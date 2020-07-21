«Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса»

«Лаборатория Касперского» нарастила долю в российской компании «Новые облачные технологии», разработчике офисного пакета «Мой офис», до 47% путем покупки 17,5% ее акций. Это сделало ее крупнейшим акционером НОТ.

Новый крупнейший акционер

«Лаборатория Касперского» выкупила 17,5% акций компании «Новые облачные технологии» (НОТ), в том числе как разработчик российского пакета офисных программ «Мой офис». Об этом CNews сообщили представители НОТ. После покупки суммарная доля «Лаборатории Касперского» в НОТ достигла 47%.

На момент публикации материала стоимость сделки не раскрывалась. По словам гендиректора НОТ Дмитрия Комиссарова, эта сделка увеличит капитализацию компании.

Ценные компании «Лаборатория Касперского» приобрела у теперь уже бывшего основного акционера НОТ – Андрея Чеглакова, в прошлом вице-президента «Ростелекома». После сделки его доля в компании составила 30,55%.

«Лаборатория Касперского» теперь владеет почти половиной НОТ

Изменения в долях на момент публикации материала были внесены в ЕГРЮЛ. Эта сделка сделала «Лабораторию Касперского» крупнейшим акционером НОТ

По данным представителей НОТ, сделка стала продолжением стратегии «Лаборатории Касперского» по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные IT-направления. Между тем, наращивание доли «Лаборатории» в НОТ, как утверждают в компании не приведет к изменению стратегии «Мой офис».

История интереса «Лаборатории Касперского» к НОТ

Сотрудничество «Лаборатории» и НОТ началось в 2015 г. когда стороны объявили о технологическом партнерстве. Оно привело к тому, что в офисный пакет «Мой офис» была интегрирована защита от киберугроз благодаря интеграции с сервисом Kaspersky Security для почтовых серверов.

Впервые о желании «Лаборатории Касперского» войти в состав акционеров компании «Новые облачные технологии» стало известно в апреле 2019 г. CNews писал, что на тот момент официальные представители обеих сторон не подтверждали, но и не опровергали эту информацию. Президент Infowatch Наталья Касперская объяснила возможную (на тот момент) сделку стремлением «Лаборатории» получить больше госконтрактов в рамках политики импортозамещения.

Факт сделки подтвердился в начале мая 2019 г., когда «Лаборатория Касперского» приобрела 29,5% акций НОТ. Эту долю она выкупила у Андрея Чеглакова, в руках которого на тот момент осталось 48,3% акций. Покупка пакета акций такой величины стала возможна после удвоения уставного капитала НОТ в октябре 2018 г.

Появление «Лаборатории Касперского» в составе акционеров НОТ дало разработчикам возможность обогатить офисный пакет популярными функциями в сфере антивирусной защиты и защиты данных, поскольку компания получила право пользоваться наработками «Лаборатории» в этой области.

Со своей стороны, «Лаборатория Касперского» рассматривала сделку как шаг в направлении диверсификации бизнеса и инвестицию в перспективный сегмент ИТ. До этого в рамках стратегии диверсификации компания в 2015 г. запустила бизнес-инкубатор. Его выпускниками стали проекты типа решения для онлайн-голосования на основе блокчейна Polys, решения по контролю аутентичности товаров Verisium, а также автоматизированные тренинги по информационной безопасности Kaspersky Security Awareness.

Как Чеглаков свои акции продавал

Андрей Чеглаков на протяжении нескольких лет оставался крупнейшим акционером НОТ, хотя опыт по продаже ценных бумаг компании у него был и до сделки с «Лабораторией». Как сообщал CNews, в ноябре 2017 г. Чеглаков продал 1,8% акций Маттиасу Варнигу, считающемуся выходцем из разведки ГДР и давним другом Президента России Владимира Путина.

После этой сделки за Чеглаковым осталась 50,5-процентная доля в НОТ. В результате прихода Варнига число соучредителей компании выросло до десяти. Помимо Варнига и Чеглакова в список на тот момент входили Алексей Кирсанов с долей в 10%, Виталий Кривенко (10%), Александр Давидан (10%), Дмитрий Комиссаров (6%,) ООО «Интеркорп» (5%), Алексей Доброхотов (3,5%), Василий Цуприк (1,6%) и Томас Хендель (1,6%).

В апреле 2019 г., за месяц до первой сделки с «Лабораторией Касперского», Чеглаков выкупил доли НОТ, принадлежавшие Маттиасу Варнигу, Томасу Хенделю и Алексею Кирсанову.

В мае 2019 г. доля Чеглакова в НОТ сократилась до 48,3%, а вторая сделка с «Лабораторией» уменьшила ее до 30,55%. В обновленный перечень соучредителей НОТ с июля 2020 г. входят, по мере уменьшения долей: «Лаборатория Касперского» (47%), Андрей Чеглаков (30,55%), Александр Давидан (5%), Виталий Кривенко (5%), Дмитрий Комиссаров (3%), Александр Тимченко (2,5%), Виктор Савюк (2,5%), Василий Цуприк (1,75%), Владимир Корольков (1%), Алексей Доброхотов (0,75%), Ефим Островский (0,5%), Елена Басова (0,25%) и Александр Пакер (0,2%),