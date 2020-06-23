Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров

30 июня, г. Москва. ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров. Исследованиям и сравнению подвергся второй по важности после договора документ, на который обращают внимание руководители ИТ-департаментов при выборе поставщика облачной инфраструктуры IaaS.

В договорах на облачные сервисы соглашение об уровне оказываемых услуг оформляется, как правило, в качестве приложения, и от указанных в нем положений в полной мере зависит надежность получаемых ИТ-услуг. Для составления рейтинга Market.CNews собрал типовые SLA ведущих облачных провайдеров и внимательно их изучил.

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Принятые ограничения и допущения

В ходе составления рейтинга было принято два основных ограничения и допущения:

Основной акцент рейтинга — на доступность IaaS и величину компенсаций. Хорошо проработанное соглашение SLA, как известно, характеризует самые разные стороны работы провайдера: надежность IaaS-сервисов, время ответа службы поддержки, время реакции на инциденты и восстановления работоспособности, номинальные и допустимые характеристики ресурсов IaaS и другие параметры. В рамках данного рейтинга оценка SLA проводилась только в отношении надежности (доступности) облачной инфраструктуры IaaS и возможных компенсаций в случае перебоев в работе этой инфраструктуры. Рассмотрены SLA по состоянию на 25 мая 2020 года. Зачастую в SLA указана версия документа и/или дата его принятия, так как в текст соглашения периодически вносятся корректировки. Рейтинг Market.CNews основан на SLA, актуальных на 25 мая 2020 года. В том виде, в котором SLA были скачаны или получены по электронной почте, они загружены на сервер CNews, и именно на них в рейтинге дана ссылка.

Расширение рейтинга как в части оцениваемых параметров SLA, так и в части представленных компаний, будет проведено в следующих версиях.

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров. Фото: ru.depositphotos.com

Методика анализа SLA

После ознакомления с SLA всех провайдеров был сформирован пул ключевых параметров, по которым стало возможным сравнить документы:

Заявленная доступность Длительность профилактических работ Порядок уведомления о профилактике Таблица или алгоритм расчета компенсаций Максимальный размер компенсации Алгоритм определения время простоя Точность определения простоя Формат компенсации Алгоритм получения компенсации Срок получения компенсации Открытый доступ к SLA на сайте компании

Оценка SLA проведена по балльной системе. По каждому параметру провайдерам начислялось определенное число баллов, и чем больше баллов набрала компания, тем более высокое место в рейтинге она заняла. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

При формировании балльной системы редакция Market.CNews столкнулась с ожидаемой проблемой — пришлось сравнивать параметры, которые невозможно сравнить напрямую. Как, например, «в лоб» сравнить доступность сервиса и формат компенсаций? Что лучше — дополнительные 0,01% к доступности или возможность получить компенсации не в виде бонусов, а вернуть средства на банковский счет компании?

«Чтобы создать максимально объективный рейтинг, мы сперва был провели опрос среди читателей издания CNews, а также опрос внутри самой редакции и среди экспертов отрасли с целью определения важности того или иного параметра. По итогам обсуждений стало возможным, например, привести к единому знаменателю показатели доступности, алгоритмы начисления компенсаций и другие параметры. По остальным параметрам начислили баллы в соответствии с выбранной шкалой важности каждого из них», — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews.

Для быстрого и удобного анализа самых важных параметров рейтинге — величины компенсаций в зависимости от доступности облачной инфраструктуры — были разработаны соответствующие графики и диаграммы.

Обзор SLA облачных провайдеров

Рейтинг SLA выпущен в рамках Обзора SLA облачных провайдеров — подборки материалов от редакции Market.CNews и экспертов отрасли, которые рассказали, на что следует обращать внимание в Соглашении об уровне оказываемых услуг и как повысить надежность ИТ-инфраструктуры компании своими силами.

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Результаты исследования

Лидером рейтинга SLA стала компания LanCloud. Несмотря на относительно низкий базовый уровень доступности (99,9%), при малейшем отклонении от него компания обязуется покрыть сразу 25% месячных расходов на IaaS. Такая щедрость обеспечила компании существенный задел, а остальные показатели подтвердили лидирующую позицию.

Лидеры рейтинга SLA облачных провайдеров

№ Компания Сумма баллов 1 LanCloud 2923 2 Техносерв Cloud 2541 3 Linxdatacenter 2191 4 КРОК 1956 5 #CloudMTS 1761

Второе место отдано компании Техносерв Cloud, третье — Linxdatacenter. Высокий уровень компенсаций вкупе с хорошими показателями по другим параметрам позволили им находиться в тройке лидеров. Стоит отметить, что Техносерв Cloud предусматривает потенциальный двухчасовой перерыв в работе ввиду профилактических работ. Однако значительные компенсации при прочих сбоях с лихвой покрывают данный недостаток.

Отдельного внимания заслуживает SLA компании КРОК. Хорошо проработанная методика начисления компенсаций, высокая точность определения неполадок, отсутствие некомпенсируемого простоя ввиду профилактических работ обеспечили компании 4 место рейтинга.

Значение и влияние на ИТ-рынок России

ИТ-маркетплейс Market.CNews стал первым в России издателем рейтинга SLA облачных провайдеров. Ранее в сфере информационных технологий говорили про SLA достаточно много, но на столь подробное сравнение данных документов не решался никто.

Интересно отметить, что ряд компаний-участников рейтинга признались, что сами никогда ранее не сравнивали свои SLA с SLA конкурентов. Увидев позицию в рейтинге, некоторые из них уже изъявили желание доработать свои Соглашения с целью занять более престижное место в будущих редакциях рейтинга и предложить своим клиентам повышенные гарантии надежности собственных ИТ-сервисов.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой SLA в теме письма.