Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета

По данным проверки Счетной палаты, на первую часть мероприятий по проекту «суверенного Рунета», который реализует Роскомнадзор уже выделено 600 млн руб., однако работ ведутся с большим отставанием.

Срыв запуска «суверенного Рунета»

Счетная палата обнародовала сведения, согласно которым, Роскомнадзор не успел запустить систему автономного (суверенного) интернета в срок. Система должна была заработать в рамках федерального проекта «Информационная безопасность». К 1 января 2020 г. Роскомнадзор должен был ввести в действие 28 контрольных точек обмена трафиком, а ввел только 22. Сроки запуска точек, в том числе по контрольной точке «Информационно-телекоммуникационный сервис» были перенесены на 2020 г.

Закон «Об автономном (суверенном) интернете» заработал с ноября 2019 г. Ранее Роскомнадзор, начиная с момента подписания закона Президентом России Владимиром Путиным в мае 2019 г., потребовал от провайдеров предоставить в ведомство информацию по точкам обмена трафиком. Роскомнадзор получил право централизованно управлять сетями операторов связи и интернет-компаний в случае киберугроз. Также под управление ведомства перешли национальные доменные зоны.

Упомянутый закон регулирует создание независимой инфраструктуры Рунета, причем виды угроз может определять Правительство. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком утверждает Минкомсвязи по согласованию с ФСБ.

Спеццентр мониторинга трафика

Ранее Роскомнадзор выделил ФГУП «Главный радиочастотный центр» субсидии на создание Центра мониторинга сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП), разработку средств сбора информации о маршрутах трафика в интернете и создание «белых списков» для «детского» интернета. Озвучивалась общая сумма в размере 4,96 млрд руб. Однако пока сумма, заложенная в бюджете на 2019-2021 гг. для Роскомнадзора на создание ЦМУ ССОП, составила 1,82 млрд руб. В том числе, по данным Счетной палаты, 597 млн руб. было выделено в 2018 г. (работы уже реализованы), 699 млн руб. будет выделено в 2020 г. и 546 млн руб. — в 2021 г.

Счетная палата уличила Роскомнадзор в затягивании внедрения автономного Рунета

Основная функция центра (по данным «Медузы», в 2019 г. его возглавил бывший сотрудник ФСО Сергей Хуторцев) — сбор аналитики о работе сетей, блокировка представляющих угрозу сайтов и единое управление Рунетом в случае рисков для безопасности. Действие закона распространяется на операторов связи, владельцев технологических сетей и трансграничных магистральных каналов связи, собственников точек обмена трафика, а также лиц с собственными номерами автономных сетей.

Точка обмена трафиком представляет собой совокупность технических и программных средств и сооружений связи. Согласно закону, операторы связи должны устанавливать специальное оборудование, позволяющее ЦМУ ССОП оказать быстрое противодействие угрозам в случае необходимости. Для операторов связи установка оборудования бесплатна, о ее установке операторы должны в течение трех дней уведомить Роскомнадзор.

Оператор связи не несет ответственности, если из-за оборудования случают сбои, и все претензии потребителей он вправе переправлять в ведомство.

Напомним, в марте 2020 г. Роскомнадзор возглавил Андрей Липов, до этого времени руководивший ИТ-управлением Администрации Президента. Ранее главой Роскомнадзора был Александр Жаров. Также в марте 2020 г. Правительство передало Роскомнадзору полномочия учредителя автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (КЦ). Ранее интересы государства среди учредителей КЦ представляло Минкомсвязи.

Планируются регулярные учения

Закон также устанавливает необходимость проведения учений по устойчивости интернета в России каждый квартал. В декабре 2019 г. прошли первые такие учения с участием «Ростелекома», «Транстелекома», «Позитив технолоджис», Group-IB, «Лаборатории Касперского» и других компаний.

Всего было осуществлено 18 сценариев соответствующих атак. Успешными оказались 62,5% атак, проводившихся через SS-7, и 50% атак через Diameter.

Время обнаружения атаки в среднем составляло две-три минуты. В 2020 г. из-за пандемии учения пока не проводились.