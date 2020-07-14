После публикации CNews власти разблокировали блог-сервис Telegram

В России разблокирован блог-сервис Telegra.ph

Роскомнадзор разблокировал блог-сервис Telegra.ph. Это следует из данных реестра «Роскомсвободы». Сервис также стал доступен пользователям российских провайдеров.

Сервис Telegra.ph, близкородственный мессенджеру Telegram, был создан в 2016 г. Он представляет собой анонимную блог-платформу с простой формой для размещения длинных постингов, которые из-за их размера или сложной верстки неудобно публиковать в самом Telegram. Блокировка сервиса Telegra.ph в России началась в конце 2018 г.

По данным «Роскомсвободы», всего различными российскими органами власти было вынесено порядка 500 решений о блокировке различных страниц с Telegra.ph. В основном такие решения выносили Министерство внутренних дел (МВД, блокирует сайты с наркотиками), Генпрокуратура (из-за экстремизма) и региональные суды (как правило, блокируют страницы также из-за экстремизма).

Как и за что в России блокировали Telegra.ph

Роскомнадзор вносит в Реестр запрещенных сайтов страницы с Telegra.ph как начинающиеся с http, так и начинающиеся с https. В последнем случае даже блокировка одной страницы приводит к недоступности всего сервиса.

Блог-сервис Telegra.ph наконец разблокирован в России

Кроме того, в конце 2019 г. Мосгорсуд в качестве предварительных обеспечительных мер принял решение о блокировке всего сервиса Telegra.ph. Определение было вынесено по жалобе Павла Антонова на незаконное распространение через данную платформу курса Facebook Perfomance Pro по продвижению рекламы в Facebook и Instagram.

В июне 2020 г. Роскомнадзор принял решение о разблокировании Telegram. Однако Telegra.ph продолжал быть недоступным, на что CNews обратил внимание на прошлой неделе. К тому моменту в Реестре запрещенных сайтов оставалось только две записи, связанные с Telegra.ph.

Одна из заблокированных страниц была признана незаконной решением Октябрьского районного суда Мурманска и содержала описание способов обмана автоматов с едой. Вторая страница была признана незаконной решением Ханты-Мансийского районного суда и была посвящена описанию заказных убийств.

Поскольку в обоих случаях Роскомнадзор вносил в Реестр запрещенных сайтов страницы, начинающиеся с https, сервис Telegra.ph был полностью недоступен. В связи с этим Павел Дуров, размещая на прошлой неделе пост с критикой поборов Google и Apple с разработчиков мобильных приложений, вынужден был размещать его на домене-зеркале сервиса – Te.legra.ph.

Однако к 12 июля 2020 г. все записи, связанные с Telegra.ph, были удалены из Реестра запрещенных сайтов, причем администрация Telegra.ph удалила записи, признанные российскими властями незаконными.

Как в России пытались заблокировать Telegram

Напомним, в апреле 2018 г. Таганский районный суд Москвы по иску Роскомнадзора вынес решение о блокировке Telegram. Мессенджер обвинили в невыполнение требований антитеррористического законодательства к владельцам организаторов распространения информации (ОРИ): они обязаны хранить на территории России все данные о переписке российских пользователей в течение года и содержимое сообщений таких пользователей в течение полугода.

Кроме того, ОРИ обязаны предоставлять спецслужбам ключи для дешифровки сообщений между своими пользователями. Владельцы Telegram стали сопротивляться блокировке и обзавелись большим пулом IP-адресов, смена которых позволяла мессенджеру продолжать быть доступным для российских пользователей.

В ответ Роскомнадзор устроил «ковровые» блокировки IP-адресов зарубежных хостинг-провайдеров, услугами которых пользовался Telegram. На пике было заблокировано 19 млн IP-адресов таких провайдеров, как Amazon WebServices, Microsoft Azure, Google и другие. При этом до начала борьбы с Telegram общее число заблокированных IP-адресов составляло 30 тыс.

Подобные действия Роскомнадзора вызвали большое число технических проблем у самых разных интернет-сервисов и привели к всплеску общественного недовольства. Уже к лету 2018 г. Роскомнадзор разблокировал большую часть IP-адресов, заблокированных в рамках борьбы с Telegram. Сам мессенджер продолжил быть доступным, хотя его веб-версия и ссылки на посты в Telegram (начинаются с t.me) были недоступны.

К началу 2020 г. в России было заблокировано 600 тыс. IP-адресов. После разблокировки Telegram общее число заблокированных IP-адресов сократилось до 30 тыс., то есть до уровня, соответствующему периоду до начала блокировки Telegram.

Диалог российских властей с создателями Telegram

В последнее время у владельцев Telegram наладился диалог с российскими властями. Так, на прошлой неделе вице-президент Telegram Илья Перекопский выступал на совещании в городе Иннополис в Республике Татарстан на совещании по развитию ИТ-отрасли, которое проводил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Перекопский пожаловался на комиссию в размере 30%, которую корпорации Google и Apple взимают с доходов разработчиков мобильных приложений в обмен на их размещение в магазинах приложений. Перекопский сравнил такую ситуацию с Золотой ордой, которая имела ставку в Казани и взимала дань с русских земель. «Теперь такая ставка есть где-то в Сан-Франциско около Золотого моста и все привозят дань туда», - заявил вице-президент Telegram.