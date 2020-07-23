Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ

Госдума приняла Закон «О цифровых финансовых активах»

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон «О Цифровых финансовых активах» (ЦФА). Документ был разработан рядом депутатом во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и принят в первом чтении еще в 2018 г.

С тех пор документ претерпел значительные изменения, например, из него были исключены понятия «майнинг» и «токен». Сам объем закона достиг более чем 100 страниц.

В числе прочего, документ вносит изменения в законы «О несостоятельности», «О Банке России», «О рекламе», «Об исполнительном производстве», «О противодействии коррупции», «О национальной платежной системе», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ».

Что такое цифровая валюта

Цифровой валютой признается совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей России, денежной единицей иностранного государства или международной денежной единицей, и в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора или узлов информационной системы, обязанных только за обеспечение соответствия порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению записей в такую информационную систему ее правилам.

Госдума приняла долгожданный закон о цифровых финансовых активах

Под организацией выпуска в России цифровой валюты понимается деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты, с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, или информационных систем, технические средства которых размещены на территории России и комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории России.

Под выпуском цифровой валюты в России понимаются действия с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, и пользовательского оборудования, размещения на территории России, направленные на предоставления возможностей использования цифровой валюты третьими лицами. Под организацией обращения в РФ цифровой валюты понимается деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от единого обладателя к другому, с использованием объектов российской инфраструктуры.

Какие ограничения вводятся на использование криптовалюты на территории России

Юридические лица, личным законом которых является российское право, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью и созданных на территории России, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ими товары, выполненные ими работы, оказываемые ими услуги или иной способ, позволяющий предполагать оплату цифровой валютой товаров. Данное требование касается и физических лиц, фактически находящихся на территории России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Указанные лица могут требовать факта судебной защиты принадлежащей им цифровой валюты, но только при условии информирования о ее наличие в соответствие с законодательством о налогах и сборах.

Также в России запрещается распространение информации о предложении или приеме цифровой валюты в качестве встреченного предоставления за передаваемые ими товары, выполненные ими работы, оказываемые ими услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валюты товаров.

Госслужащие должны включать цифровую валюту в декларации о своем имуществе. Также чиновникам запрещается инвестировать в цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствие с иностранным правом, и в цифровую валюту.

Мнение эксперта: закон оставил много непонятных вопросов

«В законопроекте о цифровых финансовых активах разграничиваются понятия ЦФА и цифровой валюты, - объясняет директор по связям с общественностью криптобиржи Garantex Татьяна Максименко . - ЦФА - это цифровые права, а цифровая валюта - код, который может использоваться в качестве средства платежа. Но мы уверены, что не стоит разделять эти понятия. Должно быть единое определение цифровых прав, которое уже существует в статье 141.1 Гражданского кодекса. Там уже предусматривается возможность перехода прав в цифровой формат».

«Сам закон о ЦФА коснется регулирования токенов, хотя сам термин из документа исчез, - продолжает Максименко. - Как будет регулироваться цифровая валюта без определенного эмитента, то есть истинная криптовалюта, такая как биткоин или Monero, неизвестно. Это будет указано в законопроекте о цифровой валюте, который нам обещают к сентябрю».

Представитель криптобиржи Garantex также отмечает, что осталось совершенно непонятное требование к использованию доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории России.

«Если передача цифровой валюты произведена с использованием объектов нероссийской информационной инфраструктуры, то всё, операция незаконна? – задается вопросом Максименко. - Принимать цифровую валюту за оплату товаров, работ и услуг тоже запрещается, что выводит огромный пласт возможных правоотношений из поля законности. Хорошо хоть, что остался пункт о декларировании цифровой валюты. Это позволит хоть как-то расследовать дела о кражах, вести банкротные производства, передавать криптовалюту по наследству».

Что такое цифровые финансовые активы

Цифровыми финансовым активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра.

Права, удостоверенные ЦФА, возникают у их первого обладателя с момента внесения в информационную систему, в которой осуществляется выпуск ЦФА, записи о зачислении данных активов указанному лицу. ЦФА могут быть зачислены номинальному держателю, которые учитывает права на них, принадлежащие иным лицам. В роли номинального держателя может выступать только лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности, и не может выступать оператор информационной системы, в которых осуществляет выпуск данных активов.

