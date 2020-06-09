Путин распорядился создать всероссийский сайт по поиску работников и работы

Владимир Путин поручил создать в интернете единую платформу для размещения и поиска вакансий. Ресурс позволит искать и предлагать как временную, так и постоянную работу. Ответственным за выполнение поручения назначен Михаил Мишустин, подготовить доклад по этому вопросу необходимо до 1 июля 2020 г.

Новые поручения Президента

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации на российском рынке труда. Оно состоялось 27 мая 2020 г., утверждены они были 7 июня 2020 г., о чем сказано на сайте Кремля.

В поручениях Президента сказано о так называемой «донастройке» действующего трудового законодательства с учетом опыта последних месяцев. Владимир Путин имел в виду использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

Всего было утверждено 13 поручений, одно из которых касалось созданной платформы для размещения вакансий работодателями и поиска их теми, кто ищет работу. Из 13 поручений цифровизации трудового законодательства напрямую касаются лишь три. Выполнением этих задач займется Правительство России.

Цифровизация трудовых отношений

Первое поручение Владимира Путина связано с проработкой вопросов, касающихся разработки единого портала с вакансиями. Ресурс позволит искать и предлагать как временную, так и постоянную работу.

В России по инициативе Президента будет создана единая платформа вакансий

Доклад, в котором также должны быть проработаны вопросы оформления постоянных и временных трудовых взаимоотношений посредством единого портала, Президент поручил подготовить до 1 июля 2020 г. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Второе поручение касается принятия мер, нацеленных на улучшение деятельности органов службы занятости населения в части, касающейся повышения качества услуг по трудоустройству, предоставления таких услуг в электронной форме, в том числе с использованием общероссийской базы вакансий «Работа в России». Первый доклад по этому вопросу требуется подготовить до 1 июля 2020 г., а последующие необходимо предоставлять ежеквартально.

В дополнение к перечисленному Правительству поручено проработать вопросы, касающиеся внесения в российское трудовое законодательство изменений, направленных на совершенствование дистанционных форм труда работников и на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Крайний срок предоставления доклада 20 декабря 2020 г. Михаил Мишустин ответственен за все три выполнение всех трех поручений.

О чем еще говорилось на совещании

В рамках совещания в конце мая 2020 г. Владимир Путин сказал, что в настоящее время «очень многое делается в удаленном режиме. Он также добавил, что после восстановления обычного ритма деловой жизни полученный опыт будет весьма полезен и востребован, и что его надо использовать.

«Такой удаленный, дистанционный формат работы, мы с вами это хорошо знаем, удобен и востребован и бизнесом, и гражданами. Например, молодыми мамами, людьми с ограниченными возможностями, жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в крупных мегаполисах. Да и в целом эксперты говорят о том, что экономика будущего, построенная на “цифре”, в значительной степени будет носить распределенный, сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому», – отметил Президент России.

Глава Министерства труда и социальной защиты России (Минтруд) Антон Котяков упомянул на совещании портал «Работа в России». Он подчеркнул, что этот веб-ресурс включает в себя онлайн-мониторинг российского рынка труда, и что в нем участвуют компании, в которых заняты в общей сложности более 21 млн работающих граждан. По словам министра, это около 40% общего количества работающих россиян. Котяков добавил, что этот мониторинг отражает сведения о переводе сотрудников в режим гибкой занятости, а также о планах высвобождения персонала.

Другие этапы цифровизации трудовой сферы

В декабре 2019 г. CNews сообщал о том, что Владимир Путин подписал закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек. Изменения вступили в силу с начала 2020 г., и уже с января 2021 г. работодатели будут обязаны оформлять новых работников исключительно по электронным трудовым книжкам. Согласно расчетам Минтруда, это снизит затраты бизнеса на работу отдела кадров в три раза.

В апреле 2020 г. CNews со ссылкой на информацию Минкомсвязи сообщил о том, что работники с электронными трудовыми книжками отныне могут получить выписку из них в своем профиле на портале госуслуг. Выписка подтверждается цифровой подписью Пенсионного фонда России и считается действующим юридическим документом.

В том же месяце Владимир Путин подписал закон «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой». Документ регулирует проведение в России эксперимента по введению и использованию в ряде организаций и компаний электронного документооборота при работе с кадрами. Закон устанавливает сроки проведения эксперимента по внедрению электронных трудовых документов в период с 5 мая 2020 г. по 31 марта 2021 г.

В конце мая 2020 г. стало известно, что в рамках этого эксперимента Минтруд с 1 октября 2020 г. запустит на своем портале новую экспериментальную подсистему для работодателей, которая позволит управлять оборотом электронных трудовых документов через личный кабинет. Эксперимент проводится в рамках расширения возможностей информационно-аналитического портала вакансий Минтруда «Работа в России».