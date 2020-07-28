У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль

«Яндекс» раскрыл свои финансовые показатели за II квартал 2020 г., в котором рассказал более чем 2-процентном росте доли на российском рынке поисковых систем – почти до 60%. В то же время у компании образовался чистый убыток, но скорректированная чистая прибыль оказалась положительной, хотя сократилась в сравнении с результатами годичной давности.



Чистый убыток «Яндекса»

Российский интернет-гигант «Яндекс» опубликовал финансовые результаты за II квартал 2020 г. Консолидированная выручка компании достигла 41,4 млрд руб. ($591,9 млн по курсу ЦБ на 28 июля 2020 г.), тогда как скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 1,9 млрд руб. ($27,3 млн).

Консолидированная выручка «Яндекса» в сравнении с результатами II квартала 2019 г. не изменилась, в то время как скорректированная чистая прибыль за год снизилась на 67%. Также компания сообщила о чистом убытке в размере составил 3,7 млрд руб. ($52,3 млн), хотя II квартал 2019 г. она завершила с чистой прибылью в размере 3,6 млрд руб.

Отрицательная рентабельность по чистой прибыли составила -8,8%, а отношение скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) – 4,6%.

«Яндекс» продемонстрировал не самые выдающиеся финансовые достижения

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) снизился по сравнению с итогами II квартала 2019 г. на 35% до 8,5 млрд руб. ($121,3 млн), тогда как отношение скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) оказалось равно 20,5%.

Что касается итогов деятельности ИТ-гиганта за весь 2019 г., то размер его скорректированной чистой прибыли за этот период составил 23,5 млрд руб., и это на 6% больше, чем за 2018 г. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 29%, составив 51 млрд руб.

После публикации финансового отчета котировки «Яндекса» на Московской бирже упали почти на 3% до 4004 руб. Спустя некоторое время цена акций выросла почти до 4084 руб.

Что случилось с чистой прибылью

В отчете «Яндекса» сказано, что скорректированные чистая прибыль и показатель EBITDA не включают расходы, связанные с изменениями в структуре управления компании, произошедшие в конце 2019 г. Как сообщал CNews, структура управления в «Яндексе» поменялась радикально – нововведения были связаны с российским законом о значимых интернет-ресурсах и затронули не только российское представительство компании, но и ее головной офис в Голландии.

Дополнительно из скорректированной чистой прибыли были исключены расходы на обслуживание долга по конвертируемым облигациям с погашением до 2025 г., выпущенных в I квартале 2020 г.

Добавим также, что в июне 2020 г. «Яндекс» прекратил партнерские отношения со Сбербанком. Стороны поделили между собой сервисы «Маркет» и «Деньги», в результате чего «Маркет» достался «Яндексу», тогда как с «Деньгами» интернет-гигант больше не связан. В результате реструктуризации «Яндекс» консолидировал 100% Яндекс.Маркета и вышел из СП «Яндекс.денег», заплатив Сбербанку 39,6 млрд руб.

Эти изменения тоже могли отразиться на финансовых показателях «Яндекса» за II квартал 2020 г., однако в отчете об этом не сказано.

Взлеты и падения «Яндекса»

На фоне падения скорректированной чистой прибыли и роста чистого убытка «Яндекс» продемонстрировал стремительный рост своей доли на российском поисковом рынке. Если во II квартале 2019 г. она составляла 56,9%, а в I квартале 2020 г. – 58,1%, то по итогам второй четверти 2020 г. ее размер достиг 59,6%. Статистику предоставил сервис «Яндекс.радар».

Российские владельцы устройств на базе ОС Google Android стали чаще искать через «Яндекс» - 57,5% всех поисковых запросов осуществлялось через этот сервис против 52,3% годом ранее и 55,5% в I квартале 2020 г. Доля поисковых запросов с мобильных устройств во II квартале 2020 г. составила 56,6% от всех поисковых запросов к «Яндексу», а трафик с мобильных устройств обеспечил 51,3% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска.

Интернет-гигант также отчитался о росте ежедневной аудитории сервиса «Яндекс.дзен» до 16,8 млн пользователей в июне 2020 г. – прирост за год составил 59%. Помимо этого, число подписчиков медиасервисов компании на конец июня 2020 г. достигло 4,5 млн. Напомним, что к ним относятся «Кинопоиск», «Яндекс.музыка», «Яндекс.афиша», а также продюсерский центр «Яндекс.студия» и единая подписка на сервисы «Яндекса» –«Яндекс.плюс».

В то же время число поездок сервиса «Яндекс.такси» снизилось на 6% по сравнению с аналогичным показателем за II квартал 2019 г. Это может быть связано с пандемией коронавируса COVID-19 и введением по всей России режима самоизоляции с 28 марта 2020 г.

Прочие результаты «Яндекса»

По итогам II квартала 2020 г. выручка «Яндекс.маркета», выкупленного у Сбербанка, увеличилась на 89% и достигла 7,2 млрд руб. Продажи устройств с предустановленным голосовым ассистентом «Алиса» принесли интернет-гиганту свыше 542 млн руб., и этот показатель продемонстрировал трехкратный рост за год.

Выручка сегмента «Такси» показала 42-процентный рост выручки, несмотря на 6-процентное снижение количества поездок, и его доля впервые составила 30% от всей выручки «Яндекса». В данный сегмент входят сервисы «Яндекс.такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.шеф», «Яндекс.лавка», «Яндекс.еда», а также направление беспилотных автомобилей.

Выручка прочих сервисов, включая «Дзен», «Драйв» «Облако», «Образование» и геосервисы, составила 2,8 млрд руб. За год она сократилась на 18%. Отрицательную динамику показали и сервисы объявлений «Яндекса» - «Работа», «Недвижимость» и «Авто.ру». Они принесли компании 886 млн руб., а это на 32% меньше, чем в II квартале 2019 г. Представители интернет-гиганта связали падение с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, следствием которых стали спад на российском рынке недвижимости и закрытие автосалонов по всей России.