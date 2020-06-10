Провайдер лишил целый район быстрого интернета, потому что один пользователь много качал

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Провайдер Cox Communications с 5,2 млн абонентов ШПД наказал целый район в ответ на действия всего одного пользователя. Он втрое снизил всем клиентам скорость выгрузки данных (upload) без предупреждения за то, что один абонент потреблял терабайты трафика ежемесячно. При этом данный абонент исправно платил Cox деньги за такую возможность.

Жесткие ограничительные меры

Американский провайдер Cox Communications известный жестким отношением к своим пользователям, оставил без скоростного интернета целый район. Причиной стало, как пишет ресурс Ars Technica, стало чрезмерное, по оценке самого провайдера, пользование Сетью всего лишь одним человеком, который исправно платил деньги за услуги связи на протяжении нескольких лет.

События произошли в американском городе Гейнсвилл во Флориде. На действия Cox Communications пожаловался абонент по имени Майк (Mike), не указавший свою фамилию. Он сообщил, что компания без предупреждения снизила ему скорость выгрузки данных (upload) с 35 до 10 Мбит/с, и вместе с ним – и всему району, в котором он проживает.

Как все произошло

Майк рассказал Ars Technica, что ежемесячно платит компании $100 за гигабитный тарифный план и дополнительно еще $50, чтобы иметь возможность скачивать из интернета и выгружать в него неограниченный объем информации. Пользователи, которые не доплачивают эти $50, сталкиваются с ограничением в 1 ТБ (терабайт).

За всего лишь одного пользователя Cox наказал всех его соседей

По словам Майка, его ежемесячный объем трафика варьируется от 8 до 12 ТБ – он использует интернет каждый день в промежутке между 1 часом ночи и 8 часами утра. Почти весь его трафик составляет резервное копирование и «обмен данными через различные зашифрованные протоколы обмена информацией. Подробности о своем потреблении трафика Майк раскрывать не стал.

Майк является абонентом Cox на протяжении четырех лет, и все эти годы компания ни разу не упрекала его в чрезмерном потреблении трафика. Лишь в середине мая 2020 г. представители компании связались с ним по телефону и электронной почте, сообщив, что объем потребления следует немедленно скорректировать в сторону уменьшения, иначе его обслуживание у Cox будет прекращено.

Сразу после этого, без промедления, провайдер снизил Майку и всем его соседям скорость передачи более чем в три раза. Ограничения продлятся до 15 июля 2020 г.

Комментарий провайдера

Cox – это одна из старейших американских телекоммуникационных компаний. Основанная в 1962 г., на момент публикации материала она предоставляла широкополосный доступ в интернет 5,2 млн американцам. В 2002 г., как сообщал CNews, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) купил 13,5 млн акций провайдера почти на $500 млн.

На запрос Ars Technica о том, почему столь крупный провайдер не в силах справиться с ночным трафиком всего лишь одного пользователя, который, к тому же, заплатил за неограниченные объемы потребления, представители Cox не ответили. По их словам, замедление скорости передачи и предупреждение (по телефону и почте) отдельных клиентов – это «две отдельные инициативы, которые в некоторых случаях могут пересекаться».

В Cox заявили, что 10 Мбит/с – это достаточная скорость передачи для подавляющего большинства клиентов, Майк предположил, что подобные меры могут иметь отношение к переходу многих людей в США на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.

В Ars Technica считают, что ситуацию, с которой столкнулся Майк, нельзя считать типичной, поскольку среднестатистическая американская семья не потребляет 12 ТБ трафика каждый месяц. В то же время эксперты издания полагают, что факт ограничения скорости не одному конкретному клиенту, а всему району, особенно во время пандемии, не очень похоже на хорошее отношение к своим абонентам.

Опыт Cox по полной блокировке интернета

Ограничение скорости передачи – это далеко не самое страшное, что может ожидать клиентов Cox Communications. В октябре 2008 г. провайдер начал полностью лишать их доступа к интернету без предварительного предупреждения.

Абоненты Cox неоднократно сталкивались с репрессиями со стороны провайдера

12 лет назад Cox присоединился к общемировой инициативе провайдеров по отключению от интернета абонентов, уличенных в пиратстве, то есть тех, кто незаконно скачивал или закачивал в Сеть контент. Пиратом такой пользователь мог стать даже за пользование Р2Р-сетями (торрентами, к примеру).

При попытке выхода в интернет нарушители, по мнению провайдера, американского закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), получали уведомление о блокировке. Cox не расторгала договор с такими клиентами, но предлагала выполнять ряд мер по снятию ограничений. В их число входило, в том числе, удаление файлов, скачанных или выгруженных в Сеть конкретным пользователем, и провайдер даже прилагал список файлов, подлежащих удалению.