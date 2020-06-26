Программисты больше не нужны. Запущен бесплатный сервис создания ПО теми, кто не умеет программировать

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Amazon запустила сервис Honeycode для создания приложений без необходимости написания программного кода. Проект полностью бесплатный, и использовать его могут как обычные потребители, так и крупные компании. К примеру, Slack, разработчик одноименного мессенджера, уже заявила о готовности к использованию Honeycode в своей работе.

Программирование 2.0

Компания Amazon создала сервис Honeycode, позволяющий пользователям с полным отсутствием знаний в области программирования, разрабатывать свои приложения. Принцип работы сервиса, на момент публикации материала находившегося в стадии бета-тестирования, позволяет полностью исключить написание программного кода вручную, что и дает возможность пользоваться им тем, кто знает о языках программирования лишь из школьного курса информатики.

Как пишет CNBC, Amazon создавала Honeycode, ставя перед собой цель по расширению пользовательской базы своего облачного сервиса Amazon Web Services, с которым Honeycode связан весьма тесно. Какое именно количество пользователей компания планирует привлечь, на момент публикации материала известно не было, однако недостатка в них AWS совершенно точно не испытывает.

AWS – это мировой лидер в сегменте облачных сервисов. По итогам I квартала 2020 г. платформа удерживала 32% глобального рынка, второе место заняла Microsoft с 18-процентной долей, а третьей – Google (8%). Выручка AWS за весь 2019 г. превысила $35 млрд.

С Honeycode «программировать» смогут и те, кто не отличит Visual Basic от Java

Поясняя необходимость запуска Honecode, вице-президент AWS Ларри Августин (Larry Augustin) заявил: «Клиенты говорят нам, что потребность в пользовательских приложениях значительно превосходит возможности программистов. При помощи Honeycode теперь практически каждый может создавать мобильные и веб-приложения без необходимости писать программный код».

Как работает и сколько стоит Honeycode

При работе с Honeycode пользователи будут взаимодействовать со специальным графическим интерфейсом и набором шаблонов для создания тех или иных программ. Список состоит из 11 шаблонов и включает, в том числе, менеджер мероприятий (Event Management), контроль бюджета (Budget Approval), менеджер оборудования (Inventory Manager), инструмент управления контентом (CMS, Content Tracker), и др. Сама Amazon в качестве примера приложений, разработанных при помощи Honeycode, привела планировщик задач (Simple To-do) и инструмент анализа работы сотрудников компании с клиентами (CRM, Customer Tracker).

Honeycode, пишет BusinessWire, использует базы Amazon Web Services, что дает пользователям возможность настраивать сортировку, фильтрацию и привязывание данных.

Основные возможности Honeycode

Представители Amazon отметили, что структура ввода данных при создании той или иной программы в Honeycode схожа со знакомой многим электронной таблицей.

Пользоваться сервисом Honeycode можно совершенно бесплатно (тариф Basic), но с определенными ограничениями. К примеру, над одним проектом, количество которых не имеет лимита, могут совместно работать не более 20 пользователей, а таблица данных не должна превышать 2500 строк. Для снятия некоторых из них Amazon предусмотрела два тарифных плана.

Абонентская плата в размере $20 в месяц позволяет увеличить размер одной таблицы до 10 тыс. строк. Кроме того, этот тариф, получивший название Plus, позволяет привлекать к проектам большее число участников – по умолчанию их по-прежнему 20, и за каждого дополнительного придется доплачивать по $10 в месяц.

Тарифы Honeycode

Существует и третий тариф – Pro, оцененный в $30 в месяц. В этом случае размер таблицы увеличивается до 100 тыс. строк, но прочие ограничения сохраняются, а плата за привлечение дополнительных участников вырастает до $20 в месяц.

Первые клиенты

Некоторые из сотрудников компании уже успели протестировать возможности сервиса, и среди них была и главный управляющий AWS Мира Вайдьянатан (Meera Vaidyanathan). Она сообщила CNBC, что применяла возможности Honeycode для управления персоналом компании. В числе первых испытателей Honeycode за пределами Amazon станут сотрудники фотосервиса SmugSmug и компании Slack.

Появление Slack, продвигающей одноименный корпоративный мессенджер, в списке первых партнеров Honeycode – это один из первых этапов многолетнего стратегического партнерства между ней и Amazon. Стороны объявили о нем, как пишет The Verge, в начале июня 2020 г., хотя мессенджер достаточно давно использует платформу AWS, но теперь она станет основной для Slack во всех направлениях деятельности компании. В качестве ответной меры Amazon переведет большую часть своих сотрудников на мессенджер Slack.

Основные конкуренты

Как пишет ресурс CRN, Amazon со своим Honeycode намерена конкурировать с аналогичными сервисами Microsoft Power Apps, запущенным в 2016 г. и Google AppSheet. Последний существует с 2014 г., и до января 2020 г. он был самостоятельным сервисом, пока его не приобрела Google. Сумма сделки на момент публикации материала оставалась неизвестной.

CRN подчеркивает, что на равных соперничать с Power Apps и AppSheet пока не сможет. В качестве аргумента издание приводит заметно менее развитую функциональность нового сервиса Amazon по сравнению с проектами Google и Microsoft.

Творение выходца из Google

Запуск Honeycode состоялся спустя несколько месяцев после ухода из Amazon вице-президента AWS Адама Босворта (Adam Bosworth). Он пришел в команду сервиса в 2016 г., успев до этого поработать в Salesforce, Microsoft и Google.

Все годы работы в Amazon Босворт руководил командой разработчиков, создававших сервис, сведения о котором долгое время были засекречены. И лишь в день премьеры Honeycode Ларри Августин сообщил, что Босворт все это время трудился именно над этим проектом.

Добавим также, что в начале мая 2020 г. Amazon покинул и Тим Брэй (Tim Bray), вице-президент компании и ведущий инженер AWS. Над развитием облачного сервиса Amazon, запущенного в 2006 г., Брэй трудился с 2014 г., а причиной его ухода стало действиями руководства компании в отношении своих сотрудников и их защиты от коронавируса. Вместо помощи работникам компания начала увольнять тех, кто высказывал недовольство опасными условиями труда. Брэй заявил о полном несогласии с политикой руководства и нежелании работать в «токсичной компании».