Браузер MS Edge при включенном блокировщике рекламы «ломает» YouTube

В браузере Microsoft Edge при попытке просмотра видео на YouTube может возникать неустранимая ошибка. Проблема пока не стала массовой, но ее причина уже известна – в Edge некорректно работают блокировщики рекламы, в частности, AdBlock. Microsoft ищет решение и пока предлагает лишь временно отключать эти расширения.



Edge поломался

Пользователи браузера Microsoft Edge стали жаловаться на невозможность просмотра видеороликов на YouTube с настольных ПК и ноутбуков. Как пишет портал 9to5Google, вместо видео они получали сообщение о возникшей в ходе предварительной загрузки ролика неустранимой ошибки.

Проблема проявляется не у всех пользователей, но может возникнуть как под Windows, так и под macOS. При неудачном стечении обстоятельств на экране просмотра видео появляется надпись на черном фоне, гласящая: «Возникла ошибка. Попробуйте еще раз позднее». Номера у ошибки нет, как и ее описания, и на момент публикации материала не было известно, как широко распространилась возникшая проблема. В то же время, ее источник был установлен.

Кто виноват

Проблема в «несовместимости» видеосервиса Google и браузера Microsoft никак не связана с самим YouTube – она кроется непосредственно в Edge. Вероятность увидеть сообщение об ошибке вместо ролика повышается для тех пользователей, которые установили для браузера расширение, блокирующее показ рекламы.

Такие сообщения YouTube об ошибке стали преследовать некоторых пользователей Edge

Важно отметить, что на проблему с просмотром YouTube жалуются только пользователи Edge на базе движка Blink. Оригинальный Edge, вышедший в июле 2015 г. вместе с ОС Windows 10, был переименован в Edge Legacy, и жалоб на него пока не поступало.

Чаще всего проблема возникает с расширениями AdBlock и AdBlock Plus – наиболее широко известными среди пользователей. Они существуют как для Edge, так и для других популярных браузеров.

Ломается YouTube не у всех пользователей, однако закономерность пока не выявлена. Редакция CNews попыталась воспроизвести ошибку на двух компьютерах под управлением Windows 10, и добиться результата удалось лишь на одном из них, притом далеко не с первой попытки. Для «устранения» ошибки достаточно было один или несколько раз обновить страницу с видеороликом. Версия Edge, задействованная в «эксперименте» – 83.0.478.56, последняя из существующих на момент публикации материала.

Что делать

По состоянию на 30 июня 2020 г. у Microsoft не был готов универсальный способ «починки» браузера в виде патча к нему, устраняющего возникшую проблему. Однако компания признала ее существование и сообщила, что ищет пути решения, хотя точные сроки релиза требуемого обновления не назвала.

Microsoft пока не успела починить Edge

Пользователям, столкнувшимся с трудностями при просмотре роликов на YouTube и не желающими делать это в каком-либо другом браузере, кроме Edge, Microsoft посоветовала временно отключить все блокировщики рекламы. Вариант с внесением YouTube в белый список блокирощиков представители компании не озвучили.

Дополнительно Microsoft попросила всех пользователей оповещать ее о возникновении подобного рода ошибок при отключенных AdBlock и ему подобных расширениях. Это означает, что компания допускает вероятность присутствия проблемы в основном коде браузера, а не его алгоритмах работы с дополнительными приложениями.

История Edge

Первая стабильная версия браузера Microsoft Edge вышла в конце июля 2015 г. в составе дебютировавшей тогда ОС Windows 10. Обозреватель основывался на собственном движке EdgeHTML, что было основным фактором, мешавшим ему набирать популярность – на этом движке он работал заметно медленнее Chrome. Помимо этого, Microsoft обновляла свой Edge не так оперативно, как Google свой Chrome, что выливалось в несвоевременную интеграцию поддержки современных веб-стандартов и наличие скрытых уязвимостей, из-за которых пользователи могли, например, лишиться личной информации.

Всего за пять лет Edge смог стать вторым по популярности браузером в мире

В декабре 2018 г. Microsoft отказалась от дальнейшего развития Edge на проприетарном движке и анонсировала его переход на Blink, используемый, в том числе, и в Chrome. Первая версия полностью переработанного настольного браузера вышла в апреле 2019 г.

В апреле 2020 г. новый Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности среди настольных браузеров, обогнав Firefox и сместив его со второго места на третье. По состоянию на 30 июня 2020 г. он по-прежнему удерживал вторую строчку с долей мирового рынка в размере 7,56% против 7,44% у Firefox и 68,5% у Chrome (статистика NetMarketShare).

Не исключено, что взрывной рост популярности частично связан с различными методами Microsoft по его продвижению. К примеру, в конце июня 2020 г. она без предупреждения выпустила обновление для Windows 7, хотя поддержка этой ОС была прекращена еще в январе 2020 г. Апдейт содержал в себе только лишь дистрибутив Edge.