Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона

Банки-участники системы быстрых платежей запустили переводы от компаний физлицам по номеру телефона. Пока новые переводы освоили только три банка, включая ВТБ, «Русский стандарт» и Райффайзенбанк, и запустить его в ближайшем будущем хотят Московский кредитный банк и Росбанк.



От бизнеса к физлицам

Российские банки-участники системы быстрых платежей (СБП) запустили переводы от компаний в пользу граждан по номеру телефона. Как сообщили CNews представители ВТБ, этот банк стал одним из первых, кто провел такую операцию.

Перевод, по информации ВТБ, был проведен в тестовом режиме. В рамках испытания системы ВТБ выступил банком-получателем.

Один из вероятных способов использования новой услуги – это, к примеру, продажа автомобиля автосалону. Также такие переводы могут применяться для денежных призов за участие в маркетинговых акциях. До запуска переводов по мобильному номеру система позволяла переводить деньги только между счетами россиян в различных банках-участниках СБП, а также осуществлять переводы на брокерские счета и производить оплату в ряде магазинов.

Как работает новый вид перевода

Для B2C-перевода (Business to Consumer, от юрлица к физлицу) клиенту не нужны сложные реквизиты, достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке-участнике системы быстрых платежей. Поступление средств на счет физлица происходит мгновенно и без комиссии, утверждают представители ВТБ.

В системе быстрых платежей появилась новая опция для юрлиц

Следует отметить, что комиссия в СБП все-таки предусмотрена, но только для отправителя, не для получателя. Ее размер при перечислении денег с одного счета на другой не может превышать 3%, и итоговую комиссию устанавливает Центробанк (ЦБ), исходя из суммы перевода. К примеру, МФО при переводе займа выплачивают банку от 1 до 3% в зависимости от размера той суммы, которую они переводят клиенту.

Сотрудники «Русского стандарта» сообщили РБК, что при переводе средств, например, займов, банк будет проводить дополнительную сверку данных клиентов с той информацией, которая указана в системе быстрых платежей. При выявлении несовпадения сведений перевод будет отменен.

Другие банки-участники

Услугу перевода средств от юрлица физлицу по номеру мобильного также внедрил банк «Русский стандарт». Он протестировал сервис совместно с ВТБ, став банком-отправителем – он перевел заемные средства клиентам от микрофинансовой организации (МФО) «Микроклад» на счет в ВТБ.

В2С-перевод по номеру телефона на момент публикации материала доступен и в Райффайзенбанке, а над его внедрением работали «Московский кредитный банк» (МКБ) и Росбанк. Как пишет РБК, Другие участники СБП, которых по состоянию на 2 июля 2020 г. насчитывалось свыше 70 (включая платежные системы «Яндекс.деньги» и WebMoney), о сроках внедрения нового сервиса не сообщили. Сбербанк, тоже входящий в список участников системы, отказался от комментариев по данному вопросу.

История СБП и противостояние Сбербанка

Концепция СБП, как сообщал CNews, была представлена ЦБ совместно с ассоциацией «Финтех» и банками-участниками в конце апреля 2018 г. Она позиционировалась как сервис осуществления денежных переводов в любом месте и в любое время, а ее оператором, как сообщал CNews, был назначен ЦБ.

Платежи и переводы через СБП, согласно концепции, должны были осуществляться пользователем не по обычным реквизитам, а по упрощенным идентификаторам, таким как номер телефона или электронная почта. Плательщик получит возможность отправить деньги, используя QR-код или мобильный телефон получателя из мобильного банка, мессенджера, соцсети или через сайт интернет-магазина.

За месяц до показа концепции банки, входящие в ассоциацию «Финтех», подключились к прототипу СБП для ее тестирования. Это были банки Qiwi, «Ак Барс», «Тинькофф» и МТС.

Запуск СБП в России состоялся 28 января 2019 г. В число первых участников вошли Альфа-Банк, «Ак Барс», ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, РНКО «Платежный центр», СКБ-Банк, Совкомбанк, «Тинькофф» и Qiwi.

Сбербанк, крупнейший российский банк, долгое время отказывался подключаться к СБП, несмотря на то, что участие в системе является обязательным для всех банков с универсальной лицензией. Свой отказ он мотивировал наличием у него собственной системы переводов по номеру телефона между его клиентами.

Все системно значимые банки должны были подключиться к СБП, начиная с 1 октября 2019 г., однако Сбербанк, входящий в список таких банков, не спешил делать это. В ответ на это ЦБ оштрафовал его за невыполнение предписания, но размер штрафа озвучен не был.

По итогу Сбербанк все же стал участником СБП – он подключился к ней в последних числах марта 2020 г., но на тот момент в тестовом режиме. Быстрые переводы были доступны лишь некоторым клиентам банка, а на полную мощность в этом система заработала 28 мая 2020 г. Переводы по номеру телефона стали доступны всем действующим клиентам Сбербанка приложении «Сбербанк онлайн» (существует под Android и iOS).