ссылкой на сайт со сбором средств поделились 1200 человек.

Многочисленные экстрадиции в США

США нередко обвиняет выходцев из России в киберпреступлениях и требует их экстрадиции на свою территорию для отбывания наказания. К примеру, в июне 2013 г. Федеральный суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, выдвинул официальные обвинения четырем российским гражданам и одному гражданину Украины в создании хакерской группы, которая похитила данные более чем 160 млн кредитных карт.

Владимиру Дринкману и Александру Калинину были предъявлены обвинения во взломе вычислительных систем, Роману Котову – в извлечении данных, а Дмитрию Смиланцу – в перепродаже похищенных данных сторонним покупателям. Для взлома сетей хакеры воспользовались хостинговыми услугами, предоставленными Михаилом Рытиковым. На тот момент Дринкман был жителем Сыктывкара и Москвы, Калинин – Санкт-Петербурга, Котов и Смиланец – Москвы, а Рытиков – Одессы.

По версии следствия, хакеры вели незаконную деятельность в течение 7 лет. Их жертвами стали множество компаний и организаций из США и других стран, включая американскую компанию Heartland Payment Systems, занимающуюся обработкой платежей (в сутки обрабатывает около 11 млн транзакций)

Дмитрий Смиланец был экстрадирован в США сразу после постановления суда, запрос на экстрадицию Владимира Дринкмана направлен был властям Нидерландов, где он находился на тот момент. Трое других обвиняемых находились на свободе, и предъявление им обвинений, с учетом этого факта, было исключительным случаем. Причина заключалась в неохотном сотрудничестве российских властей. «Российские органы не хотят работать с нами, что ж, прекрасно, пусть все знают имена обвиняемых», - сообщили обвинители.