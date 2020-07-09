Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews

Выбирая провайдера для предоставления облачного сервера в аренду, в первую очередь нужно определиться, на каком программном обеспечении должна быть построена система. В настоящей статье мы рассмотрим одну из популярных операционных систем для VPS (virtual private server, виртуальный выделенный сервер) — Windows Server.

Операционная система Windows Server

Операционная система — это программное обеспечение, позволяющее организовать синхронную работу разнородных программ и периферийных устройств, а также выполнять управление ресурсами вычислительных мощностей.

Windows Server — одна из самых знакомых, простых и интуитивно понятных операционных систем для большого числа пользователей. Благодаря привычному внешнему виду и архитектуре, наследуемой из линейки популярных операционных систем компании Microsoft, настройка Windows VPS и ее последующее администрирование происходит наиболее быстро и просто, нежели в случае с ее конкурентами.

Как правило, провайдеры облачных услуг предоставляют готовые шаблоны с предустановленными версиями Windows Server различных выпусков (чаще используются версии начиная с 2012).

Выбирая провайдера для предоставления облачного сервера в аренду, в первую очередь нужно определиться, на каком программном обеспечении должна быть построена система. Фото: ru.depositphotos.com

Выбирая провайдера услуг, важно обращать внимание на особенности лицензирования Windows Server. В зависимости от тарифов и политики поставщика услуг в стоимость VPS может быть не включена цена лицензии операционной системы для серверов. В данном случае для активации программного обеспечения понадобятся дополнительные затраты на покупку лицензии.

Стоимость Windows VPS

Стоимость VPS на Windows зависит от конфигурации виртуального сервера. Чем больше понадобится оперативной памяти, емкости жесткого диска, количества ядер процессора — тем дороже будет стоимость аренды виртуального сервера.

Тарификация VPS на базе Windows в подавляющем большинстве случаев будет выше, нежели аналогичная услуга на Linux. Это обусловлено потреблением самого продукта Microsoft большего объема ресурсов для работы: например, сама операционная система занимает не меньше 32 Гб жесткого диска, а также потребуется определенный объем для системного раздела и хранения данных. Наконец, придется заплатить и за саму лицензию Windows (лицензия Linux бесплатна).

Применение Windows Server для VPS/VDS

Благодаря широкому распространению операционной системы Windows ее серверная версия подходит практически для любых задач. Одним из самых популярных сценариев использования Windows Server для VPS/VDS является организация бухгалтерского учета предприятия в «1С-бухгалтерия». Это обусловлено несовместимостью данного решения с другими ОС (рекомендуется использовать версию не младше Windows 7).

Также широкое распространение Windows Server для VPS/VDS получила в применении для целей VDI (виртуальный рабочий стол). Использование данной технологии предоставляет сотрудникам доступ к своим виртуальным рабочим местам из любого места и устройства — для этого понадобится только доступ к сети интернет.

Использование Windows Server для построения VDI позволяет выполнять подключения практически с любых устройств, так как продукт компании Microsoft имеет достаточно скромные требования к характеристикам этих устройств. Помимо этого, Windows VDI показывает достаточно высокие показатели безопасности и производительности.

Помимо приведенных сценариев использования, довольно часто VPS сервера Windows применяются для размещения интернет-магазинов, построения корпоративных порталов, в виде почтовых серверов и разработки игровых онлайн-сервисов.

Сравнение операционных систем Windows и Linux для виртуальных серверов

Выбирая виртуальный сервер, администратор чаще всего сталкивается с двумя вариантами операционной системы, на которой будет базироваться услуга: это либо Windows Server, либо одна из операционных систем семейства Linux. Оба решения имеют свои преимущества и недостатки, а какую операционную систему лучше выбрать, зависит от стоящей перед ней задачей. Рассмотрим основные преимущества и недостатки каждого из решений.

Стоимость лицензий

В части стоимости лицензирования бесспорное преимущество имеют операционные системы семейства Linux — большая их часть является бесплатным программным обеспечением (кроме некоторых коммерческих версий). Помимо свободного лицензирования значительным преимуществом является наличие множества свободных и весьма популярных дистрибутивов (например, CentOS, Debian, Ubuntu).

Для установки Windows на виртуальный выделенный сервер необходима покупка лицензии, так как это платная операционная система. Стоимость зависит от версии лицензии. Зачастую тарифный план провайдера услуги уже включает в себя затраты на лицензирование.

Языки программирования

Выбирая операционную систему для виртуального выделенного сервера, важно учитывать язык программирования самого проекта, который планируется размещать. Обе операционные системы совместимы с основными языками, вроде JavaScript или HTML, но существует и особенности.

Так, например, в случае запуска проекта на PHP более оптимальным будет использование операционной системы Linux, так как для этой операционной системы PHP является «родным» языком. Этот факт позволит обеспечить более высокую скорость работы PHP-скриптов, в сравнении с производительностью из работы на базе Windows.

В свою очередь для проектов, написанных на ASP.NET, альтернативы использования Windows нет, так как данная технология поддерживается только ОС Windows.

Протоколы передачи данных

Основное отличие касается защищенного сетевого протокола SSH — наиболее простое взаимодействие обеспечивают операционные системы Linux, так как поддерживают данный протокол по умолчанию, а программы для работы с ним чаще всего входят в число стандартных утилит. Для того, чтобы была возможна работа с данным протоколом в Windows, необходима установка дополнительного программного обеспечения, включая в определенных случаях платные утилиты.

Сложность администрирования

Более простой в администрировании считается Windows Server. За счет широкого распространения операционной системы Windows для персональных компьютеров серверная лицензия, как правило, уже более знакома администратору.

При этом стоит отметить, что в целом настройка и администрирование виртуального выделенного сервера требует определенного опыта, навыков и знаний, поэтому в большинстве случаев для администраторов удобны в управлении как Windows, так и Linux.

Заключение

Выбор операционной системы для VPS является одним из важных шагов проекта, поэтому важно оценивать все особенности проекта. Важно понимать, какой объем ресурсов будет задействован и какое программное обеспечение планируется использовать — это позволит оценить совместимость проекта с той или иной операционной системой, временные трудозатраты на администрирование и оценить экономическую эффективность использования выбранной системы.