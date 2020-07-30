Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone

Долой несогласных

Стив Джобс (Steve Jobs), основатель и предыдущий генеральный директор Apple, безжалостно расправлялся с неугодными разработчиками. Об этом стало известно из личной переписки Джобса с другими топами компании.

Письма бывшего главы Apple обнародовал подкомитет Палаты представителей по антимонопольному, торговому и административному праву Конгресса США в рамках слушаний с ИТ-компаниями 29 июля 2020 г. Об этом написал Business Insider.

Основатель и предыдущий генеральный директор Apple Стив Джобс умер в октябре 2011 г. Письма долгое время были засекречены, и только сейчас Конгресс смог предать их огласке.

В письмах Джобс поручил подчиненным прервать (cut off) работу с Джо Хьюиттом (Joe Hewitt), главным iOS-разработчиком Facebook. Хьюитт попал в немилость ответ на свою критику и попытку оспорить решение Apple ввести в iOS новый SDK (средства для разработки) и перевести разработчиков на использование языка Objective-C.

В 2010 г. Apple ввела новые правила, обязывающие разработчиков писать приложения для iPhone и iPad только на Objective-C, нативном языке программирования этих устройств, вместо того чтобы использовать другие языки и с помощью ПО программное обеспечение переводить их на Objective-C.

Стив Джобс безжалостно расправлялся с неугодными разработчиками

Хьюитт называл Objective-C «посредственным языком» и обратился в прессу с публичной жалобой. Джобс не стал разбираться в ситуации: «Я бы хотел, чтобы с этого момента мы просто отключили Джо (лишили доступа к аккаунту разработчика - прим. CNews)», – писал он. Через год после этих событий Джо Хьюитт уволился из Facebook.

Комиссия за продажу контента и подписок

Обнародованные письма Джобса были частью его переписки с другими топами компании о том, следует ли Apple взимать плату с разработчиков, продающих цифровой контент и подписки через свои приложения.

В 2010 г. Джобс в своей переписке с Филом Шиллером (Phil Schiller), директором по маркетингу Apple, обсуждал электронные книги Amazon Kindle. Шиллер был сильно раздражен: Amazon в своей рекламе показывала, как клиенты могут покупать электронные книги Kindle на iPhone, а затем читать их в телефонах на базе Android.

В итоге в более позднем сообщении директор по маркетингу предложил Джобсу заставить Amazon использовать платежную систему Apple и платить Apple комиссию при продаже книг на iPhone и iPad за подписку. Шиллер писал, что если Amazon откажется, Apple должна будет решить, следует ли удалить это приложение из своего магазина за нарушение правил. Джобс согласился и предложил использовать те же условия для новых партнеров.

В итоге руководство компании договорилось о взимании с разработчиков 30% комиссии за продажу контента и подписок. Apple знала, что продавцы электронных книг против выплаты такой комиссии, так как уже платили сопоставимые деньги издателям книг.

В других письмах Джобс говорил, что книжный магазин Apple iBooks должен стать единственным книжным магазином на устройствах iOS.

Напомним, что 29 июля 2020 г. перед Конгрессом США предстали главы четырех ИТ-гигантов: Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) из Facebook, Джефф Безос (Jeff Bezos) из Amazon, Сандар Пичаи (Sundar Pichai) из Alphabet (владеет Google Inc и Youtube) и Тим Кук из Apple. Совокупная рыночная стоимость этих компаний – около $5 трлн.

Конгресс США обвиняет их в доминировании на рынках и злоупотреблении своими возможностями, так как компании обладают огромным влиянием, в том числе в сфере предоставления доступа к информации. Слушания состоялись в рамках антимонопольного разбирательства. Главы компаний отвечали на вопросы законодателей по видеосвязи в течение более пяти часов.

Большая часть вопросов к Apple затрагивала политику управления магазином приложений для iPhone и iPad. Пользователи могут устанавливать только те приложения, которые предлагаются в App Store. Только Apple может устанавливать правила их скачивания, набор услуг и стоимость.

Некоторые регуляторы и наблюдатели рынка, по мнению Business Insider, обеспокоены тем, что компания использует контроль над магазином приложений в интересах своих собственных продуктов, душит возможных конкурентов или взимает с разработчиков несправедливые или необоснованные сборы.

30% комиссия за размещение приложений

Создатель Telegram Павел Дуров 29 июля 2020 г. также раскритиковал Apple за 30% комиссию, которую компания взимает с разработчиков за размещение приложений в своем магазине, подтвердив, что эта ситуация сохраняется уже 10 лет.

По словам Дурова, пиар-служба компании намеренно «вводит общественность в заблуждение», пытаясь убедить всех, что 30% являются справедливой комиссией для разработчиков, пользующихся услугами «яблочной компании».

Дуров подчеркнул, что каждый квартал Apple изымает у авторов сторонних приложений миллиарды долларов. Однако затраты на хостинг и модерацию приложений исчисляются не в миллиардах, а в десятках миллионов долларов». Еще одним негативным фактором Дуров назвал цензуру, выражающуюся в том, что часть содержимого приложений для iPhone недоступна. По словам основателя Telegram, разработчики не имеют права рассказывать о том, что определенный контент скрыт для пользователей iPhone именно по запросу Apple.

CNews.ru уже писал о судебном разбирательстве, связанном с иском разработчиков для iPhone и iPad.

Ключевая претензия иска заключалась в несогласии с фактом существования единственной площадки для распространения приложений iOS. Так как если Apple по каким-то причинам отклоняет приложение в App Store, разработчикам больше некуда идти.