Решение о выпуске ЦФА должно содержать сведения о лице, выпускающем данные активы, включая: сведения о бенефициарном владельце; сведения об операторе информационной системы, в который осуществляется выпуск ЦФА; вид и объем прав; количество выпускаемых ЦФА; условия, при наступлении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся; цену приобретения ЦФА; дату начала размещения цифровых финансовых активов путем заключения договоров об их приобретении; способ оплаты выпускаемых ЦФА; указание на ограничение оснований или размера ответственности лица, выпускающего ЦФА.

Также в решение о выпуске ЦФА может быть указание на использование для их выпуска сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий (смарт-контрактов).

При использовании обеспечения выпуска ЦФА должно быть указание на то, что их выпуск обеспечивается имуществом лица, выпускающего данные активы. При выпуске ЦФА, удостоверяющих возможность осуществления прав за эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, должно быть указание вида эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые ЦФА.

Решение о выпуске ЦФА составляется в электронной форме и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего лица. Решение должно быть опубликовано в интернете на сайте лица, выпускающего ЦФА, и на сайте оператора информационной системы, и должно находиться в публичном доступе.

Правила информационной системы должны предусматривать, что в случае прекращения обязательств, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, записи о ЦФА финансовых активах должны быть погашены. Записи о ЦФА не погашаются в случае, если их обладателем становится лицо, их выпустившее. При этом по истечении одного года с момента, когда лицо, выпустившее ЦФА, стало их обладателем, запись о таких ЦФА должны быть погашена, если до истечения этого срока указанное лицо не перестало быть их обладателем.

Лицо признается обладателем ЦФА, если оно включено в реестр пользователей информационной системы, в которой учитываются данные активы, и имеет доступ к этой системе посредством уникального кода, который позволяет ему получать информацию о ЦФА, которыми он обладает, и распоряжаться ими.

Ограничения на рекламу цифровых финансовых активов

В рекламе ЦФА должна быть информация о максимальной сумме, на которую могут приобрести данные активы неквалифицированные инвесторы, и указание на то, что ЦФА являются высокорискованными и их приобретение может привести к потере денежных средств. Реклама не должна содержать обещания выплаты дохода по ЦФА и прогнозы роста курсовой стоимости выпускаемых ЦФА. Реклама ЦФА не допускается до публикации решения о выпуске ЦФА.

Два вида операторов ЦФА

Сделки купли-продажи ЦФА, обмена ЦФА одного вида на ЦФА другого вида либо на цифровые права, предусмотренные законом, в том числе сделки с ЦФА, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствие с иностранным правом, а также сделки с цифровыми правами, включающими в себя одновременно ЦФА и иные цифровые права, совершаются через оператора обмена цифровых финансовых активов. Он обеспечивает заключение сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких сделок либо путем участия в сделке с ЦФА в качестве стороны такой сделки в интересах третьих лиц.

Оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, ровно как и оператором обмена ЦФА, может быть юридическое лицо (включая кредитные организации), личным законом которого является российское право и включенное в соответствующий реестр. Оператором обмена ЦФА также могут выступать организаторы торговли и операторы информационных систем, в которых выпускаются ЦФА. Центробанк будет вести реестры обоих типов операторов.

Требования к акционерам и руководителям операторов ЦФА

Для операторов обмена ЦФА устанавливаются дополнительные требования в виде размера уставного капитала не менее 50 млн руб. и аналогичного минимального размера чистых активов. Также участниками такого рода операторов не могут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих раскрытие и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшоры).

Лица, имеющие право распоряжаться более чем 10% голосов от хозяйствующих обществ, являющихся операторами обоих указанных типов, должны соответствовать требованиям к деловой репутации. В случае выявления лиц, не соответствующих данным требованиям, Центробанк в течение 30 дней направляет требование об устранении нарушений. На устранение нарушение дается 90 дней. До устранения нарушений указанное лицо может распоряжаться не более чем 10% голосов.

В качестве единоличного исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, ровно как и оператора обмена ЦФА, не может выступать юридическое лицо. Также функции единоличного исполнительного органа обоих указанных типов операторов не могут быть переданы коммерческой организации или индивидуальному управляющему.

Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск, и операторов по обмену ЦФА, а также их главные бухгалтера, руководители служб внутреннего контроля, члены коллегиальных исполнительных органов и коллегиальных органов управления, должны иметь высшее образование и опыт работы в соответствующей сфере.

