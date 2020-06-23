На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн»

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Российские абитуриенты получили возможность подать документы на поступление в 54 вуза страны через портал госуслуг. В его составе заработал суперсервис «Поступление в вуз онлайн», позволяющий не тратить время на посещение приемных комиссий и отправлять необходимые для поступления документы, не выходя из дома.



Суперсервис для абитуриентов

В России заработал новый суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью российские абитуриенты могут подать все документы, необходимые для поступления в требуемый вуз, не выходя из дома.

Суперсервис реализован в составе портала «Госуслуги». Как отметили представители Минкомсвязи России, он позволяет полностью исключить посещение, в том числе и многократное, приемных комиссий университетов и институтов. Это будет особенно актуально при поступлении в вуз, находящемся в другом регионе.

«Пользователю портала оказывается сразу несколько услуг и происходит это незаметно для самого гражданина, который избавлен от необходимости посещать вуз несколько раз. Особенно это актуально сейчас, в посткарантинный период», – сказал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Приемные комиссии российских вузов заменили на суперсервис в «Госуслугах»

Доступ к суперсервису будет предоставлен после регистрации пользователя на «Госуслугах». Воспользоваться им можно будет через личный кабинет.

Функции суперсервиса

Сервис «Поступление в вуз онлайн» включает семь основных функций. В первую очередь он предоставляет абитуриентам возможность выбора вуза для поступления и отправки заявления о зачислении. К нему нужно приложить перечень требуемых документов, пересылка которых тоже осуществляется через «Госуслуги». При необходимости можно внести изменения в это заявление, и это третья функция сервиса.

Суперсервис также открывает доступ к конкурсным спискам, чтобы абитуриент мог в режиме онлайн отслеживать свое место в них и оценивать свои шансы на поступление в то или иное учебное заведение. Если же вуз устраивает дополнительные вступительные экзамены или тесты, сервис «Поступление в вуз онлайн» оповестит об этом с указанием даты их проведения.

Шестая функция нового суперсервиса – это информирование абитуриента о зачислении путем отправки ему уведомления от вуза. В дополнение к перечисленному он позволяет управлять согласием на зачисление.

Вузы-партнеры

К сервису «Поступление в вуз онлайн» в 2020 г. будут подключены 54 российских вуза, реализовавших для своих абитуриентов возможность подачи заявлений на поступление в режиме онлайн. Среди них есть «Московский физико-технический институт» (МФТИ), «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ), «Российский университет транспорта» (МИИТ), «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ), «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ), «Российский государственный социальный университет» (РГСУ), «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ), и др. Перечень всех вузов размещен на сервере CNews (PDF-файл).

По данным ресурса «Экспертный центр электронного государства», в настоящее время к сервису подключены 30 вузов из этого списка. Оставшиеся 24 подключатся «со дня на день».

Как подать документы на поступление

Функция подачи документов на поступление позволяет отправлять в вузы электронные копии документов. Их перечень в разных учебных заведениях может отличаться.

Под электронными копиями в данном случае подразумеваются скан-копии или фотографии аттестата об окончании школы, дипломов и т. д. В отличие от предыдущих лет, в 2020 г. оригинал аттестата для поступления больше не требуется.

Тем не менее, этот документ все же придется принести в вуз, но исключительно после зачисления. Более того, сделать это можно будет не сразу, а в течение всего первого курса.

ЕГЭ больше не требуется

Подавать документы на поступление теперь можно не только без оригинала школьного аттестата, но и без результатов ЕГЭ, поскольку из-за пандемии коронавируса сроки сдачи этих экзаменов были перенесены. Сдавать их выпускнику школы и будущему абитуриенту придется в любом случае, и их результаты затем автоматически будут переданы в вузы.

В заявлении на поступление также можно указать, что ЕГЭ сдавались в предыдущие годы. Это необходимо сделать тем, кто поступает в вуз не сразу после окончания школы, а спустя несколько лет.

Другие условия поступления в 2020 году

Возможность подачи документов на поступление через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» закреплена в приказе Минобрнауки России № 726 от 15 июня 2020 г. «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год».

В приказе сказано, что в 2020 г. абитуриенты также могут подать документы на поступление через собственную электронную информационную систему требуемого вуза, а также путем из отправки через операторов почтовой связи общего пользования. Приемные комиссии будут принимать документы до 18 августа 2020 г.

Согласно приказу, вузы вправе принимать документы на поступление, а также проводить вступительные испытания и рассматривать апелляции у абитуриентов лично, если это не противоречит законодательным актам того субъекта, где находится университет, и общей санитарно-эпидемиологической обстановке. Ответственность за обеспечение безопасных условий для поступающих и сотрудников организации несет руководитель вуза.

Приказом Минобрнауки также утверждены некоторые даты, важные для поступающих. Так, узнать о том, когда будут проводиться вступительные экзамены, абитуриент сможет на сайте вуза не позднее 15 июля 2020 г. Списки поступающих должны быть опубликованы на сайте учебного заведения 19 августа 2020 г., а приказы о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места – 26 августа 2020 г.

Помимо этого, вуз должен опубликовать объявление о дополнительном приеме по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения не позднее 15 сентября 2020 г.