Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

Владимир Путин предложил снизить до 3% налог на прибыль для ИТ-компаний. В ответ на это Минкомсвязи подготовило предложение по отмене льготного НДС для на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав пользования им по лицензии. Представители отрасли считают, что это приведет к снижению конкурентоспособности отечественных разработчиков ПО и к росту цен на софт в пределах российского рынка.



Контрмеры Минкомсвязи

В России может быть отменен нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав пользования им по лицензии. Такое предложение высказало Минкомсвязи России, пишет «Коммерсант».

Отмена нулевого НДС – это способ компенсации упущенных доходов бюджета России от ИТ-отрасли, которые станут следствием налогового маневра, предложение о котором Президент России Владимир Путин внес 24 июня 2020 г. Он высказал идею о сокращении налога на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3%, а также страховых взносов с 14% до 7,6%, притом бессрочно, добавив при этом, что это будут одни из самых низких ставок в мире, и сравнив в этом плане Россию с Индией и Ирландией.

Согласно предложению Минкомсвязи, нулевой НДС может быть отменен уже с 2021 г., и по итогам первого года эта мера может пополнить бюджет на 42,5 млрд руб. Поручение по проработке этих идей дал 17 июня 2020 г. первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Субсидии отечественным разработчикам

Как сообщили представители Минкомсвязи, существовало несколько различных вариантов предложений, появившихся в процессе их подготовки. Подробности о тех вариантах, что в итоге были исключены, ведомство не раскрывает, но в один из них, пишет «Коммерсант», содержал идею по выплате субсидий, компенсирующих отмену льготы по НДС, юридическим лицам – покупателям программ из реестра.

Минкомсвязи хочет уменьшить положительный эффект для ИТ-отрасли от снижения налога на прибыль

Итоговый вариант предложений Минкомсвязи включает предоставление субсидий непосредственно разработчикам российского софта, включенным в реестр отечественного ПО. На фоне того, что отмена льготного НДС для разработчиков российского софта может уже по итогам 2021 г. принести в бюджет страны 42,5 млрд руб., размер субсидий на весь 2021 г. должен составить 11,4 млрд руб.

Потенциальные негативные последствия

По словам зампреда комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолия Семенова, введение 20-процентного НДС на российский софт приведет к росту цен на иностранное ПО почти на 16,7%. Он связал это с тем, что льгота по НДС действует при покупке программ в магазинах приложений и через интернет, поскольку в этом случае покупатель приобретает именно лицензию на пользование этими программами. «При этом компенсирование НДС за счет субсидий и льготы по сборам с фонда оплаты труда касается только российских компаний, а значит, их фактически будут субсидировать за счет НДС, который пользователи будут платить за иностранные лицензии», – добавил он. Семенов также углядел в этой идее нарушение правил Всемирной торговой организации (ВТО), которые запрещают дискриминацию по национальному признаку.

Директор по взаимодействию с государственными органами «ABBYY Россия» Ольга Минаева считает, что реализация предложений Минкомсвязи и последующий за этим рост цен на российское ПО снизит конкурентоспособность компаний в условиях кризиса. Она подчеркнула, что не нужно отказываться от действующих льгот – для поддержки ИТ-отрасли предложения Владимира Путина должны стать дополнительными к уже имеющимся послаблениям.

Директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Антон Гребенчук заявил, что отмена льготного НДС повлечет за собой рост стоимости ПО на российском рынке. Однако он видит и светлую сторону подобного решения – оно будет стимулировать экспорт отечественного ПО. Такого же мнения придерживается и зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Михаил Успенский.

Директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин сообщил, что продавцы ПО уже сталкиваются с задержкой платежей и отсрочкой заключения контрактов. По его мнению, возврат НДС в размере 20% усугубит их положение. Меры поддержки ИТ-отрасли, добавил он «не должны сопровождаться контрмерами, которые снижают или исключают позитивный эффект такой поддержки».

Предложения Президента и реакция отрасли

Владимир Путин высказал идеи по снижению страховых взносов и налогов для ИТ-компаний 24 июня 2020 г. в рамках обращения к нации. О планах государства по проведению такого налогового маневра, как сообщал CNews, стало известно за сутки до этого. Озвученные прогнозы вплоть до долей процента совпали с тем, что озвучил Владимир Путин.

Между тем, в ходе своего обращения не уточнил объем бюджетных расходов, в который обойдется в итоге налоговый маневр, а также не назвал источники их компенсации. За день до этого «Ведомости» со ссылкой со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников сообщили, что компенсация для бюджета уже найдена.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отреагировал на инициативу российского Президента одобрительно. В своем Twitter он написал, что «снижение налогов для ИТ-компаний по страховым взносам до 7,6% и налога на прибыль до 3% – вполне прорывные меры». «Важны детали: как попасть в категорию ИТ-компаний и как будет регулироваться этот вид предприятий. Интересный вызов», – добавил Кудрин.

В поддержку президентской инициативы высказались многие представители ИТ-сферы. В частности, гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал инициативу Владимира Путина «беспрецедентным маневром, который вызовет рост технологического предпринимательства не только в стране, но и привлечет мировые стартапы размещать разработку именно в России».

Новую президентскую инициативу поддержали и в других российских ИТ-организациях. К примеру, гендиректор по экономическим вопросам развития бизнеса компании КРОК Галина Садовникова заявила, что налоговые льготы – это всегда хорошая мера поддержки бизнеса. Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии, подчеркнул, что предложенный Владимиром Путиным налоговый маневр – это позитивная новость для российской ИТ-индустрии.