CNews выпустил рейтинг крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур
CNews опубликовал обзор «Мобильность в бизнесе 2020», включающий рейтинг CNewsMobile 2019. Суммарная выручка его участников выросла по сравнению с прошлым годом на 52% и приблизилась к ₽9 млрд. Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной.
Крупнейшие разработчики мобильных приложений
Участники рейтинга крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур в 2019 г. заработали на 52% больше, чем годом ранее. Суммарная выручка CNewsMobile 2019 составила ₽8,98 млрд против ₽5,92 млрд в 2018 г. Порог входа в рейтинг увеличился в 2 раза до ₽106 млн.
Тройка лидеров прошлогоднего рейтинга осталась неизменной. На первом месте Redmadrobot с выручкой ₽981 млн. На втором объединенная компания e-Legion & Globus с показателем почти ₽651 млн. Оба лидера специализируются на разработке мобильных приложений для крупного бизнеса и госструктур. На третьем — Agima (₽519 млн), ориентирующаяся на клиентов из розничной и электронной торговли.
CNewsMobile: Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2019
|№ 2019
|№ 2018
|Название компании
|Город (расположение центрального офиса)
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2019 г., включая НДС, ₽тыс.
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2018 г., включая НДС, ₽тыс.
|Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2019 г., %
|Рост выручки 2019/2018 г., %
|1
|1
|Redmadrobot
|Москва
|981 583
|743 820
|80
|32,0
|2
|2
|Объединение e-Legion & Globus
|Москва
|650 786
|477 398
|88
|36,3
|3
|3
|Agima
|Москва
|518 764
|435 959
|100
|19,0
|4
|6
|Kode
|Калининград
|481 200
|200 600
|100
|139,9
|5
|15
|Ланит
|Москва
|443 694
|145 603
|н/д
|204,7
Источник: CNews Analytics, 2020
С полным рейтингом можно ознакомиться в обзоре «Мобильность в бизнесе 2020».
Тенденции рынка
Одной из самых заметных тенденций в области мобильной разработки стало распространение чат-ботов. Конкурентами чат-ботов могут стать цифровые помощники, такие как Siri от Apple, Алиса от «Яндекса» и т.д. Их число, как и функциональные возможности, постоянно растут.
Еще одна тенденция — все большая популярность умных носимых гаджетов: часов, фитнес-браслетов, трекеров и т.д. В ближайшее время они будут интегрированы в различные приложения. Примерно так же обстоят дела и с устройствами интернета вещей.
Не миновала сферу мобильной разработки и мода на применение средств виртуальной и дополненной реальности. В ближайшие годы продолжится развитие электронных платежей с помощью мобильных приложений. А вместе с ними будут расти требования к обеспечению информационной безопасности.
Мобильные сервисы уже сегодня интегрированы с облачными платформами — хранят там данные, выполняют сложные задачи. В 2020 г. этот тренд продолжит развиваться. И, наверное, самые большие ожидания связаны с распространением 5G. Если технология «выстрелит» в 2020 г., мобильным разработчикам придется обновлять свои приложения под новые технологические требования.
Подробнее о рынке мобильной разработки можно прочитать в обзоре «Мобильность в бизнесе 2020».