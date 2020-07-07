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В России создан бесплатный «мобильный доктор» для людей с кожными заболеваниями

Софт Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Эльяс Касми

Российские разработчики запустили бесплатный сервис CheckSkin на базе одноименного мобильного приложения, позволяющий людям с хроническими заболеваниями кожи отслеживать динамику болезни и информировать о ней своих лечащих врачей. Платформа CheckSkin получила президентский грант на разработку, и в настоящее время приложение работает под Android, плюс разработчики готовят версию под iOS.

Проект российских разработчиков

Российские специалисты разработали сервис CheckSkin, созданный для людей с различными хроническими заболеваниями кожи. Проект, как сообщили CNews его авторы, реализован в виде мобильного приложения, пользоваться которым можно на полностью бесплатной основе.

Платформа CheckSkin создавалась силами Межрегиональной благотворительной общественной организации (МБОО) «Кожные и аллергические болезни» и Автономной некоммерческой организации (АНО) «Лаборатория “Сенсор-Тех”». Первая была основана в 2012 г. по инициативе людей, столкнувшихся с хроническими заболеваниями кожи, тогда как «Сенсор-Тех» появилась в 2016 г. при поддержке «Фонда поддержки слепоглухих “Со-единение”». «Контур-фокус» на странице «Сенсор-теха» ставит пометку о том, что конечный владелец организации – Правительство России.

Для чего создавалось приложение

По словам разработчиков, приложение CheckSkin предназначено для отслеживания динамики хронических болезней кожи, например, атопического дерматита или псориаза (в России проживает около 6 млн человек с такими диагнозами), и передачи наблюдений непосредственно лечащим врачам. Помимо этого, приложение позволяет узнавать о появлении новых видов лечения.

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Интерфейс мобильного приложения CheckSkin

«Идея создания приложения возникла после общения с пациентами из разных стран, которые делились своим опытом применения подобных программ. Многие отмечали, что весьма удобно контролировать обострения, отслеживать динамику высыпаний с помощью фото и получать новости о новых методах лечения или наборах на клинические исследования», – отметила президент МБОО «Кожные и аллергические болезни» Олеся Мишина.

Как работает CheckSkin

Отслеживание динамика заболеваний при помощи CheckSkin происходит путем загрузки пользователем фотографий высыпаний на своей коже в приложение. В нем есть специальный дневник, в котором необходимо указывать, что повлияло на проявление признаков болезни – это могут быть, к примеру, психологические факторы.

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Основные функции приложения

За счет этих сведений сервис и будет отслеживать динамику болезни. Аналитику пользователь может оставлять лично для себя или в любой момент скачать ее и отправить своему врачу.

Функция информирования пользователей о новых методах лечения псориаза или атопического дерматита была добавлена в приложение по той причине, что по состоянию на июль 2020 г. в мире существовало сравнительно немного способов борьбы с этими болезнями. Пользователям будет оперативно предоставлена информация о ведущемся наборе на клинические испытания, а также они смогут получать сведения о школах пациентов и о проведении тематических мероприятий.

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Функция навигации по лечебно-профилактическим учреждениям

В дополнение к перечисленному в CheckSkin есть функция составления индивидуальных рекомендаций для каждого пользователя по питанию и уходу за собой на основе загруженных им сведений. Также в приложении есть навигационная составляющая – в отдельном меню на карте оно пометит местоположение дерматовенерологических лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Там же отобразится контактная информация учреждений, и нужные из них можно будет внести в список «Мои ЛПУ».

Доступность приложения

Мобильное ПО CheckSkin разрабатывается для двух основных платформ – Apple iOS и Google Android. На момент публикации материала для скачивания и установки была доступна лишь версия под Android – сроки релиза программы под iOS разработчики не уточнили.

Android-приложение CheckSkin версии 1.0, датированное 19 июня 2020 г., можно установить не на все устройства. Для его работы потребуется смартфон с ОС Android как минимум версии 6.0 Marshmallow, дебютировавшей в конце мая 2015 г.

Президентский грант

Помощь в разработке сервиса CheckSkin оказал «Фонд президентских грантов», с апреля 2017 г. являющийся единым оператором грантов Президента России Владимира Путина на развитие гражданского общества. Разработчики подали заявку на участие в конкурсе на получение гранта 23 июля 2019 г. (номер заявки 19-2-001728).

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CheckSkin - лауреат конкурса на получение президентского гранта

Авторы проекта одержали победу во втором конкурсе 2019 г. Размер гранта превысил 2,5 млн руб., а размер дополнительного софинансирования почти достиг 2 млн руб. На момент публикации материала на реализацию проекта Фонд перечислил разработчикам более 2,38 млн руб.



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