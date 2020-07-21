Владельцы Qiwi распродают акции на $130 млн

Платежная система Qiwi готовит вторичное размещение акций. В ходе него основатели компании Сергей Солонин и Борис Ким вместе с банком «Открытие» планируют продать 10,6% акций компании. Рыночная цена данного пакета составляет $130 млн.

Акционеры Qiwi готовы продать часть принадлежащих им акций

Платежная система Qiwi опубликовала на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) предварительный проспект предстоящего вторичного размещения ценных бумаг. Планируется, что существующие акционеры компании продадут на американской бирже NASDAQ 6,8 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что составляет 10,6% от общего числа акций.

Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, UBS Securities и «ВТБ Капитал». У них есть опцион на выкуп 1,02 млн акций у участников размещения (1,6% от общего числа акций).

Кто и сколько продаст акций

Больше всего акций (6,2 млн или 9,7% от общего числа) продаст банк «Открытие» (здесь и далее расчеты приводятся с учетом реализации опциона организаторов размещения). После этого доля банка сократится 33,6% до 23,8%.

Qiwi готовит вторичное размещение акций, при котором основатели компании Сергей Солонин и Борис Ким и банк «Открытие» продадут 10,6% акций

Основатель и бывший гендиректор Qiwi Сергей Солонин продаст 896 тыс. ADS (1,4% акций), после чего его доля от общего числа акций сократится с 16,8% до 15,5%. Другой основатель и нынешний гендиректор компании Борис Ким продаст 703 тыс. ADS (1,1% от общего числа акций), после чего его доля от общего числа акций сократится с 1,8% до 0,7%.

Два класса акций Qiwi

Акции Qiwi разделены на два типа. Акции класса «B» обладают одним голосом на одну акцию и подлежат свободной продаже. Акции класса «А» обладают десятью голосами на одну акции, но для продажи их надо конвертировать в акции класса «B» из соотношения 1:1.

Основным владельцем акций класса «А» является Сергей Солонин, ему принадлежит 10,7 млн ценных бумаг данного типа. Перед продажей ему придется часть своих акций конвертировать в акции класса «B».

Ценные бумаги Солонина позволяют ему быть контролирующим акционером и обладать 65,7% от общего числа голосов. После размещения голосующая доля Солонина сократится до 63,7%.

У Кима есть 468 тыс. акций класса «А» и 703 тыс. акций класса «B». После размещения у него останутся только акции класса «А», его голосующая доля сократится с 3,3% до 3%. Голосующая доля банка «Открытие» после размещения сократится с 13,1% до 9,8%.

Сколько акционеры Qiwi смогут заработать на продаже ценных бумаг компании

На нынешний момент акции Qiwi котируются на американской бирже NASDAQ по цене $19,2. При таких котировках объем размещения составит $130 млн. Дополнительно организаторы размещения смогут выкупить еще акций на $19,5 млн. То есть общий размещения составит $149,5 млн.

При таких оценках банк «Открытие» может выручить за выставленные на продажу акции $119,3 млн, Сергей Солонин - $17,2 млн, Борис Ким - $13,5 млн.

В конце 2019 г. платежная система Qiwi уже публиковала предварительный вариант проспекта о проведении SPO. Тогда предполагалось, что банк «Открытие» может продать все принадлежащие ему 34% акций платежной системы, а Солонин – 3 %. Позднее Солонин в ходе ряда сделок продал 2% акций компании, выручив за это $25,7 млн.