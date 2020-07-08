Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов

Глава платежной системы Qiwi Борис Ким, стоявший у ее истоков, считает, что в отсутствии на рынке крупных независимых финтех-стартапов виноваты банки. По его словам, они скупают их на начальном этапе развития. Ким также рассказал об истинных причинах закрытия Рокетбанка – это было связано с проектом «Совесть», который теперь тоже больше не принадлежит Qiwi.

Что не так с финтех-стартапами

Генеральный директор платежной системы Qiwi Борис Ким уличил крупные банки в создании помех для независимого развития финтех-стартапов в России. По его словам, пишет ТАСС, именно из-за них небольшие компании не успевают превратиться в крупные.

Борис Ким подчеркнул, что если банку нравятся разработки финтех-стартапа, то он покупает его на начальном этапе своего развития. «Компании, банки прежде всего, которые являются поставщиками каких-то продуктов – кредитных и дебетовых карт – они же являются владельцами инфраструктуры. И когда стартап возникает, то у него нет “электрической розетки”, куда свою идею можно подключить, потому что нет независимых от банков инфраструктурных решений», – добавил глава Qiwi.

Борис Ким уверен, что корень проблемы с отсутствием независимых финтех-стартапов кроется в российских банках

Борис Ким подчеркнул, что определенные действия по созданию благоприятной среды для конкуренции в финтех-сфере все же предпринимаются. В качестве примера он привел усилия Центрального банка и Ассоциации «Финтех», в том числе запуск Системы быстрых платежей (СБП) и распространение удаленной биометрической идентификации.

Причины отказа от Рокетбанка

Раскрыв свое мнение относительно причин отсутствия на российском рынке крупных независимых финтех-стартапов, Борис Ким рассказал также, что побудило Qiwi закрыть Рокетбанк. Как пишет ТАСС, это было напрямую связано с другим проектом Qiwi – картой рассрочки «Совесть».

«Мы купили Рокетбанк вместе с банком для малого предпринимательства “Точка” по нескольким соображениям. Нам нужна была в нашей экосистеме дебетовая карта. Также у нас был проект “Совесть”, и нам нужно было фондирование. Более дешевое фондирование можно использовать за счет дебетового продукта Кроме того, нам нравилась команда Рокетбанка. Но нам не удалось эффективно использовать депозиты и фондирование Рокетбанка для проекта “Совесть”, потому что она менее доходна, чем обычная кредитка, так как это рассрочка. Поэтому мы приняли решение продать Рокетбанк», – сказал глава Qiwi.

Как сообщал CNews, решение о закрытии Рокетбанка совет директоров Qiwi принял в конце марта 2020 г., хотя еще буквально в 2019 г. Qiwi рассматривала возможности по развитию этого направления, притом как в рамках экосистемы компании, так и в качестве отдельного проекта.

По итогу, совет директоров Qiwi пришел к выводу, что инвестиционный профиль и потребности в финансировании бизнес-плана Рокетбанка не совместимы с «риск-аппетитом Qiwi». Основной причиной такого несоответствия стал «дух стартапа», который сохранял Рокетбанк.

Следствием этого стало решение о полной или частичной продаже Рокетбанка, принятое в конце августа 2019 г., однако покупатель так и не был найден. Закрытие банка может привести к чистым убыткам Qiwi в размере 1,5 млрд по итогам 2020 г.

Распродажа активов Qiwi

Проект «Совесть», повлиявший на закрытие Рокетбанка, тоже больше не принадлежит Qiwi. В июне 2020 г. он был передан Совкомбанку, который владеет конкурирующим проектом «Халва», и по итогу сделки Qiwi получит около 6 млрд руб.

По словам Бориса Кима, продажа проекта «Совесть» позволит платежной системе сфокусироваться на стратегических направлениях – обслуживании ключевых клиентских ниш и развитии синергетических продуктов экосистемы нашего платежного бизнеса. «С самого начала реализации проекта “Совесть” мы стремились развивать его по мультибанковской модели, что позволило бы нам масштабировать проект, не принимая на себя все кредитные риски и не обеспечивая собственными силами весь объем фондирования, необходимый для роста. Однако, принимая во внимание как текущую ситуацию, так и некоторые другие факторы, нам не удалось создать мультибанковкую модель, которая была бы экономически выгодной и технологически эффективно реализуемой для всех участников», – сказал Ким.

«Проанализировав возможности развития проекта “Совесть”, включая необходимые финансовые вложения для создания полноценного банковского предложения, мы пришли к выводу, что такая стратегия повлечет за собой значительные инвестиции с нашей стороны, увеличит кредитные риска, а также поставит нас в ситуацию острой конкуренции с другими участниками рынка», – добавил глава Qiwi.

Один из основателей Qiwi

Борис Ким стоял у истоков платежной системы Qiwi. Она была создана в 2008 г. путем объединения двух сетей платежных терминалов, E-port и ОСМП, и Борис Ким был одним из сооснователей E-port.

Основателями ОСМП были Сергей Солонин и Андрей Романенко. Президентом Qiwi стал Романенко, председателем совета директоров – Борис Ким. В 2012 г. между основателями Qiwi произошла рокировка – гендиректором был назначен Сергей Солонин, председателем совета директоров – Романенко, а Ким стал простым членом совета.

Но уже вскоре Ким вновь стал председателем совета директоров, а Романенко остался простым членом совета. В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ. После этого Романенко постепенно распродал свою долю в Qiwi и вышел из совета директоров компании.

Пост гендиректора Qiwi, как сообщал CNews, Борис Ким занял в конце января 2020 г. сменив на нем Сергея Солонина, который стал исполнительным членом совета директоров компании. Возглавив Qiwi, Ким отказался от должности члена комитета по компенсациям при совете директоров.