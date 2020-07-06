Путин раздал кучу подарков ИТ-отрасли и интернет-провайдерам

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Поручения Путина по развитию сферы ИКТ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 июня 2020 года совещания о развитии информационно-коммуникационных технологий и связи.

В частности, Правительству России до 3 августа 2020 г. поручено проработать вопросы, касающиеся предоставления операторам центров обработки данных (ЦОД) льготного доступа на рынок электроэнергии, обеспечения доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов, а также использования портала госуслуг для обмена документами между работниками и работодателями. С соответствующими предложениями ранее выступил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

К 31 августу 2020 г. Правительству Михаила Мишустина, согласно поручению Путина, предписывается «принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта "Искусственный интеллект", обеспечив необходимое финансирование, в том числе из средств нацпрограммы "Цифровая экономика"».

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 июня 2020 года совещания о развитии ИКТ и связи

Президент также рекомендовал Госдуме принять закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Законопроект о так называемых регуляторных песочницах, напомним, регламентирует правовые основы экспериментальных правовых режимов в сфере инноваций, в том числе в сферах медицины, фармацевтики, транспорта (включая беспилотный), электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, финансов, дистанционной торговли, строительства, государственных и муниципальных услуг и госконтроля (надзор), промышленности. Документ был принят Госдумой в первом чтении 12 мая 2020 г. и в настоящее время находится в стадии доработки ко второму чтению.

Доступ операторов связи

Путин поручил проработать обеспечение недискриминационного доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых домов. Как отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля, такой доступ должен предоставляться «для размещения сетей и средств электросвязи в целях повышения конкуренции и расширения предложения операторов связи на рынке предоставления услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет собственникам помещений многоквартирных жилых домов».

На проблему с наличием у жителей многоквартирных домов доступа к конкурентному рынку телеком-услуг ранее обратил внимание Михаил Осеевский, причислив ее к системным.

«У нас сложилась ситуация, когда у многих застройщиков существуют свои корпоративные компании, и получение услуг от других рыночных компаний осложнено: требуется проведение общего собрания жильцов, и, в общем, эта проблема не решается», – посетовал глава «Ростелекома». Осеевский также напомнил, что закон, призванный решить эту проблему, был внесен в Госдуму еще два года назад, однако так и не был рассмотрен.

Глава «Ростелекома» также высказал мнение, что необходимо включить в строительные нормы и правила при проектировании и строительстве жилых домов необходимость обеспечения их оптической инфраструктурой. Это, по его мнению, позволит не только сразу после заселения жителям получить услуги, но и решить другие проблемы, например, снимать информацию с общедомовых узлов учета, обеспечить видеонаблюдение на лестнице и на придомовой территории.

Проработать соответствующий вопрос Президент также поручил Правительству.

ЦОДы и электроэнергия

В перечне поручений Правительству также фигурирует и вопрос предоставления организациям, являющимся операторами ЦОДов, льготного доступа на рынок электрической энергии и мощности, также поднятый Осеевским. Президент «Ростелекома» тогда отметил, что стоимость электроэнергии в структуре цены услуг дата-центров превышает 50%.

«Исходя из масштаба этого бизнеса в России, нам представляется, что назрела необходимость дать нам возможность выйти на оптовый рынок электроэнергии, – сказал Осеевский. – Мы с такой инициативой в какой‑то момент обращались в Правительство, просили бы это обращение поддержать. Тем более что и по смыслу многие ЦОДы действительно являются уникальными объектами, приближенными и к источникам генерации».

Согласно рейтингу поставщиков ЦОД, подготовленному CNews Analytics, «Ростелеком» является крупнейшим в России поставщиком услуг ЦОД с 11497 стойками. В конце 2019 г. компания приобрела своего главного конкурента в этой сфере – Dataline. Сумма сделки составила 17,5 млрд руб.

Удаленная работа, ЭДО и госуслуги

Правительству также поручено рассмотреть возможность использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности.

Как ранее объяснил Осеевский, переход к электронному документообороту необходим для поддержания и развития режимов удаленной или смешанной удаленной работы, которые стали популярными из-за пандемии COVID-19.

«Очевидно, что сегодня назрела необходимость перевести часть этого документооборота в электронную форму, для того чтобы поддержать возможности удаленной работы, – отметил глава "Ростелекома". – Нам кажется, что было бы целесообразно использовать для этого Единый портал государственных услуг, где уже сегодня зарегистрированы более 100 млн человек, имеются их учетные записи, и можно было бы довольно легко и быстро такие процессы организовать.

Прочие поручения

Правительству также поручено проработать вопросы, касающиеся увеличения закупок отечественного ПО и доли его использования госструктурами в 2020 и 2021 гг. ради поддержки спроса на отечественную продукцию и услуги отрасли ИКТ; поддержки приобретения/внедрения российского ПО производства предприятиями малого и среднего бизнеса.

Также среди поставленных перед кабмином Мишустина задач – совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности организаций отрасли ИКТ, в том числе с учетом ведущих международных практик; рассмотрение вариантов расширения мер поддержки инновационных тех стартапов в ИКТ, предоставляемых институтами развития; разработка комплекса мер по содействию внедрения инновационного программного обеспечения, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, в деятельность медицинских организаций.