Google радикально изменяет концепцию GMail. Видео
Google полностью меняет концепцию почтового сервиса Gmail, объединив в его составе такие свои проекты, как Chat, Docs, Meet, Calendar и др. Нововведение пока доступно для пользователей корпоративного облачного сервиса G Suite и позволяет более эффективно общаться с коллегами по работе, обмениваться с ними файлами и редактировать документы, не переключаясь между окнами приложений. Нововведение доступно для мобильной и настольной версий G Suite.
Все в одном окне
Корпорация Google кардинально обновила корпоративный облачный сервис G Suite путем существенной модернизации бизнес-версиии почтового приложения Gmail. Разработчики интегрировали в него целый список других сервисов Google, что позволит пользователям работать с ними, не переключаясь между различными окнами.
В состав бизнес-версии Gmail вошли сервисы Google Chat, Rooms, Meet, а вместе с ними – Docs, Calendar, Slides и Sheets. Переключение между ними происходит по клику на соответствующий пункт меню, но размещены они в разных местах окна Gmail – к примеру, Rooms, Chat и Meet в мобильной версии клиента выглядят как вкладки в нижней части интерфейса, под списком писем.
Docs, Slides и Sheets – это аналоги Microsoft Word, PowerPoint и Excel соответственно. Calendar – онлайн-календарь Google, а сервисы Rooms, Meet и Chat предназначены для общения коллег по работе, как текстового, так и посредством видеоконференций.
Google работала над этими изменениями около года. Изначально она планировала интегрировать все перечисленные сервисы в Gmail постепенно, начав с Meet, который появился в составе почтового приложения в июне 2020 г. В итоге процесс пришлось ускорить на фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 и значительного числа компаний, разрешивших своим сотрудникам и работать удаленно.
Обоснование нововведений
Модернизируя Gmail, Google преследовала цель по уменьшению числа переключений между окнами программ во время рабочего процесса. Она создала своего рода координационный центр, позволив быстро взаимодействовать с коллегами, направляя им сообщения, электронные письма и документы.
Google называет свое новое детище «лучшим домом для работы» (better home for work).
«Мы анонсируем то, над чем мы работали еще до того, как я присоединился к Google в 2019 г. – новое интегрированное рабочее пространство, предназначенное для объединения всех основных компонентов коммуникации и совместной работы», – сказал вице-президент G Suite Хавьер Сольтеро (Javier Soltero).
Сольтеро добавил, что считает сервисы Gmail, Chat, Meet и Rooms «четырьмя столпами интегрированного рабочего пространства». Он подчеркнул, что за счет объединения этих сервисов в составе одного работать с Gmail станет удобнее не только с настольного ПК или ноутбука, но и с мобильного устройства.
Доступ не для всех
Глобальное обновление Gmail пока недоступно для обычных пользователей, только для корпоративных, но и среди них, пишет ресурс TechCrunch, не все смогут опробовать новую версию приложения. Апдейт будет распространяться постепенно, и сроки Google не называет.
Изменения в самих сервисах
Google не стала ограничиваться простым внедрением сервисов в состав Gmail и дополнительно модернизировал каждый из них. К примеру, чат-комнаты (Rooms) позволяют приглашать в них любых пользователей, а не только сотрудников компании. Также в Rooms появилась возможность общаться в чате и одновременно редактировать тот или иной документ, доступный другим участникам конференции, непосредственно в том же окне (интеграция с Docs. Slides и Sheets).
Сам клиент Gmail тоже обновился. Теперь встроенная в него функция поиска позволяет искать требуемую информацию не только среди писем, но также в чатах. В дополнение к этому появилась возможность закреплять важные чаты и чат-комнаты в верхней части списка, а также были добавлены статусы «не беспокоить» и «вышел из офиса».
В сервис видеоконференций Meet Google пока не добавила ничего нового, но изменения появятся в ближайшие несколько недель. В частности, пользователи получат возможность установки запрета на возвращение в конференцию тех, кто был из нее исключен.