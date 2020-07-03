Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Mail.ru выпустила приложение, в котором можно перехватить денег до зарплаты

Бизнес Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интеграция
, Текст: Эльяс Касми

Mail.ru Group запустил бета-версию сервиса PayDay для получения заработанных сотрудником той или иной компании денег в любой день, не дожидаясь перечисления аванса или зарплаты. Он реализован через мобильное приложение под Android и iOS, но каждый запрос на выдачу средств сопровождается определенного размера комиссией.

Деньги сразу

Российский интернет-холдинг Mail.ru Group разработал сервис PayDay для досрочного получения части зарплаты. Как пишет «Коммерсант», одноименное приложение появилось в магазине Google Play, однако редакция CNews обнаружила его и в App Store – фирменном магазине компании Apple.

PayDay позволяет россиянам, работающим по найму и трудоустроенным официально, получать определенную часть заработной платы в любой день, без необходимости ждать аванса и традиционного дня выплаты средств, установленного в компании. Представители Mail.ru подтвердили изданию факт разработки сервиса подобного рода. По их словам, применение системы оплаты, позволяющей получить часть зарплаты в любой день, положительно сказывается на мотивации работников и позволяет им не пользоваться услугами микрофинансовых организаций (МФО).

mail601.jpg

Базовые возможности PayDay

На момент публикации материала сервис находился в стадии бета-тестирования. Несмотря на это, к нему уже подключено несколько клиентов, однако представители холдинга не стали уточнять, кто именно входит в их число.

Как работает PayDay

Сервис PayDay дает сотруднику возможность вывести на свою банковскую карту до 70% тех денег, которые он уже заработал на тот момент – к примеру, если ему потребовались средства через неделю после выдачи зарплаты, то он получит 70% от своего недельного заработка. Оставшиеся как минимум 30% месячного заработка он сможет получить в обычные ни выдачи аванса и зарплаты.

Воспользоваться сервисом PayDay сотрудник компании сможет только в том случае, если его руководство интегрирует модуль PayDay в свои информационные системы. Пользовательское соглашение гласит, что все переводы проводятся через Расчетную небанковскую кредитную организацию (РНКО) «Деньги.мэйл.ру».

mail602.jpg

Описание приложения PayDay в магазине Google Play

«В момент выплаты мы сами все формируем, фондируем работодателя и отправляем деньги в пределах лимита», – добавил представитель холдинга.

В описании к приложению сказано, что оно умеет ежедневно отображать сумму заработанных денег, показывать расчетные листы сотрудников, также вести учет времени начисления денег и их суммы. Примечательно, что версия утилиты для iOS, в отличие от Android, не помечена значком бета-версии.

Подводные камни

Сервис PayDay работает на полностью бесплатной основе, но исключительно для компаний-клиентов. Их сотрудники, желающие получить часть зарплаты раньше установленного дня, будут вынуждены заплатить за это определенную комиссию.

Размеров комиссий ровно два, и первый составляет 50 руб. – эту сумму пользователь PayDay заплатит в случае, если выберет вариант перевода на карту в течение 24 часов с момента запроса. Если деньги нужны прямо сейчас, то подойдет вариант перевода в течение одного часа, но тогда комиссия увеличится до 150 руб.

Вывести средства посредством PayDay можно и без необходимости уплаты комиссии. Для этого нужно воспользоваться сервисом в течение первых трех месяцев с момента его запуска – с четвертого месяца комиссия станет обязательной для всех пользователей.

Похожие сервисы

В России у PayDay существуют (или существовали) несколько аналогов. Подобный сервис, к примеру, присутствовал в активах Рокетбанка, но он был тесно связан с кредитами.

В декабре 2019 г. в России состоялся запуск проекта «Деньги вперед», за которым стоит Павел Гужиков, основатель и бывший генеральный директор компании Iconjob, создавшей онлайн-платформу для поиска работы Worki. «Деньги вперед» он запустил совместно с инвестором Константином Стискиным.

Компанию Iconjob, как сообщал CNews, в марте 2020 г. купил холдинг Mail.ru, и целью данной сделки было расширение функциональности онлайн-платформы рекламных рекламных объявлений «Юла», который тоже принадлежит Mail.ru, за счет возможности поиска работы. В мае 2019 г. Mail.ru приобрел долю размером в 51% в Iconjob, затем были выкуплены оставшиеся 49%. Согласно данным базы «Контур-Фокус», до сделки с Mail.ru доля размером 51% в в ООО «Айконджоб» принадлежала кипрскому офшору Smelborn Enterprises, 49% - Павлу Гужикову.

mail600.jpg

В России существует целый ряд сервисов выплаты денег по требованию

Павел Гужиков сообщил «Коммерсанту», что на этапе запуска сервиса «Деньги вперед» он и его партнеры провели беседу с представителями холдинга Mail.ru Group, который уже на тот момент был заинтересован в сервисах выплаты денег по требованию. По словам Гужикова, дальше обсуждения дело не зашло.

Павел Гужиков обратил внимание на разные принципы работы сервисов PayDay и «Деньги вперед»: в отличие от PayDay, его детище выдает деньги из собственного фонда и никак не затрагивает работодателя. Он также добавил, что сервис Mail.ru нарушает этику трудовых взаимоотношений и создает сложности с выплатой налогов, По его мнению, выплаты за счет РНКО «Деньги.мэйл.ру» должны быть оформлены как кредит работодателю.

Другие материалы рубрики

Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных

Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля

Владельцы HeadHunter продают его за $820 млн

Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона

PayPal оставит россиян без переводов внутри страны

Браузер MS Edge при включенном блокировщике рекламы «ломает» YouTube

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

Корпоративная линейка Acer: решения для любого бизнеса и надежная гарантия

Как развернуть умную систему автополива на даче

Показать еще

Наука

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live