Цифровые медкарты россиян будут выложены на портале госуслуг

Близится конец шуткам о почерке врачей

Министерство здравоохранения России представило проект правил организации электронного документооборота в медицинской сфере. Документ определяет требования к созданию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, их регистрации в единой государственной информационной системе (ГИС) здравоохранения, а также порядок предоставления доступа к медицинским электронным документам гражданам и медработникам .

В частности, проект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, предлагает обеспечить гражданам доступ к своим медкартам через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) с использованием ГИС здравоохранения.

Проект документа предполагает возможность отказаться от дублирования цифровых медицинских документов на бумажных носителях, однако решение о переходе на цифровой медицинский документооборот предлагается возложить на усмотрение медучреждения. Кроме того, в случае необходимости выдачи копии электронного медицинского документа в бумажном виде проектом предлагается запретить внесение в него каких-либо рукописных изменений.

Хранение цифровых документов и доступ к ним

Доступ граждан к цифровым медицинским документам предлагается осуществлять через единый портал госуслуг посредством ГИС здравоохранения и других профильных инфосистем. При необходимости доступ к электронным медицинским документам может быть предоставлен госструктурам через ГИС межведомственного электронного взаимодействия.

Пациенты получат доступ к цифровым медкартам через госуслуги

Граждане смогут открывать доступ к своим цифровым электронным документам медработникам и медицинским организациям, а также передавать их по другим каналам связи.

Доступ медработников к электронным медицинским документам гражданина «с целью обеспечения преемственности оказания медицинской помощи» может осуществляться посредством РЭМД, ГИС здравоохранения и других инфосистем для сбора, хранения, обработки и предоставления информации о деятельности медорганизаций и предоставляемых ими услугах, а также для загрузки представленного гражданином цифрового документа.

Электронные медицинские документы подлежат регистрации в реестре электронных медицинских документов (РЭМД,) в течение одного рабочего дня со дня их формирования. При внесении исправлений создается новая версия с электронной подписью, которая также регистрируется в РЭМД.

Для инфосистем, которые хранят цифровые медицинские документы, обязательно резервное копирование документов и электронных подписей в составе метаданных, восстановление электронных медицинских документов и их метаданных из резервных копий, а также протоколирование и сохранение сведений о предоставлении доступа и о других операциях с документами и метаданными, отмечается в документе. Сроки хранения электронных документов предлагается определить не менее сроков хранения соответствующих бумажных документов.

Структура цифровой медкарты и врачебных записей

В проекте нормативного документа присутствуют определения форматов как цифрового медицинского документа (записи), так и цифровой медицинской карты, составляемой из таких документов, говорится в проекте.

Цифровые варианты медкарты амбулаторного пациента, истории развития ребенка, индивидуальной карта беременной и родильницы, медкарты стационарного больного, истории родов или истории развития новорожденного, формируются из совокупности электронных медицинских документов пациента (электронных медицинских записей), при этом каждый документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если организация приняла решение о полном или частичном переходе на электронный медицинский документооборот, глава организации определяет правила, в которые входят формы и виды электронной документации; перечень ГИС для формирования и хранения таких документов; правила и порядок доступа к ним медработников и иных лиц; требования к порядку подписания и идентификации лиц, имеющих право подписывать документы от имени медорганизации; порядок обмена документами с ГИС в случае их использования.

Правом создавать электронный медицинский документ с использованием медицинской инфосистемы организации, фармацевтической организации или ГИС здравоохранения наделяются медработники или фармацевтические работники.

Цифровой медицинский документ должен содержать название медучреждения и его адрес, персональные данные получателя медуслуги (ФИО, пол, дата рождения, местожительства), собственно текст, дату составления, наименование должности лица, сформировавшего документ, и сведения об электронной подписи (границы отметки, данные о подписании документа, сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи, места размещения отметок об электронной подписи).

Файл электронного медицинского документа может быть представлен в формате PDF/A-1 в соответствии с международным стандартом ISO 19005-1:2005 «Управление документацией. Формат файлов электронных документов для долгосрочного сохранения» или XML в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/HL7 27932-2015 «Информатизация здоровья. Стандарты обмена данными. Архитектура клинических документов HL7. Выпуск 2». Разметра XML-файла должен соответствовать установленной XML-схеме с официального сайта Минздрава, говорится в документе.

Электронный медицинский документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью медработника, создавшего документ. Электронные подписи должны соответствовать электронным подписям в CMS-формате. Использование любого вида электронной подписи допускаются в случае оказания медпомощи без оформления медицинского документа, организации взаимодействия с другими инфосистемами, или если порядок оформления бумажных аналогов документов не требует подписи медработника и/или печати организации.

В случае создания документа несколькими медработниками или если бумажная форма предусматривает несколько подписей, каждый из медработников подписывает документ своей усиленной квалифицированной электронной подписью. В отдельных случаях – включая необходимость заверения бумажной версии документа печатью организации, электронный документ помимо усиленной квалифицированной электронной подписи подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного организацией лица.