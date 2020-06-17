Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Онлайн-конференция CNews «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации» состоится 16 июля

Бизнес Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции

16 июля CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации».

16 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как развивается мировой и российский рынок ЦОД?
  • Какое влияние на российский рынок оказывает «Цифровая экономика»?
  • Как развивается рынок ЦОД в регионах?
  • Как меняется спрос на услуги ЦОД со стороны госсектора?
  • Какие коммерческие компании являются главными потребителями услуг ЦОД?
  • Интересен ли российский рынок ЦОД иностранным компаниям?
  • Как развивается сотрудничество с международными провайдерами?
  • Какие сервисы уже предлагают поставщики услуг ЦОД?
  • Какие новые сервисы появятся на рынке в ближайшее время?
  • Готовы ли российские ЦОДы предоставить услуги мирового уровня?
  • Как выбрать надежного поставщика услуг ЦОД?
  • Какие проблемы существуют в отрасли?
  • Как решить существующие проблемы?
  • Каковы перспективы развития российского рынка ЦОД на ближайшие годы?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

Другие материалы рубрики

Новая Windows 10 заставит Edge и Google Chrome пожирать меньше памяти

Qiwi потеряла «Совесть»

Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн

Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками

Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»

Экс-глава ДИТ Москвы занялся прокатом электросамокатов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка

Как использовать старый смартфон: 5 способов вернуть к жизни ненужные гаджеты

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе