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Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»

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18 июня 2020 г. CNews проведет бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя».

18 июня 2020 г. CNews проведет бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя».

Идет последний день регистрации на мероприятие.

Дата проведения 18 июня 2020 г.
Продолжительность вебинара: 40 мин.
Участие бесплатное по предварительному согласованию организатора.

Необходима предварительная регистрация.

На вебинаре будут рассмотрены:

  • Основные задачи, с которыми сталкивается ИТ-менеджер при организации сервиса по хранению данных;
  • Подходы к выбору технологий и покупке оборудования;
  • Построение системы взаимодействия с отделом закупок и контроля реализации проектов;
  • Вопросы автоматизации предоставления услуг;
  • Подходы к оценке эффективности и «биллинг».

Спикер: Алексей Никифоров, директор по технологиям, Hitachi Vantara, Россия и страны СНГ.

Алексей Никифоров более 15 лет работает в области информационных технологий. Возглавляет отдел технологических решений компании Hitachi Vantara. Совместно с командой профессиональных консультантов в сфере информационных технологий проводит цифровую трансформацию в ведущих компаниях России и СНГ. С отличием окончил МИФИ, факультет информационной безопасности.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Ольга Февралёва.

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