Впервые в истории упала выручка Google

Пандемия ударила по рекламе и экспериментальным проектам

Выручка Alphabet, материнской компании Google, упала впервые за историю существования компании. На II квартал 2020 г. пришлась основная волна пандемии, что, по мнению руководства компании, и отражают результаты текущего отчета. Общая выручка за второй квартал составила почти $38,3 млрд , что на 2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Для сравнения, Alphabet сообщала о $41,16 млрд выручки и $6,84 млрд чистой прибыли в прошлом квартале. Правда аналитики с Уолл-стрит прогнозировали еще худшие показатели II квартала – $37,4 млрд, так что компании удалось превзойти их ожидания.

За II квартал 2020 г. чистая прибыль упала почти на $3 млрд и составила $6,9 млрд по сравнению с показателем $9,9 в 2019 г. Alphabet также отчитался о снижении чистой прибыли по итогам последнего полугодия – показатель снизился с $16,6 млрд до $13,7 млрд.

Выручка от поиска составила $21,3 млрд против $23,6 млрд. Поисковый бизнес Google остается крупнейшим источником выручки Alphabet. В апреле-июне 2020 г. Google принесла около 38,67 млрд долларов. Год назад выручка Google составляла почти 38 млрд долларов. Между тем, операционная прибыль Google за год упала с $10,28 до $7,57 млрд.

По данным Reuters, около 66% доходов Alphabet поступает от рекламы Google search и YouTube, 12% – от рекламы, продаваемой на сайтах партнеров в интернете, 8% – от облачного бизнеса, 14% – от магазина мобильных приложений и около десятка других небольших компаний.

Выручка Alphabet, материнской компании Google, упала на 2%

Многие компании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 ограничивали рекламные бюджеты. Доходы Google от продажи рекламы сократились на 8%, с $32,5 млрд до $29,9 млрд. Продажи рекламы на партнерских проектах снизились на 10%. Ранее CNews.ru писал, что Google вдвое урезал расходы на рекламу и полностью прекратил нанимать сотрудников во время пандемии.

Выручка в направлении экспериментальных проектов Other Bets упала со $162 до $148 млн.

Видеохостинг смог удержаться на плаву

Показатели YouTube, который приносит около 10% всей выручки Google, почти не просели во время пандемии. Продажа рекламы на видеохостинге YouTube принесла холдингу $3,8 млрд, что превосходит показатель в $3,6 млрд по итогам апреля-июня 2019 г. Но рост был не такой быстрый, как в первом квартале. По данным прошлого отчета, за I квартал 2020 г. YouTube заработала более $4 млрд, показав рост в 33 % по сравнению с заработком YouTube в I квартале 2019 г. (примерно $3 млрд).

Особенно пользовался спросом облачный сервис и игры

Нерекламная выручка Alphabet (в том числе и нерекламные доходы YouTube) выросла с $4,1 млрд до $5,1 млрд. Особенно востребован во время пандемии стали облачные сервисы.

Выручка от Google Cloud, ключевого направления роста компании, конкурирующей с Amazon Web Services и Microsoft Azure, выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом и составила более $3 млрд. Компания также привлекла в свой облачный сервис крупных клиентов, в том числе Deutsche Bank, Также по сравнению с аналогичным кварталом пользовался спросом Google Play - число загрузок приложений и игр выросло на 35%.

Показатели выручки Alphabet отличаются в разных регионах

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) во втором квартале 2020 г. выручка упала на 8% по сравнению с прошлым годом и составила $11,36 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе доходы корпорации напротив выросли на 6% и составили $6,9 млрд. В США Alphabet заработала почти $18 млрд за квартал – что на 1 % больше, чем показатель за апрель-июнь 2019 г.