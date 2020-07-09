В России хостинг будет платить миллионные штрафы за запрещенный контент

Штрафы хостерам за бездействие

В российском законодательстве в ближайшее может появиться норма административной ответственности для хостинг-провайдеров за хранение запрещенного контента. Суммы штрафов и сроки внесения законопроекта в Госдуму будут известны после официального отзыва Правительства России, сообщило ТАСС с ссылкой на заявление Александра Хинштейна, главы комитета Госдумы по информационной политике.

Документ предполагает дополнение ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России штрафными санкциями для хостинг-провайдеров за бездействие по отношению к противоправному контенту – такому как детская порнография, пропаганда наркотиков или террористические призывы. Документ уже получил поддержку комиссии Правительства России по законопроектной деятельности.

В настоящее время административная ответственность хостинг-провайдеров за неудаление противоправного контента не предусмотрена действующим законодательством, но в ч. 2 ст. 13.40 КоАП России предусмотрена ответственность операторов поисковых систем за поисковую выдачу запрещенной информации.

В новом законопроекте также предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями для возбуждения дел об административном правонарушении в отношении операторов поисковых систем, которые не исполняют обязанности по исключению из выдачи запрещенных в России ресурсов при повторном обращении.

«На тех, кто не удаляет запрещенный контент по требованиям Роскомнадзора (детская порнография, пропаганда наркотиков, террористические призывы), будут налагаться штрафы», – заявил Хинштейн.

Мнение Правительства

В рамках нового законопроекта предлагается ввести ответственность за «непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", информационного ресурса, мер по ограничению доступа к информации, информационному ресурсу, сайту в сети "Интернет" в случае, если обязанность по принятию таких мер предусмотрена законодательством РФ», – цитирует ТАСС текст документа.

Провайдеров хостинга предлагается штрафовать за запрещенный контент

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила документ при условии доработки по представленным замечаниям ко второму чтению в Госдуме. До настоящего времени ответственность за нарушение вышеуказанных требований не предусмотрена, в связи с чем «возникла необходимость в дополнительном правовом регулировании», – отмечается в проекте отзыва.

В частности, в правительственной комиссии обратили на коллизию в вопросе определения субъекта административной юрисдикции. Для этого рекомендовано внести дополнительные поправки в КоАП России. Кроме того, в отзыве также представлены замечания по поводу предлагаемых полномочий Роскомнадзора.

«Наделение должностных лиц Роскомнадзора полномочиями в части производства по делам об административных правонарушениях может потребовать дополнительного выделения финансовых средств из федерального бюджета. Между тем требования статьи 83 Бюджетного кодекса РФ ("Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств") законопроектом не учтены», – отмечено в отзыве Правительства на законопроект.

Согласно требованиям действующего законодательства, суммы штрафов за первое нарушение для юридических лиц составляют 500-700 тыс. руб., за повторное нарушение – 1,5-5 млн руб., при этом ответственность возлагается только на поисковые системы, «сайты/ресурсы эта норма не затрагивает», – пояснил Хинштейн сферу действия законопроекта.

Действующее законодательство также возлагает ответственность за неисполнение ограничения доступа к запрещенной информации на операторов связи, предоставляющих услуги связи хостинг-провайдерам. Административные штрафы, предусмотренные в соответствии с действующей статьей 13.34 КоАП, составляют 3-5 тыс. руб. для должностных лиц и 50-100 тыс. руб. для юридических лиц.