Данные позиции не могут занимать: лица с непогашенными судимостями; лица, в отношении которых не истек срок дисквалификации по административным делам; лица, осуществлявшие функции единоличного исполнительного органа и члена коллегиального испольного органа финансовых организаций в течение года до момента отзыва у них лицензии (если с момента отзыва лицензии не прошло пяти лет); лица, которые два и более раза привлекались в течение последних трех лет к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве; лица, которые в течение предшествующих пяти лет привлекались к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве; лица из перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму; лица, в отношении которых Росфинмониторингом приняты решения о замораживании денежных средств.

Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, ровно как и операторы обмена ЦФА, информируют Центробанк о лицах, занимающих указанные должности, а также об их уходе. В случае несоответствия лиц, занимающих указанные должности, требованиям закона, Центробанк вправе потребовать устранить нарушения.

Правила работы операторов ЦФА

Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, обязан утвердить правила указанной системы, включая: правила внесения изменений в алгоритм программ информационной системы; требования к пользователям системы; правила выпуска ЦФА; правила привлечения операторов обмена ЦФА; требования к защите информации и операционной надежности; способы учета ЦФА в информационной системе; правила обеспечения доступа обладателей ЦФА; порядок ведения реестра пользователей информационной системы; правила ведения реестра владельцев ценных бумаг в информационной системе.

Оператор обмена ЦФА также утверждает правила, которые должны содержать: правила совершения сделок с ЦФА; виды ЦФА и цифровых прав; порядок взаимодействия оператора обмена ЦФА с операторами информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА; требования к защите информации и операционной надежности; указания на случаи, при которых обязательства по сделкам с ЦФА исполняются при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления (смарт-контракты).

Центробанк включает операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА, и операторов обмена ЦФА в соответствующие реестры после согласования правил работы данных операторов. Решение о согласовании правил работы оператора информационной системы, осуществляющей выпуск ЦФА, принимается в течение 60 рабочих дней после их представления в Центробанк.

Решение о согласовании правил работы оператора обмена ЦФА, являющегося кредитной организаций, принимается в течение 45 рабочих дней, в иных случаях – в течение 90 рабочих дней. В случае отказа в согласовании правил операторы обоих типов могут представить Центробанку их измененную редакцию, которая будет рассмотрена в течение 30 рабочих дней.

При каких условиях Центробанк прекращает работу операторов ЦФА

В случае неоднократного в течение одного года нарушения оператором информационной системы, осуществляющим выпуск ЦФА, ровно как и оператором обмена ЦФА, требований данного закона, а также закона о противодействию отмыванию денежных средств, Центробанк вправе исключить его из реестра. Если оператор, относящийся к одному из указанных типов, совмещает свою деятельность с деятельностью кредитной организации или некредитной финансовой организации и его лицензия на соответствующую деятельность аннулируется, то Центробанк исключает оператора из соответствующего реестра.

После исключения оператора информационной системы, осуществляющей выпуск ЦФА, из соответствующего реестра запрещается внесение записей в данную систему о ЦФА. Также оператор данной системы должен в течение 30 дней обеспечить передачу хранящейся в ней информации о лицах, выпустивших ЦФА.

Аналогичным образом оператор обмена ЦФА после исключения его из соответствующего реестра прекращает операции по обмену ЦФА. Со своей стороны, оператор информационной системы, осуществляющей выпуск ЦФА, обязан прекратить возможность совершения сделок через такого оператора обмена ЦФА. Также оператор информационной системы обязан, осуществляющей выпуск ЦФА, после исключения из реестра оператора обмена ЦФА обязан привлечь другого оператора для обмена ЦФА.

Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, может самостоятельно попросить Центробанк исключить его из соответствующего реестра при условии выполнения своих обязательств перед лицами, выпустившими ЦФА. С аналогичной просьбой может обратиться и оператор обмена ЦФА. Исключение должно произойти в течение 14 рабочих дней после поступления соответствующего заявления.

Кому операторы ЦФА должны передавать данные о своих пользователях

Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, ведет реестр пользователей с привлечением лиц, выполняющих функции узлов информационной системы. Оператор возмещает пользователям убытки за утрату информации, сбои в работе информационных систем, предоставление пользователям информационной системы недостоверной информации, нарушение оператором правил работы информационной системы и несоответствия информационной системы требованиям закона.

Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, обязан обеспечить: возможность восстановления доступа обладателя таких прав, если он был утрачен; бесперебойность и непрерывность функционирования информационной системы; целостность и достоверность информации о ЦФА; корректность реализации в информационной системе установленных ее оператором алгоритма создания, хранения и обновления информации, содержащейся в распределенном реестре, и алгоритма, обеспечивающих тождественность указанной информации во всех базах данных; невозможность внесения изменения в установленные оператором алгоритмы.

Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, должен обеспечить внесение изменений записей в ЦФА на основании таких документов, как вступивший в силу судебный акт, исполнительный документ и свидетельство о праве на наследство. Это должно произойти не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования. Информация о сделках с ЦФА должна храниться оператором информационной системы в течение пяти лет, аналогичное требование накладывается на операторов обмена ЦФА.

Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, обязан предоставить содержащуюся в записях данной системы информацию о ЦФА по требованию следующих лиц: суда, Росфинмониторинга, Центробанка, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы, органов предварительного следствия, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (на основании решения суда). Также информация должна предоставляться по запросам уполномоченных лиц в соответствие с законодательством о противодействии коррупции, по требованию конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства и по требования регистратора, в которым был открыт счет депо ЦФА.

Защита неквалифицированных инвесторов

Если лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, приобрело ЦФА на сумму, превышающую установленные Центробанком лимиты для неквалифицированных инвесторов, оператор информационной системы, в которой данные ЦФА были выпущены, обязан выкупить ЦФА на сумму, превышающие установленные пределы. Аналогичное требование предъявляется и к операторам обмена ЦФА. Однако если инвестор сообщил неверную информацию, позволившую неверно определить его как квалифицированный инвестор, то он лишается данной возможности.

Цифровые финансовые бумаги и ценные бумаги

ЦФА, удостоверяющие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляют их обладателю право требовать от лица, обязанного по таким ЦФА, реализации через оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, прав по эмиссионным ценным бумагам, предусмотренных решением о выпуске эмиссионных документов.

ЦФА, удостоверяющие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, предоставляют их обладателю право требовать от лица, обязанного по таким ЦФА, передачи ему ценных бумаг, предусмотренных решением о выпуске ЦФА, в течение срока или при наступлении события, предусмотренных таким решением. Акциями и эмиссионными ценными бумагами, конвертируемые в акции, возможность осуществления прав по которым удостоверяется ЦФА или право требовать передачи которых удостоверяется ЦФА, могут быть только акции непубличного акционерного общества и эмиссионные ценные бумаги непубличного акционерного общества, конвертируемые в его акции.

В случае, если ЦФА предусматривают возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, такие эмиссионные ценные бумаги должны учитываться на лицевом счете ЦФА, открытом лицу, выпускающему ЦФА и осуществляющему права по указанным эмиссионным ценным бумагам. Лицо, выпускающее ЦФА, не вправе зачислять иные ценные бумаги на лицевой счет ЦФА.

Лицевой счет ЦФА открывается с указанием оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, и сведений, позволяющих идентифицировать ЦФА. В случае, если на лицевом счете ЦФА учитываются ценные бумаги, под которыми выпущено несколько выпусков ЦФА, регистратор при зачислении ценных на лицевой счет обязан открыть субсчета под каждый выпуск ЦФА для учета прав на эти ценные бумаги.

Выпуск ЦФА, удостоверяющих права участия публичного акционерного общества (АО), и выпуск акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов при условии, что ранее была осуществлена эмиссия акций данного общества не в виде цифровых финансовых активов, запрещены. В случае выпуска акций непубличного акционерного общества в виде ЦФА лицом, осуществляющим учет прав на акции этого общества, признается оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.

Непубличное АО, акции которого выпущены в виде ЦФА, не может приобрести публичный статус. Непубличное АО, акции которого выпущены в виде ЦФА, не вправе осуществлять выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, выпущенных в виде ЦФА, в том числе эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции такого непубличного АО.

Непубличное АО, акции которого выпущены в виде ЦФА, не вправе осуществлять, в том числе при реорганизации, конвертацию акций, выпущенных в виде ЦФА, в акции непубличного АО, выпущенных не в виде ЦФА. Непубличное АО, акции которого выпущены не в виде ЦФА, не вправе осуществлять, в том числе при реорганизации, конвертацию акций, выпущенных не в виде ЦАФ, в акции непубличного АО, выпущенные в виде ЦФА.

«Принятие закона даст дополнительный импульс развития технологии в РФ. Даст возможность начать проекты, которые так или иначе связаны с ЦФА, - считает директор по продукту Waves Enterprises Артем Калихов. - По нашей информации, у нескольких крупных игроков рынка подобные проекты стоят в ожидании принятия закона».