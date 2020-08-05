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«Яндекс» начал превращение в банк

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках Техника
, Текст: Игорь Королев
«Яндекс» регистрирует три десятка товарных знаков, связанных с банковской и финансовой сферами деятельности. После завершения партнерства со Сбербанком по проекту «Яндекс.Деньги» у интернет-компании появилась возможность развивать собственные финансовые сервисы.

«Яндекс» регистрирует товарные знаки для банков и финансовой деятельности

«Яндекс» подал в Роспатент заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков, связанных с финансовыми сервисами. Первыми на это внимание обратили Telegram-каналы «Адские бабки» и «Банкста».

В частности, зарегистрированы 33 товарных знака: «ЯБанк», «ЯТрейд», «ЯВалюта», «ЯФинтех», «ЯФонд», «ЯСтэш», «ЯЧек», «ЯМани», «ЯПрайс», «ЯПеревод», «ЯЭквайринг», «ЯСтимул», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯФинансы», «ЯПлатеж», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯКошелек», «ЯКредит», «ЯКэш», «ЯОплата», «ЯКарман», «ЯКопилка», «ЯКотирова», «ЯДоход», «ЯКапитал», «ЯДеньги», «ЯВклад», «Яброкер», «Ябиржа», «ЯБанк».

Пресс-служба «Яндекса» заявила CNews, что компания часто регистрирует товарные знаки или технологии (патенты), но не все они находят применение в будущем. «Это совершенно нормальная практика для больших ИТ-компаний», - добавили представители «Яндекса».

Как «Яндекс» пытался быть партнером Сбербанка

Работать с финансовыми сервисами «Яндекс» стал еще в начале 2000-х годов: тогда поисковик приобрел платежную систему Paycash и преобразовал ее в «Яндекс.Деньги». После принятия Закона «О национальной платежной системе» для работы «Яндекс.Денег» была создана одноименная небанковская кредитная организация (НКО).

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«Яндекс» зарегистрировал несколько десятков товарных знаков, связанных с банками и финансами

В 2013 г. Сбербанк приобрел контрольную долю в «Яндекс.Деньги» (75% минус одна акция) за $60 млн. У «Яндекса» осталось 25% плюс одна акция. Наличие такого партнерства ограничивало «Яндекс» в развитии иных финансовых сервисов.

Позднее Сбербанк стал равноправным партнером «Яндекса» еще в одном проекте интернет-компании – «Яндекс.Маркет». Но недавно стороны решили расстаться. Сбербанк выкупит у «Яндекса» его долю в «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб., а «Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркет» за 87,3 млрд руб. Вместе с этим прекратятся обязательства «Яндекса» по ограничению в работе финсервисов.

Для расчетов со Сбербанком «Яндекс» выпустил 21,5 млн собственных акций (7% от общего числа ценных бумаг компании), выручив за них $1.06 млрд. В том числе 8,1 млн акций (2,7% от общего числа) были проданы в ходе публичного размещения за $400 млн.

Как новые инвесторы «Яндекса» интересуются его проектами в области электронной коммерции

Другие 12,1 млн акций (4,2% от общего числа) «Яндекс» продал в разных долях трем группам частных инвесторов: миллиардеру Роману Абрамовичу, «ВТБ-Капитал» («дочка» госбанка ВТБ) и владельцам группы «Евраз» Александру Абрамову и Александру Фролову.

Указанные инвесторы обязались в течение двух лет не продавать акции «Яндекса» и не увеличивать свои доли в интернет-компании до более чем 3,99% Также если в течение двух лет «Яндекс» будет искать инвестиции для «Яндекс.Маркета» и иных проектов в области электронной коммерции, у указанных инвесторов будет право принять участие в соответствующих переговорах.

Период в два года может быть расширен еще на один год при условии, что указанные инвесторы продлят на указанный год упомянутые обязательства по акциям «Яндекса».

Какие финансовые сервисы может развивать «Яндекс»

«Яндекс» вполне может позволить себе купить или создать банк: компания обладает запасом наличностью в размере $3,2 млрд, - говорит аналитик «Финам» Леонид Делицын. – К тому же сейчас можно стать виртуальным банком на базе инфраструктуры реального банка. Скорее всего то, что «Яндекс» предложит, будет связано с электронной коммерцией и «Яндекс.Маркетом»: например, программы лизинга для поставщиков и кредитования покупателей».

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