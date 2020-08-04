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Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО

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, Текст: Игорь Королев
Власти выделили 3 млрд руб. «Государственной лизинговой компании» (ГТЛК) на лизинг цифровых активов в сфере «сквозных» технологий, включая приобретение оборудования с ПО и программно-аппаратных комплексов. Сама ГТЛК направит на указанные цели еще 7 млрд руб.

Докапитализация «Государственной лизинговой компании» для целей цифровой экономики

Федеральный проект «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» пополнился новым результатом: увеличением инвестиций в проекты по внедрению «сквозных» цифровых технологий и платформенных решений путем реализации лизинговых сделок.

Цель должна достигаться преимущественно на основе отечественных разработок. На мероприятия планируется выделить 10,3 млрд руб. Из них 3 млрд руб. направит федеральный бюджет, 7,3 млрд руб. – внебюджетные источники.

Сумма в 3 млрд руб. должна быть направлена на докапитализацию «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) с целью реализации лизинговых сделок на льготных условиях для поддержки внедрения цифровых технологий. Планируется, что с 2020 г. по 2024 г. будет заключено лизинговых сделок на сумму 10,3 млрд руб., при этом будет реализовано не менее 10 проектов в данной области.

Что такое ГТЛК

ГТЛК была создана государством в 2001 г. и первоначально называлась «Лизинговая компания гражданской авиации». В 2006 г. предприятие было преобразовано в «Государственную транспортную лизинговую компанию» со 100% государственным участием. Позднее Правительство передало Минтрансу права акционера ГТЛК.

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Власти выделили 3 млрд руб. «Государственной лизинговой компании» (ГТЛК) на лизинг оборудования, ПО и программно-аппаратных комплексов

ГТЛК поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятия транспортной отрасли. На 1 октября 2019 г. объем лизингового портфеля компании составил 1,03 трлн руб.

ГТЛК и цифровая трансформация

Согласно материалам ГТЛК, компания уже получила от федерального бюджета упомянутые 3 млрд руб. и подготовила программу льготного лизинга цифровых активов.

Инвестиции будут направлены на приобретение оборудования с программным обеспечением, телекоммуникационного цифрового оборудования, программно-аппаратных комплексов и инженерных систем.

Лизингополучателями станут предприятия приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, а также федеральные и муниципальные учреждения. Реализация данного мероприятия позволит российским предприятиям к 2024 г. расширить рынок применения своих разработок, считают в ГТЛК. Также, помимо экономического эффекта для производителей и разработчиков, данный механизм позволит решить потребности отечественной экономики в комплексной цифровых решениях и программных продуктах.

В 2019 г. в ГТЛК была создана дирекция по цифровому развитию, которую возглавил замгендиректора компании Алексей Логвинов. Целью дирекции названо создание инфраструктуры для цифровой трансформации экономики, в том числе в области транспорта, связи, образования, оказания услуг и иных отраслях.

Также дирекция обеспечит развитие лизинга ИТ- и телеком-оборудования, интеграционных решений, разработку отечественного программного обеспечения (в том числе на принципах частно-государственного партнерства) и поддержку Национальной технологической инициативы (НТИ) по производству беспилотных авиационных систем.

Кроме того, ГТЛК подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Минкомсвязи и Минтрансом. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области внедрения цифровых технологий на транспорте, реализацию программы льготного лизинга по внедрению «сквозных» цифровых технологий и платформенных решений с привлечением бюджетного софинансирования, а также участие в формировании пула высокотехнологических проектов и организации информационного обмена.

«Роснано» в «Цифровой экономике»

ГТЛК – не первый институт развития, который был докапитализирован в рамках реализации федпроекта «Цифровые технологии». Параллельно подконтрольное государство АО «Роснано» получило от государства 2 млрд руб. на создание фонда прямых инвестиций, специализирующегося на «сквозных» цифровых технологиях. Аналогичную сумму в фонд вложит само «Роснано», что увеличит объем фонда до 4 млрд руб.

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