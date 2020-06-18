Qiwi потеряла «Совесть»

Qiwi продала «Совесть» Совкомбанку

Платежная система Qiwi сообщила о заключении соглашения с Совкомбанком о продаже ему проекта потребительного кредитования «Совесть». В рамках соответствующей сделки Совкомбанку будут переданы права требования к клиентам «Совести» балансовой стоимостью 9 млрд руб. и чистой стоимостью 7,6 млрд руб.

Ожидается, что Qiwi получит денежное вознаграждение в размере 6-6,5 млрд руб. Убыток Qiwi от списания активов из-за данной сделки составит 1,5 млрд руб.

В рамках сделки Qiwi передаст «Совести» все активы соответствующего проекта, включая бренды и домены. Также Совкомбанк сделает предложения по трудоустройству ряду сотрудников «Совести» и компенсирует Qiwi часть расходов, связанных с их увольнением.

Что такое «Совесть»

Проект «Совесть» был запущен в 2016 г. «Совесть» представляет из себя карту, позволяющую ее обладателю делать покупки в рассрочку. К проекту подключено 85 тыс. торговых точек в оффлайне и онлайне. В некоторых случаях «Совесть» позволяет делать покупки и в магазинах, не являющихся партнерами проекта.

Платежная система Qiwi избавилась от проекта «Совесть»

Qiwi зарабатывает на комиссии от магазинов, в которых расплатились картой «Совесть». Также обладатели карты могут приобрести продление срока рассрочки. Размер кредитного лимита по карте «Совесть» составляет от 1 тыс. до 300 тыс. руб. в зависимости от скоринга клиента. В рамках проекта также была запущена программа лояльности, кроме того, доступно ограниченное снятие наличных с карты.

На конец 2019 г. было эмитировано 1,4 млн карт «Совести». Ежемесячно Qiwi получает порядка 500 тыс. заявок на выпуск новых карт.

Большинство карт «Совести» эмитировано Киви-банком, входящим в группу Qiwi. Он же несет на себе кредитные риски. В то же время Qiwi изначально планировала выпускать карты в пользу сторонних банков, предоставляющих средства для покупок в рассрочку. Сама же платежная система хотела сосредоточиться на маркетинге, привлечении клиентов, развитие сети магазинов – партнеров и ИТ-инфраструктуры.

Карта участника проекта «Совесть»

В 2019 г. Qiwi стала экспериментировать с мультибанковской моделью и перевела 75 тыс. клиентов «Совести» в банк «Ак-Барс». Также Qiwi передавала сторонним банкам часть кредитного портфеля. Однако, по состоянию на конец 2019 г., такие эксперименты не доказали свою экономическую эффективную для платежной системы и ее партнеров.

При запуске проекта «Совесть» Qiwi предупреждала инвесторов, что инвестиции в него составят миллиарды рублей, и это приведет к сокращению чистой прибыли компании. В конце 2017 г. из-за развития проекта «Совесть» Qiwi на год отказалась от выплаты дивидендов.

Почему Qiwi продала «Совесть»

По словам гендиректора Qiwi Бориса Кима, продажа проекта «Совесть» позволит платежной системе сфокусироваться на стратегических направлениях – обслуживании ключевых клиентских ниш и развитии синергетических продуктов экосистемы нашего платежного бизнеса. «С самого начала реализации проекта «Совесть» мы стремились развивать его по мультибанковской модели, что позволило бы нам масштабировать проект, не принимая на себя все кредитные риски и не обеспечивая собственными силами весь объем фондирования, необходимый для роста», - говорит Ким.

«Однако, принимая во внимание как текущую ситуацию, так и некоторые другие факторы, нам не удалось создать мультибанковкую модель, которая была бы экономически выгодной и технологически эффективно реализуемой для всех участников, - пояснил Ким. - Проанализировав возможности развития проекта «Совесть», включая необходимые финансовые вложения для создания полноценного банковского предложения, мы пришли к выводу, что такая стратегия повлечет за собой значительные инвестиции с нашей стороны, увеличит кредитные риска, а также поставит нас в ситуацию острой конкуренции с другими участниками рынка».

Объединение «Совести» с «Халвой»

Покупатель проекта «Совесть» Совкомбанк развивает аналогичный проект: карты рассрочки «Халва». По словам первого зампреда правления «Совкомбанка» Сергея Хотимского, объединение этих двух проектов станет «win-win-проектом», от которого выиграют все: клиенты, магазины-партнеры и банковский рынок в целом.

«Клиенты «Совести» получат возможность покупать товары без процентов в 200 тысячах магазинах-партнеров «Халвы», а также к более длинным срокам рассрочки, - говорит Хотимский . –Партнеры карты «Совесть» получат возможность продавать товары в рассрочку 5 миллионам держателей карт «Халва», партнеры «Халвы» получат более 1 млн дополнительных клиентов – держателей карт «Совесть», а банковский рынок в целом получит конкурентную среду на рынке потребительского кредитования и кредитных карт».