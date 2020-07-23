«Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова

Хестер Пирс, представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, признала запрет на выпуск токенов Gram Павла Дуров ошибочным. По ее мнению, Дуров готовился запустить успешный блокчейн-проект в рамках платформы TON. Пирс, известная своей лояльностью к криптовалютам, за что получила прозвище «Криптомама», считает, что Gram не стоило равнять с обычными ценными бумагами.



Ошибочный запрет

Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс (Hester M. Peirce) назвала запрет на выпуск криптовалюты Gram Павла Дурова и запуск его блокчейн-платформы TON ошибкой. Об этом она заявила в рамках конференции Blockchain Association Singapore, и стенограмма ее выступления опубликована на сайте SEC.

Следует отметить, что Хестер Пирс известна своим дружественным отношением к цифровым активам, за что, по информации портала CoinDesk, получила прозвище «Криптомама» (Crypto Mom). К примеру, выступая в сентябре 2019 г. на нью-йоркском саммите по правовому соответствию в криптовалютной отрасли DACOМ, она заявила, что современные криптовалюты обладают важной функцией накопления, и что их можно считать транзакционным механизмом.

В начале июня 2020 г. Пирс, по данным Bloomberg, выдвинута президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) на второй срок в качестве специального уполномоченного комиссии SEC.

Хестер Пирс не разделяет официальную позицию SEC в отношении TON и Gram

Хестер Пирс подчеркнула, что, по ее мнению, утверждение о том, что токены Gram нужно считать ценными бумагами, было ложным. CNews сообщал, что SEC впервые назвала криптоденьги Дурова ценными бумагами еще в октябре 2019 г. Это привело к тому, что в марте 2020 г. суд Южного округа Нью-Йорка, приняв во внимание доводы Комиссии, официально признал токены Gram незарегистрированной ценной бумагой.

«Я не разделяю мнение о том, что распределение токенов является сделкой с ценными бумагами. Доказательства SEC, приведенные по делу Telegram я вижу в качестве необходимой предпосылки для любого успешного блокчейна», – сказала Хестер Пирс в защиту Gram и TON.

Доводы «криптомамы»

Выступая на мероприятии Blockchain Association Singapore, Хестер Пирс заявила: «Вынесенное решение стало неудовлетворительным завершением правоприменительного действия, которое я с самого начала не поддерживала. Telegram разработал функционирующую сеть, и стремился соблюсти требования федеральных законов о ценных бумагах при привлечении средств на создание своего проекта, а также активно сотрудничал с сотрудниками SEC».

По словам Пирс, выбранная разработчиками TON модель безопасного соглашения на будущие токены (Safe Agreement for Future Tokens, SAFT) должна была защитить их от любых возможных нарушений, так или иначе связанных с ценными бумагами. Однако, считает Пирс, SEC решила не учитывать это и смогла убедить суд в том, что Gram следует считать ценными бумагами.

SAFT – это компромиссная модель привлечения средств. Она полностью совместима с правовыми нормами фондового рынка США, а также с налоговым законодательством и требованиями сферы финансовых услуг этой страны. Авторами модели SAFT стали Марко Сантори (Marco Santori) из американской юридической фирмы Cooley LLP и Джесси Клейберг (Jesse Clayburgh) из компании Protocol Labs, занимающейся исследованиями и разработками в ИТ-сфере.

История токенов Дурова

Планы Павла Дурова по запуску блокчейна TON впервые были раскрыты в декабре 2017 г. Эту информацию, ссылаясь на свои неназванные источники, подтвердил авторитетный ресурс TechCrunch.

Первое официальное подтверждение ведущейся разработки TON появилось в начале 2018 г. В январе и феврале 2018 г. Дуров провел два раунда инвестиций, в ходе которых привлек в общей сложности $1,7 млрд. В число вложившихся в TON инвесторов, как сообщал CNews, вошли крупные российские бизнесмены и политики, включая бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Сумма его вложений составила $20 млн.

Дуров планировал запустить свой проект до 31 октября 2019 г., в противном случае инвесторам должны вернуть все денежные средства. В середине октября 2019 г. SEC через суд добилась запрета на выпуск криптовалюты Gram, которая должна была стать частью платформы. Запрет носил временный характер и был связан с тем, что в Дуров в рамках своего проекта продавал виртуальные деньги под видом ценных бумаг, которые при этом не были должным образом зарегистрированы в США, чтобы считаться таковыми.

В конце марта 2020 г. токены Gram, входящие в блокчейн-платформу TON, повторно были признаны ценными бумагами. Одновременно с этим было принято решение о запрете передачи криптовалюты инвесторам TON.

Итогом эпопеи с Gram и TON стала полная капитуляция Павла Дурова перед властями США. Как сообщал CNews, в конце июня 2020 г. Дуров договорился с американскими властями об условиях отказа от выпуска собственной криптовалюты Gram.

Согласно проекту мирового соглашения, поступившему в суд Южного округа штата Нью-Йорк, Павел Дуров должен будет вернуть инвесторам TON 72% от вложенных ими средств, а это около $1,224 млрд. Значительная часть этой суммы, размер которой составляет $1,193 млрд, должна быть возвращена незамедлительно. Допускается и иной выход из ситуации – в случае согласия инвесторов эта сумма будет оформлена в виде займов.

Согласно условиям проекта мирового соглашения, еще $30,6 млн Павел Дуров должен будет выплатить инвесторам в течение трех лет. У него будет возможность продления этого срока еще на один год.

Добавим, что в начале мая 2020 г., сообщество разработчиков и пользователей блокчейн-платформы Павла Дурова TON, так и не дождавшись ее запуска, создали свою платформу Free TON. Она основана на базе оригинальной TON ввиду открытости ее кода, но сам Дуров в ее запуске участия не принимал.