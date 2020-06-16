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Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Эльяс Касми

Как минимум шесть сотрудников eBay уличены в киберпреследовании и травле двух блогеров, негативно отзывавшихся о компании. Они присылали им посылки с тараканами и личинками мух и даже совершили попытку проникновения в дом и установки маячка на автомобиль. В этом может быть замешан и гендиректор компании.

Тараканы по почте

Сотрудники интернет-магазина eBay занимались крупномасштабным киберпреследованием двух блогеров, пишущих на тему онлайн-продаж. Как пишет CNN, работники eBay не стеснялись использовать самые разные методы, вплоть до отправки своим жертвам посылок с тараканами и похоронными венками.

Причиной для травли пары, проживающей в американском штате Массачусетс, стало то, что в своем блоге журналисты иногда критиковали различные интернет-компании, в том числе и eBay. Против них выступили, по меньшей мере, шесть сотрудников этого магазина, на момент публикации материала лишившихся работы в ней. Муж и жена из Массачусетса, имена которых не раскрываются, обратилась в суд, и теперь всей банде грозит наказание на преследование.

Методы преследования

В стремлении испортить жизнь блогерам, экс-сотрудники eBay не ограничивались отправкой посылок, хотя их содержимое каждый раз менялось. Помимо тараканов и похоронных венков они присылали своим жертвам окровавленную маску свиньи, живых пауков и личинки мух.

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Содержимое одной из посылок, полученных блогерами - окровавленная маска свиньи

В деле против преследователей сказано, что они даже пошли на несанкционированное использование персональных данных – теперь уже бывшие работники eBay разместили на популярном в США сайте объявлений Craiglist заметку, в которой от имени блогеров приглашали одиноких людей, пар и свингеров звонить им в любое время дня и ночи.

Обвинители также утверждают, что некоторые из этих сотрудников даже попытались вести за ними наблюдение, в том числе путем проникновения в их гараж и установки на их автомобиль GPS-маячка.

По словам прокурора из Массачусетса Эндрю Леллинга (Andrew Lelling), ведущего это дело, на пару блогеров была нацелена систематическая кампания, и преследователи не стеснялись использовать для реализации своей цели ресурсы eBay, компании, входящей в список крупнейших фирм Fortune 500.

Кто за всем этим стоит

Основная группировка экс-сотрудников eBay, занявшихся киберпреследованием, включает 48-летнего бывшего директора по глобальной устойчивости Дэвида Харвилла (David Harville) и 45-летнего Джеймса Боуга (James Baugh), бывшего старшего директора по безопасности и защите. Среди других обвиняемых – Стефани Попп (Stephanie Popp), Брайан Гилберт (Brian Gilbert), Стефани Стокуэлл (Stephanie Stockwell) и Вероника Зеа (Veronica Zea). По данным прокуратуры США, Гилберт ранее был капитаном полиции в Калифорнии.

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Как компания с мировым именем смогла допустить произошедшее, остается загадкой

Боуг и Харвилл были арестованы 15 июня 2020 г., и ожидается, что в ближайшем будущем они начнут появляться в судах в Калифорнии и Нью-Йорке соответственно. Остальные четверо обвиняемых пока не находятся под стражей, но, как ожидается, позднее они предстанут перед федеральным судом в Бостоне. Всех шестерых обвиняют в заговоре с целью совершения кибер-преследования и заговора с целью подделки свидетелей.

Как пишет New York Post, обвинители утверждают, что Джеймс Боуг поручил остальным членам «группировки» «анонимно доставлять беспокойство блогерам, с целью свести их с ума и заставить чувствовать себя некомфортно», и делать это до тех пор, пока они «не перестанут публиковать негативные статьи о eBay». По мнению стороны обвинения, «банда» сотрудников eBay могла планировать отравлять жизнь паре в течение некоторого времени, чтобы затем направить к ним представителей интернет-магазина якобы для предложения своей помощи, «чтобы итоге создать хорошее отношение к компании».

В уголовном иске утверждается, что сотрудникам было предложено нацелиться на пару после того, как руководители eBay были недовольны освещением компании, а неназванный руководитель написал, среди прочего, «мы собираемся раздавить эту даму».

СЕО и топ-менеджеры тоже могут быть замешаны

Точная дата начала преследований на момент публикации материала известна не была. Компания eBay прокомментировала происходящее, опубликовав заявление о том, что узнала об этом деле от полицейских в августе 2019 г.

Сразу после этого eBay начала внутреннее расследование, в ходе которого уволила всех причастных к происходящему, которых, на самом деле, было больше, чем шесть. Имена всех подельников, как и их количество, не раскрываются, но в их числе был и теперь уже бывший директор eBay по связям с общественностью – он, как и другие причастные, лишился работы в сентябре 2019 г., однако в итоге обвинения против него выдвинуты не были.

В заявлении компании говорится, что совет директоров eBay сформировал специальный комитет для расследования этого вопроса с помощью внешней юридической фирмы, и что компания полностью и активно сотрудничала с властями.

«eBay не терпит такого поведения. Компания приносит извинения пострадавшим лицам и сожалеет, что они подверглись этому. eBay обязывает своих сотрудников соблюдать высокие стандарты поведения и этики и будет продолжать предпринимать соответствующие действия для обеспечения соблюдения этих стандартов», – говорится в заявлении.

В киберпреследовании массачусетских блогеров мог быть замешан и бывший генеральный директор eBay Девин Вениг (Devin Wenig), покинувший компанию после восьми лет работы. Он ушел из нее в конце сентября 2019 г., почти одновременно с увольнением попавшихся преследователей, и компания так и не раскрыла истинных причин, повлиявших на его решение оставить свой пост.

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Девин Вениг, бывший глава eBay

Официальное заявление компании гласит: анализ сообщений Венига показал, что его слова относительно пары блогеров и были неуместными, не было найдено никаких доказательств того, что он знал заранее или санкционировал действия, которые были позже направлены на пару из Массачусетса.

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