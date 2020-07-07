Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой

Как выяснил CNews, несмотря на разблокировку Telegram, в России продолжает быть заблокированным связанный с ним с блог-сервис Telegra.ph. Причиной являются две записи на данной платформе, одна из которой посвящена способам обмана вендинговых автоматов.

Блог-сервис Telegra.ph остается заблокированным в России

В России продолжает ограничиваться доступ к блог-сервису Telegra.ph, созданному основателем Telegram Павлом Дуровым. Информация об этом есть в реестре заблокированных сайтов «Роскомсвободы».

Сервис Telegra.ph, близкородственный мессенджеру Telegram, был создан в 2016 г. Он представляет собой анонимную блог-платформу с простой формой для размещения длинных постингов, которые из-за их размера или сложной верстки неудобно публиковать в самом Telegram. Блокировка сервиса Telegra.ph в России началась в конце 2018 г.

Как свидетельствуют данные «Роскомсвободы», всего за это время было вынесено порядка 500 решений о блокировке различных записей, опубликованных на платформе Telegra.ph. Их выносили Министерство внутренних дел (МВД, по делам, связанным с распространением наркотиков), Генпрокуратура (из-за распространения экстремизма) и различные суды (как правило, также из-за экстремизма).

Созданная командой Павла Дурова блог-платформа Telegra.ph продолжает оставаться недоступной в России, невзирая на разблокировку Telegram

Роскомнадзор мог вносить на блокировку адреса страниц с Telegra.ph, как начинающиеся с http, так и с “https”. В последнем случае наличие в реестре запрещенных сайтов хотя бы одной такой ссылки означает блокировку всего ресурса – это связано с тем, что зашифрованный протокол https не позволяет провайдерам видеть адрес, к которому обращается пользователь.

В декабре 2019 г. Мосгорсуд в качестве предварительных обеспечительных мер, принял решение о блокировке всего сервиса Telegra.ph. Причиной стала жалоба Павла Антонова на незаконное распространение через данную платформу курса Facebook Perfomance Pro по продвижению рекламы в Facebook и Instagram.

В чем причина блокировки Telegra.ph

К настоящему моменту практически по всем решениям о блокировке страниц с Telegra.ph, в том числе и по решению Мосгорсуда о блокировке всего сервиса, были проведены разблокировки.

Исключения составляют две страницы. Одна из них признана незаконной решением Октябрьского районного суда Мурманска и содержит описание способов обмана автоматов с едой.

Другая страница посвящена описанию заказных убийств. Она была признана незаконной решением Ханты-Мансийского районного суда. Поскольку в обоих случаях в Реестр запрещенных сайтов ссылки на соответствующие страницы внесены Роскомнадзором через «https», это приводит к недоступности всего ресурса. Пресс-служба Роскомнадзора не ответила на запрос о ситуации с блокировкой Telegra.ph.

Как в России блокировали Telegram

В апреле 2018 г. в России началась блокировка мессенджера Telegram. Решение об этом вынес Таганский районный суд Москвы по иску Роскомнадзора. Telegram не выполнил требования, предъявляемые российским антитеррористическим законодательством к организаторам распространения информации (ОРИ): он должен хранить на территории России данные о переданных российскими пользователями в течение года, в течение полугода – содержимое самой переписки, а также передать правоохранительным органам ключе для дешифровки сообщений самих пользователей.

Пользователи не захотели отказываться от Telegram и стали способы обхода блокировки в виде прокси-серверов и VPN-сервисов. Создатели мессенджера также стали противодействовать его блокировке и обзавелись большим пулом IP-адресов у зарубежных хостинг-провайдеров. В ответ Роскомнадзор стала массово блокировать IP-адреса провайдеров, с которыми работал Telegram.

Под блокировкой оказалось большое число IP-адресов таких хостинг-провайдеров, как Amazon Web Services, Google, Microsoft Azure и др. «На пике» Роскомнадзор блокировал 19 млн IP-адресов (до начала «борьбы» с Telegram общее число заблокированных в России IP-адресов составляло 30 тыс.).

Такая ситуация привела к проблемам с большим числом самых разных интернет-сервисов – от зарубежных научных сайтов до торговли электронными полюсами ОСАГО. В результате к лету 2018 г. Роскомнадзор снизил активность по борьбе с Telegram, значительно сократив число заблокированных IP-адресов – до 600 тыс. Мобильное и настольное приложения Telegram продолжили стабильную работу, но пользователи не могли получить прямой доступ к сайту Telegram, его веб-версии и ссылкам на посты в Telegram, начинающимся на t.me.

Роскомнадзор блокировал ресурсы Telegram также и из-за его отдельных пользователей и каналов – соответствующие решения выносили другие ведомства. Так, МВД выносило решения о блокировке пользователей и каналов, распространяющих наркотики, Генпрокуратура – о блокировке пользователей, распространяющих экстремизм, а Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за продвижения азартных игр.

Блокировка групп из миллионов IP-адресов, серди которых были и IP-адреса Telegram, осуществлялась также по решением Генпрокуратуры о блокировке отдельных пользователей и каналов Telegram. Кроме того, весной 2018 г. Мосгорсуд в качестве предварительных обеспечительных мер принял решение заблокировать веб-версию Telegram из-за нарушения прав на книги, изданные издательством «Эксмо».

Внезапная разблокировка Telegram

В июне 2020 г. блокировка Telegram была неожиданно отменена. Причем решение Таганского района суда Москвы о блокировке Telegram остается в силе, но Роскомнадзор принял решение о разблокировке Telegram после консультаций с Генпрокуратурой. Все блокировки, связанные с Telegram, были отменены, общее число заблокированных в России IP-адресов вновь составило порядка 30 тыс.