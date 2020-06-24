Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире»

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Владимир Путин внес предложение по бессрочному снижению для ИТ-компаний ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и уменьшению налога на прибыль с 20 до 3%. По его словам, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

Резкое снижение страховых взносов

Президент России Владимир Путин в рамках обращения к россиянам 23 июня 2020 г. выдвинул предложение о резком снижении налоговой нагрузки на работающие в России ИТ-компании. По словам главы государства, нужно резко снизить одновременно и страховые взносы, и налог на прибыль.

Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-фирм с текущих 14% до 7,6%. Он подчеркнул, что сделать это следует не на какой-нибудь определенный период – ставку нужно уменьшить до этого уровня бессрочно.

Предложив снизить страховые взносы до этого уровня, Президент России добавил, что ранее ставка была снижена до 15% для всех компаний, относящихся к среднему и малому бизнесу. «Считаю, что в ИТ-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 г. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно», – сказал Владимир Путин.

Минимальный налог на прибыль в мире

Глава государства предложил снизить и налог на прибыль для ИТ-компаний, притом не почти вдвое, как со ставкой страховых взносов – в данном случае речь идет о снижении почти в десять раз.

Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на ИТ-отрасль

На данный момент налог на прибыль для ИТ-фирм равен 20%, но Владимир Путин предложил снизить его до 3%, и тоже бессрочно. «Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», – отметил российский Президент.

Владимир Путин добавил, что снижение налога на прибыль до 3% «не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для ИТ-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская». Налоговая ставка налога на прибыль в Ирландии составляет 12,5% для торгового дохода и 25% для неторгового дохода. В Индии в сентябре 2019 г. власти объявили о снижении налога на прибыль с 30 до 22%, а для промышленных предприятий, зарегистрированных после 1 октября 2019 г. и запустивших производственные линии до марта 2023 г., ставка налога составляет 15%.

О возможном снижении налога на прибыль и страховых взносов для ИТ-отрасли, как сообщал CNews, стало известно за день до обращения Президента. Озвученные прогнозы вплоть до долей процента совпали с тем, что озвучил Владимир Путин.

Объем бюджетных расходов, в который обойдется в итоге налоговый маневр, на момент публикации материала известен не был. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников, компенсация для бюджета уже найдена. По словам одного из источников, предлагаемый пакет поддержки – не антикризисный шаг, а, скорее, стратегия долгосрочного развития отрасли.

Реакция чиновников и отрасли

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отреагировал на инициативу российского Президента одобрительно. В своем Twitter он написал, что «снижение налогов для ИТ-компаний по страховым взносам до 7,6% и налога на прибыль до 3% – вполне прорывные меры». «Важны детали: как попасть в категорию ИТ-компаний и как будет регулироваться этот вид предприятий. Интересный вызов», – добавил Кудрин.

Алексей Кудрин выразился в поддержку президентской инициативы

Представители российской ИТ-сферы тоже положительно отнеслись к предложению российского Президента по снижению налогов и страховых взносов. Гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, как пишет издание «Газета.Ru», назвал инициативу Владимира Путина «беспрецедентным маневром, который вызовет рост технологического предпринимательства не только в стране, но и привлечет мировые стартапы размещать разработку именно в России».

Щельцин выразил опасение, что некоторые компании, вероятно, будут специально выдавать себя за ИТ-компании, чтобы получить налоговые и страховые льготы. Антон Горелкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, подчеркнул, что это не первый случай применения отраслевых льгот в российской экономике, и что для предотвращения злоупотреблений есть действующая система регистрации видов деятельности для компаний. «Опыт показывает, что массовых злоупотреблений по этой части не бывает. Ситуация успешно контролируется уже много лет, и будет в том же режиме контролироваться дальше», – сказал Антон Горелкин.

Новую президентскую инициативу поддержали и в других российских ИТ-фирмах. К примеру, гендиректор по экономическим вопросам развития бизнеса компании КРОК Галина Садовникова заявила, что налоговые льготы – это всегда хорошая мера поддержки бизнеса. Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии, подчеркнул, что предложенный Владимиром Путиным налоговый маневр – это позитивная новость для российской ИТ-индустрии.

