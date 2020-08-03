«Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков

Сколько получит «Ростелеком» за обеспечение безопасного интернета для школ и избиркомов

Минкомсвязи заключило контракт с «Ростелекомом» на предоставление услуг передачи данных и доступа в интернет с использованием Единой сети передачи данных (ЕСПД) для организаций общего и среднего профессионального образования и территориальных избирательных комиссий (ТИК). Контракт был заключен с «Ростелекомом» как с единым исполнителем.

Согласно контракту, опубликованному на Портале госзакупок, «Ростлеком» получит на эти цели до конца 2020 г. 6,7 млрд руб. Это мероприятие также включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В соответствии с ним, расходы федерального бюджета на данные цели в период 2019-2021 гг. составят 10,3 млрд руб.

Какие услуги школам и избиркомам окажет «Ростелеком»

Осенью 2019 г. «Ростелеком» был назначен единым исполнителем в части предоставления для школ и избирательных комиссий услуг доступа в интернет и передачи данных с использованием ЕСПД. Согласно постановлению, «Ростелеком» при предоставлении доступа в интернет указанным организациями также должен оказывать услуги защиты данных, ограничения доступа к информации, запрещенной в России и наносящей вред и здоровье детям, и мониторинга и обеспечения безопасности связи.

«Ростелекомом» получит 10,3 млрд руб. на обеспечение доступа в интернет для школ и избирательных участков с защитой информации и контентной фильтрацией. D школах будет заблокирован доступ к Facebook, «Вконтакте» и World of Tanks

Согласно контракту с Минкомсвзяью, к услугам защиты данных отнесена криптографическая защита каналов связи, к услугам ограничения доступа к информации - контентная фильтрация, к услугам мониторинга и обеспечение безопасности связи - мониторинг параметров качества предоставляемых услуг, защита от DDoS-атак и межсетевое экранирование.

Какие интернет-ресурсы будут запрещены в школах

Контентная фильтрация предполагает следующие возможности: контроль веб-трафика по протоколам http и https; запрет доступа к ресурсам, входящим в Реестр запрещенных сайтов от Роскомнадзора и в Федеральный список экстремистских материалов; поддержание «черных» и «белых» списков интернет-сайтов; блокировка злонамеренных интернет-ресурсов, вредоносного ПО и нежелательной рекламы; блокировка приложений популярных социальных сетей; ограничение по объему использованного трафика; журналирование поисковых запросов пользователей и создание персональных досье на пользователей.

С целью блокировки нежелательного контента должно быть обеспечено принудительное включение безопасного режима поиска для поисковых систем Google, «Яндекс», Yahoo, Bing, «Рамблер», Ask.com и портала YouTube.

В контракте приведены примеры запрещенных ресурсов, с помощью которых будет проверяться исполнение требований по контент-фильтрации. Это социальные сети «Вконтакте» и Facebook, игровой ресурс World of Tanks, сайт для взрослых Pornhub, развлекательный сайт Upyachka.ru и православный сайт 3rm.info (на нем приведено описание ритуальных убийств).

В качестве примера сайта, доступ к которому разрешен, приводится «Яндекс». Качество доступа в интернет будет проверяться на примере Единого портала госуслуг, Портала Президента России, ресурсов МВД, Росгвардии, МЧС, Минздрава и Минпросвещения.

Как власти искали провайдеров для доступа в интернет для госорганизаций

Летом 2019 г. Минкомсвязи провело аукционы по подключению к интернету социально-значимых объектов (СЗО). К их числу отнесены школы, органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, фельдшерско-акушерские пункты, подразделения Росгвардии, пожарные части и полицейские участки.

В результате аукционов, прошедших летом 2019 г., в половине регионов (43 субъекта федерации) победил «Ростелеком». Также в число победителей вошли «Эр-Телеком» (выиграл аукцион по 13 регионам), «Мегафон», «Мобильные телесистемы» (МТС), «Транстелеком», структуры госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех».

Общая сумма соответствующих контрактов с операторами связи на 2019-2022 гг. составила 50,9 млрд руб. Из этой суммы 20,5 млрд руб. приходится на «Ростелеком».

Первоначально «Ростелеком» рассчитывал стать единым оператором для подключения СЗО к интернету. В итоге же он получил такой статус только для оказания услуг доступа в интернет для школ и избирательных комиссий, причем с использованием каналов связи («последнее мили»), построенных выбранными для каждого региона операторами СЗО.

Что будет представлять для себя сеть передачи данных для школ и избиркомов

Согласно контракту с Минкомсвязи, «Ростелеком» должен построить ЕСПД, имеющую как минимум одну точку присоединения в каждом субъекте федерации. Сеть должна быть построена с использованием волоконно-оптических линий связи, за исключением Чукотского автономного округа. «Ростелеком» должен будет использовать при строительстве сети российское телекоммуникационное оборудование (при наличие такого).

ЕСПД должна быть изолирована от интернета и при ее построении не должны использоваться каналы интернета. В то же время школы и ТИК будут получать доступ в интернет через ЕСПД. Операторы связи, имеющие госконтракты на предоставление услуг связи для указанных типов организаций (в том числе победители аукционов по подключению СЗО), должны будут осуществить присоединение своих сетей к узлам ЕСПД.

В рамках ЕСПД «Ростелеком» должен организовать, как минимум, три виртуальные частные сети (VPN): для доступа в интернет образовательных организаций, для доступа в интернет избирательных комиссий и для передачи данных избирательных комиссий с целью доступа к государственной информационной системе (ГАС) «Выборы».

Образовательные организации, находящиеся в городской черте, должны иметь доступ в интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с, в сельской местности – 50 Мбит/с, в труднодоступных районах – 1 Мбит/с. Избирательные комиссии регионов должны иметь доступ в интернет со скоростью не менее 50 Мбит/с, территориальные избирательные комиссии – не менее 5 Мбит/с.

Для доступа к ГАС «Выборы» Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна иметь канал со скоростью не менее 40 Гбит/с, избирательные комиссии регионов – не менее 40 Мбит/с, территориальные избирательные комиссии – не менее 10 Мбит/с.

Всего контракт предполагает подключение к ЕСПД 20,7 тыс. сельских школ, 6,09 тыс. городских школ, 85 избирательных комиссий регионов и 2,7 тыс. ТИК. Дополнительно предусматривается возможность подключения еще 7,08 тыс. муниципальных образовательных организаций в городах и 7,78 тыс. – в сельской местности.

3 млрд руб. на ИТК-инфраструктуру школ

Федпроект информационная инфраструктура также предполагает, что еще 3 млрд руб. из федерального бюджета должно быть выделено на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в части модернизации существующих структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей внутри объектов общеобразовательных организаций, а также решение технологических вопросов обеспечения комплексной безопасности.

Речь идет о системах видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного питания. Соответствующая модернизация должна коснуться не менее чем 1,7 тыс. школ.