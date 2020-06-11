Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора»

Сбербанк приобретет 72% в компании «2ГИС» и дополнительно еще 3% через свою совместную с Mail.ru компанию «О2О холдинг». Сделка будет закрыта в III квартале 2020 г., и в наработки картографического сервиса «2ГИС» будут интегрированы в различные проекты Сбербанка. Накануне заключения сделки банк рассорился с «Яндексом», который ведет разработку собственного навигационного сервиса «Яндекс.навигатор», а также картографического сервиса «Яндекс.карты»



Новый собственник «2ГИС»

Сбербанк стал основным владельцем российского картографического сервиса «2ГИС». 11 июня 2020 г., как сообщили CNews представители банка, он подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе.

Следует отметить, что в сделке принимает участие и компания ООО «О2О холдинг», являющаяся совместным предприятием Сбербанка и холдинга Mail.ru Group в сфере транспорта и еды. Размер доли банка в сервисе составит 72%, а доля «О2О» - ровно 3%. Основатель компании Александр Сысоев вместе с менеджментом сохранит за собой 25-процентную долю в ней, тогда как инвестфонды RTP Global и Baring Vostok выйдут из ее капитала. До сделки со Сбербанком они удерживали доли 2,3% и 20% соответственно.

Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 млрд руб. или около $208 млн по курсу ЦБ РФ на 11 июня 2020 г. В новом совете директоров «2ГИС» будут присутствовать представители Сбербанка и основателей сервиса.

75% компании 2ГИС отошли Mail.ru и Сбербанку

В настоящее время участники сделки ждут одобрения антимонопольных органов на ее проведение. Закрытие сделки предварительно запланировано на III квартал 2020 г.

Известный эксперт по венчурному инвестированию Юрий Аммосов написал в своем телеграм-канале, что когда RTP Global и Baring Vostok вложили в «2ГИС» в 2015 г. $40 млн за 22,3%, капитализацию сервера можно было оценить в $179,37 млн (по курсу ЦБ на 25 октября 2015 г). При покупке Сбербанком «2ГИС» по оценке 100% в 14,3 млрд. руб. или $208,39 млн по курсу ЦБ на 11 июня 2020 г., рост капитализации «2ГИС» составил 16,17% за 4,63 или 3,29% годовых.

«Вывод: Лучше б в банк вложили. И надо думать, Сбербанк так примерно оценку и формировал: мы единственный покупатель, не купим мы – не купит никто. Берите европроцент по депозиту и будьте рады», – делает вывод Аммосов.

Преследуемые компаниями цели

Как сообщили CNews представители Сбербанка, после закрытия сделки по покупке контрольно доли в «2ГИС» стороны планируют приступить к совместному развитию технологической платформы компании и продуктов банка. К этому относится, в том числе, и разработка новых сервисов, в задачи которых войдут, по словам представителей банка, упрощение повседневной жизни пользователей и помощь предпринимателям в ведении их бизнеса.

Новая платформа, по данным Сбербанка, даст пользователям возможность не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта, а также заказывать и оплачивать его.

Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как: «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, Самокат и другие. Кроме того, сервисы «2ГИС» будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.

Переговоры длиною в год

Сбербанк, по данным РБК, заинтересовался покупкой «2ГИС» еще в 2019 г. В конце августа 2019 г. представители организаций сели за стол переговоров, о чем изданию сообщили неназванные источники внутри банка.

На момент публикации материала не было известно, какая из сторон была инициатором переговоров. Источник РБК в неназванной крупной интернет-компании подчеркнул, что инициатива исходила от собственников «2ГИС», которые выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.

Представители «2ГИС» и банка на тот момент не комментировали происходящее, и в течение практически года с начала переговоров их итоговые результаты не раскрывались.

Ссора с «Яндексом» и сближение с Mail.ru

Заключению Сбербанком сделки с «2ГИС» предшествовала произошедшая в начале июня 2020 г. его ссора с компанией «Яндекс», которая развивает собственные картографические сервисы «Яндекс.навигатор» и «Яндекс.карты». Как сообщал CNews, компании готовы прекратить многолетнее сотрудничество в развитии сервисов «Яндекс.маркет» и «Яндекс.деньги». Стороны поделят их между собой, и «Маркет» достанется «Яндексу», тогда как с «Деньгами» интернет-гигант связан больше не будет.

На фоне ухудшения отношений с «Яндексом» Сбербанк начал развивать совместные сервисы с другим российским ИТ-гигантом – холдингом Mail.ru Group. Ряд этих проектов – прямые конкуренты сервисов «Яндекса».

В частности, речь идет, в том числе о Delivery Club – сервисе по доставке еды, конкурирующего с «Яндекс.едой». Помимо этого, в активе Сбербанка и Mail.ru Group есть проект «Ситимобил», занимающийся пассажирскими перевозками, как и «Яндекс.такси».

Аудитория пользователей всех сервисов «2ГИС», по данным самой компании, на июнь 2020 г. составляла 48,6 млн. «Яндекс.навигатором» в 2018 г. пользовались 18 млн человек, а «Яндекс.картами», согласно статистике сайта «Яндекс.радар», в мае 2020 г. воспользовались 67 млн человек.

История «2ГИС»

Компания «2ГИС» была основана в 1999 г. Александром Сысоевым. В период до 2004 г. она была новосибирской частью фирмы «Техноград плюс», разрабатывавщей геоинформационные системы. Релиз первой версии картографического сервиса «ДубльГИС» состоялся в апреле 1999 г.

В июле 2004 г., по данным ЕГРЮЛ, была образована отдельная компания ООО «ДубльГИС» с уставным капиталом 255 млн руб., ее генеральным директором стал Александр Сысоев. В июле 2012 г. учредителем компании и владельцем 100-процентной доли в ней стала зарегистрированная на Кипре фирма «2ГИС Ltd.». Головной офис «2ГИС» находится в Новосибирске.

В 2015 г. компания привлекла инвестиции в размере $40 млн. Инвесторами стали фонды Baring Vostok и ru-Net Holdings Леонида Богуславского, однако по условиям этой сделки контроль над компанией оставался у Александра Сысоева.

В настоящее время «2ГИС» представляет собой международный картографический сервис. Наработки компании используются и в сторонних проектах: в частности, в 2018 г. справочные данные о компаниях, собранные «2ГИС», были интегрированы в состав российской версии карт Apple Maps.

Основной источник дохода компании – продажа рекламы компаниям, магазины которых отмечены на ее картах. По итогам 2019 г. «2ГИС» заняла шестую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в $320 млн.