Предпосылки к снижению налогов

В начале июня 2020 г. CNews писал, что председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров отправили на имя премьер-министра России Михаила Мишустина письмо, в котором предупредили его о риске массовой эмиграции российских ИТ-специалистов в ближайшие годы.

По прогнозам Макарова и Касперской, в ближайшие два года Россию могут покинуть от 10 тыс. до 15 тыс. ИТ-специалистов. Опрос, проведенный в мае 2020 г., также показал, что выручка поставщиков отечественного софта сократилась почти вдвое по сравнению с маем 2019 г. Из этого следует, что до 80% доходов разработчиков ПО сейчас уходит на выплату зарплат сотрудникам, что неминуемо приведет к сокращению персонала. Примерно 10% компаний также заявили о более чем 90% падении выручки.

Валентин Макаров, ссылаясь на другой отчет, сообщил, что работу могут потерять от 20 тыс. до 25 тыс. ИТ-специалистов, тогда как ежегодный прирост, к примеру, программистов, осуществляемый, по большей части, за счет выпускников, составляет в пределах от 15-17 тыс. человек.

Описав ситуацию в российской ИТ-отрасли, представители ассоциаций представили Правительству ряд предложений по ее урегулированию. В частности, в письме высказывалась просьба включить ИТ-сферу в перечень отраслей, пострадавших от пандемии. В то время она в нем не числилась, несмотря на то, что Владимир Путин еще в первой половине мая 2020 г. пообещал обратить внимание на проблемы этой области.

В своем письме Макаров и Касперская также изложили предложение о рассрочке выплат страховых взносов в фонд оплат труда и НДФЛ для производителей ИТ-продукции в 2020 г. и на период 2021-2024 гг. Еще одно озвученное в письме предложение заключалось в поддержке или субсидировании спроса на продукцию российских ИТ-компаний со стороны госсектора, что, по мнению авторов письма, позволило бы отрасли пережить экономический кризис.

Как готовился пакет мер поддержки

В конце апреля 2020 г. CNews писал о списке предложений по поддержке ИТ-бизнеса в сложившейся экономической ситуации, подготовленном Минкомсвязи и направленном премьеру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В общей сложности в перечне содержалось 15 предложений, в том числе, по отсрочке уплаты налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний, отмене уплаты ими страховых взносов в фонд оплаты труда до конца 2020 г. После прекращения действия отсрочки Министерство предложило предоставить компаниям возможность льготного погашения налогов в течение последующих трех лет. Также были внесены предложения по снижению налога на прибыль с 20% до 12% и обнулению НДС на все услуги в области доставки продуктов, телемедицины и образования в онлайне.

Для операторов связи, модернизирующих сети, Минкомсвязи предложило отсрочить уплату страховых взносов и налога на прибыль до конца 2020 г., а также упросить процедуру ввоза на территорию России радиоэлектронных средств и их перерегистрацию. Еще одно предложение касалось приостановки на один год части требований «закона Яровой», касающихся необходимости увеличения операторами связи емкости хранилищ под записи разговоров и сообщений абонентов на 15% в год.

10 июня 2020 г. CNews сообщил о том, что в рамках онлайн-совещания по вопросам развития ИКТ глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил Владимиру Путину о том, что вызванное кризисом падение спроса на ИТ со стороны бизнеса в России в 2020 г. может быть полностью компенсировано за счет принуждения госкомпаний закупаться только отечественным софтом — по схеме, уже несколько лет реализованной для госорганов.

В качестве второй меры поддержки отрасли министр предложил в рамках госпрограммы «Цифровая экономика» субсидировать 50% расходов отечественных компаний-лидеров на новые программные разработки для реальных секторов экономики.

По итогам совещания Путин отметил, что в скором времени будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли, направленный на то, чтобы в России были созданы глобально конкурентные условия для работы ИТ‑специалистов, позволяющие реализовать творческий и предпринимательский потенциал именно в России.

Также российский Президент выделил три комплекса поддерживающих мер: развитие нормативно-правовой базы, устранение барьеров для запуска и поддержки перспективных проектов, проработку конкретных предложений отрасли, прозвучавших на совещании.