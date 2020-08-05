У разработчиков World of Warcraft и CoD бунт. Они экономят на еде, пока их гендиректор получает $40 млн в год

В руки журналистов Bloomberg попали сведения о зарплатах сотрудников известного разработчика игр Activision Blizzard. Оказалось, что пока часть специалистов получала зарплату, близкую к минимальной, топ-менеджеры зарабатывали десятки миллионов в год.

Классовое неравенство в Activision Blizzard

Один из основных игроков индустрии видеоигр компания Activision Blizzard держит в черном теле своих специалистов.

Как написало агентство Bloomberg, некий сотрудник Blizzard Entertainment создал электронную таблицу и призвал всех коллег анонимно вносить в нее данные о зарплате. Предварительно некоторые из тестировщиков и сотрудников службы поддержки жаловались, что им не хватает денег на жизнь. Эти сведения, вместе с перепиской сотрудников в мессенджере, попали в руки журналистов 31 июля 2020 г.

Оказалось, что пока рядовые сотрудники еле сводили концы с концами, генеральный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) получил за 2019 г. около $40 млн (включая зарплату и бонусы). Также за 2019 г. компания выплатила финансовому директору Деннис Даркин (Dennis Durkin) $15 млн в виде премий и бонусов.

Сама компания опровергает обвинения. По словам пресс-секретаря Джессики Тейлор (Jessica Taylor), компания постоянно пересматривает принципы начисления заработной платы, и в 2020 г. лучшие работники Blizzard получили повышение зарплаты на 20%. Однако эти данные не совпадают с тем, что говорят сотрудники.

Так, сотрудник с более, чем 10-летним стажем работы рассказал, что получил повышение меньше, чем на 50 центов в час. 10 лет назад его зарплата была выше, говорит ветеран компании, поскольку сейчас количество оплачиваемых сверхурочных часов стало меньше, чем 10 лет назад.

Бобби Котик, глава Activision Blizzard

Лишь единицы работников Blizzard зарабатывают $100 тыс. в год, в то время, как тестировщики видеоигр и работники поддержки клиентов, часто получают минимальную или близкую к ней зарплату, пишет Bloomberg. В 2020 г. минимальная зарплата в Калифорнии, где находится головной офис Blizzard, составляет $11-14 в час при средней по США $7,25 в час)

Долгая история, в которой замешан Котик

Activision Blizzard производит популярные игры, включая Diablo, World of Warcraft, Hearthstone, Call of Duty и Overwatch. В начале 2019 г. компания проводила оптимизацию и уволила 800 сотрудников. Издание РБК писало, что под сокращение попали не только рядовые сотрудники, но и часть менеджмента. Это привлекло внимание Международной организации Game Workers Unite, занимающаяся защитой прав сотрудников игровой индустрии. Организация призвала работников подписать петицию с требованием уволить генерального директора, заявив, что доходы Бобби Котика (речь шла о $30 млн в год) складываются из зарплат уволенных 800 сотрудников.

В 2019 г. некоммерческий фонд As You Sow поставил Котика на 45 место в списке самых незаслуженно богатых начальников. По данным фонда он получал $28 млн в год. При этом соотношение его оклада и средней зарплаты сотрудников составляло 306:1

Обязанности компания перераспределила между оставшимися сотрудниками. Правда, доплачивать за дополнительную работу компания не торопилась, чем вызвала большое недовольство работников. В 2019 г., после того как внутренний опрос показал, что более половины работников недовольны своими зарплатами, компания решила провести исследование, чтобы обеспечить справедливую оплату труда. В июле 2020 г. компания опубликовала результаты, однако они не устроили сотрудников и вызвали волну возмущения в мессенджере Slack. В сообщениях мессенджеров, которые также стали доступны Bloomberg, сотрудники Blizzard заявили, что они изо всех сил пытаются свести концы с концами, наблюдая, как выручка Activision Blizzard растет из года в год. По данным РБК, выручка Activision Blizzard росла с 2014 по 2018 г. на 70%.

Несколько бывших сотрудников Blizzard заявили, что смогли наконец получать нормальные зарплаты только после того, как ушли к конкурентам.

Эта ситуация длится уже не первый год. Bloomberg сообщило, что в 2018 г. сотрудники обсуждали способы экономии, которые они предпринимали, чтобы остаться в компании. Несколько сотрудников сетовали на то, что не могут позволить себе даже купить обеды в корпоративной столовой, так как вынуждены откладывать деньги, чтобы заплатить за аренду квартиры. А кто-то так бедствовал, что даже отказался от планов завести ребенка. Эти сообщения контрастировали с фотографиями топ-менеджеров, наслаждающихся отпуском в Диснейленде со своими семьями.

Activision Blizzard — одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений была основана в 2008 г. при слиянии Vivendi Games и Activision. В 2015 г. Activision Blizzard объявила о покупке разработчика популярной мобильной игры Candy Crush Saga за $5,9 млрд. Сделка превратила компанию в крупнейшего игрока мирового рынка интерактивных развлечений.

Несмотря на слияние, игры продолжили выходить под брендом Blizzard Entertainment. По данным РБК, по уровню доходов компания занимает второе место после японской Nintendo. Сейчас в Activision Blizzard входит пять подразделений: Activision, Blizzard Entertainment, Major League Gaming, Activision Blizzard Studios и King Digital Entertainment. Игровая аудитория компании превышает 400 млн пользователей.