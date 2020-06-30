«Яндексу» дали $1 млрд для развода со Сбербанком
Yandex получил от инвесторов $1,06 млрд для сделки по выкупу у Сбербанка его доли в «Яндекс.Маркете». В числе прочего, объем публичного размещения акций Yandex оказался в два раза выше первоначально запланированного - $400 млн.
Yandex подвел итоги размещения своих акций
Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») сообщила о завершении публичного размещения 8,1 млн своих акций класса A, что составляет 2,7% от общего числа акций. Цена размещения составила $49,25 за одну акцию.
Соответственно, объем размещения составил $400 млн. Кроме того, андеррайтер размещения Goldman Sachs реализовал опцион на выкуп еще 1,2 млн акций класса А, что составляет 0,4% от общего числа акций.
Таким образом, всего Yandex продал в рамках публичного размещения 9,3 млн своих акций класса А, что составляет 3,2% от общего числа акций. Компания привлекла $460 млн.
Акции «Яндекса» для Абрамовича, Абрамова и ВТБ
Одновременно с этим Yandex в рамках частного размещения продал 12,1 млн акций класса А, что составляет 4,2% от общего числа акций компании. Объем данного размещения составил $600 млн.
В ходе частного размещения акции Yandex в равных долях по 4 млн акций класса А (1,4% от общего числа акций) приобрели три группы инвесторов: миллиардер Роман Абрамович (его интересы представляет оффшор Ervingston Investment) , «ВТБ-Капитал» («дочка» госбанка ВТБ) и владельцы группы «Евраз» Александр Абрамов и Александр Фролов (их интересы представляет оффшор Treliscope).
Каждый из этих инвесторов обязался в течение двух лет не продавать акции «Яндекс» и не увеличивать свои доли до более чем 3,99%. Также если в течение двух лет «Яндекс» будет искать инвестиции для «Яндекс.Маркет» или иных проектов в области электронной коммерции, у указанных инвесторов будет право принять участие в соответствующих переговорах.
Период в два года может быть расширен еще на один год при условии, что указанные инвесторы продлят на указанный год упомянутые обязательства по акциям «Яндекса».
Всего в ходе публичного и частного размещения Yandex продал 21,5 млн своих акций, что составляет 7% от общего числа акций. Компания привлекла $1,06 млрд. О планах Yandex по привлечению инвесторов стало известно на прошлой неделе. Средства нужны интернет-компании для расставания со Сбербанком.
Зачем «Яндексу» $1 млрд
Договорившись со Сбербанком о разделе совместных проектов, «Яндекс» первоначально планировал привлечь от инвесторов $800 млн. Из этой суммы $600 млн должны были дать частные инвесторы, а $200 млн планировалось привлечь в ходе частного размещения. Однако затем объем публичного размещения было решено увеличить до $400 млн.
С 2018 г. Сбербанк и Yandex на паритетных началах владеют компанией Digital Assets, который были переданы активы товарного агрегатора «Яндекс.Маркет». Также в рамках данного агрегатора был запущен маркетплейс «Беру». Кроме того, Сбербанк с 2013 г. является контролирующим акционером платежной системы «Яндекс.Деньги», где у самого «Яндекс» сохраняется блокирующий пакет.
По условиям соглашения между сторонами, «Яндекс» выкупает у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркет» за 42 млрд руб. В то же время Сбербанк выкупает у «Яндекса» его долю в «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. Таким образом, чистая стоимость сделки для «Яндекса» составит 39,6 млрд руб.