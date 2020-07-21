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Pornhub помогает малому бизнесу подняться

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, Текст: Владимир Бахур
Портал Pornhub решил поддержать восстановление малого бизнеса от экономических последствий пандемии коронавируса программой Big Package. Сто компаний с числом сотрудников менее сотни могут получить бесплатное рекламное место с показом 10 млн баннеров на «сайте для взрослых».

Инициатива «Большой пакет»

Pornhub, один из мировых лидеров онлайн-индустрии «развлечений для взрослых», анонсировал запуск глобальной рекламной кампании по поддержке малого бизнеса, который проходит этап восстановления от последствий мировой пандемии коронавируса.

В рамках инициативы под названием «Большой пакет» (Big Package) владельцы портала пообещали предоставить на своем сайте рекламное место для показа одного миллиарда баннеров. Поддержка будет предоставляться «исключительно компаниям малого бизнеса во всем мире, которые нуждаются в признании и поддержке на фоне пандемии», – говорится в официальном заявлении владельцев Pornhub.

«Мы видим, что как только разговор заходит о восстановлении бизнеса после пандемии, размер имеет значение – ведь уже более 100 тысяч малых предприятий навсегда закрылись из-за коронавируса, – сказал Кори Прайс (Corey Price), вице-президент Pornhub. – Мы представляем наш «Большой пакет» для малого бизнеса, чтобы дать малым предприятиям немного больше любви и поддержки в это нестабильное время, чтобы дать малому бизнесу привлечь нашу аудиторию в лице 130 млн ежедневных посетителей, и получить то внимание, которое они заслуживают во время пандемии. Задействовав нашу эклектичную базу пользователей, состоящую из самых различных демографических групп, компании, размещающие у нас рекламу, смогут обратиться не только к своей целевой аудитории, но также повысить общую узнаваемость бренда, что особенно важно в то время, когда мир цифровизируется как никогда ранее.

Сотня счастливчиков

Для участия в кампании Big Package владельцы Pornhub приглашают представителей малого бизнеса посетить сайт pornhubpackage.com, специально созданный в рамках рекламной кампании. Там им предлагается рассказать о своем бизнесе и о том, как он пострадал во время пандемии COVID-19.

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Сто компаний малого бизнеса получат по 10 млн рекламных показов на Pornhub

Из представленных заявок будет выбрано сто компаний, число сотрудников в которых не превышает 100 человек. Отбором претендентов будет заниматься группа сотрудников Pornhub, состоящая из руководителей отделов маркетинга, рекламы и продаж.

Затем для каждого из выбранных предприятий будет создана серия настраиваемых рекламных объявлений, обслуживание которых возложено на рекламную онлайн-платформу TrafficJunky – именно она отвечает за размещение рекламы на Pornhub и других «сайтах для взрослых».

Pornhub и TrafficJunky будут работать над стратегией размещения и таргетированием рекламы для каждой компании в соответствии с их местоположением, говорится в правилах рекламной кампании.

Итого, каждая из ста компаний малого бизнеса, которая примет участие в кампании Big Package, получит 10 млн бесплатных рекламных показов на Pornhub.

Битва Pornhub с пандемией COVID-19

Миллиард рекламных показов – не первая акция Pornhub по оказанию помощи пострадавшим от COVID-19 во всем мире. Так, ранее «сайт для взрослых» бесплатно предоставил по 15 тыс. хирургических масок ассоциации пожарных и сотрудникам скорой помощи Нью-Йорка, а также 20 тыс. масок врачам и медсестрам больницы «Гора Синай Юг Нассау» (Mount Sinai South Nassau) г. Нью-Йорка.

Компания перечислила 50 тыс. евро различным организациям Европы на приобретение масок и медоборудования, в том числе в Германии, Италии и Испании, а также $25 тыс. в фонд SWOP-USA для поддержки секс-работников, пострадавших от COVID-19, $10 тыс. некоммерческой торговой ассоциации индустрии развлечений для взрослых FSC для поддержки тех, кто потерял работу во время пандемии COVID-19.



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