CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется
CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Тринадцатый CNews FORUM 2020 пройдет 10 ноября 2020 г. в Москве.
Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2020 г. откроется в тринадцатый раз.
В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2020 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.
Зарегистрироваться на CNews FORUM 2020 можно уже сейчас.
Участие в CNews FORUM 2020 подтвердили: директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; директор по информационным технологиям ОМК Игорь Савцов; член правления - управляющий директор по информационным технологиям, Московская биржа Андрей Бурилов; вице-президент по информационным технологиям, УК «Сегежа Групп» Павел Вахнин; заместитель генерального директора по ИТ, «Аэрофлот» Кирилл Богданов; директор по ИТ, «Т Плюс» Александр Антонов; директор департамента информационных технологий, ТВЭЛ Евгений Гаранин; председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель председателя правления, Московский кредитный банк Сергей Путятинский; заместитель директора департамента ИТ ВТБ Михаил Хасин; BSS Country Manager Russia Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; руководитель Блока информационных технологий, «Интер РАО» Дмитрий Алтухов; старший ИТ-директор, PepsiCo Михаил Платонов; управляющий директор по данным и развитию технологий Big Data и AI в блоке «Корпоративный бизнес» ПАО Сбербанк Андрей Оберемок; ИТ-директор, МТС-Банк Максим Шадура; старший вице-президент, руководитель департамента искусственного интеллекта и анализа данных, центра компетенций BI банка «Уралсиб» Юрий Сирота; руководитель дивизиона электронной коммерции, Metro C&C Евгений Мищенко; директор по информационным технологиям, «Кораблик-Р» Артем Елизаров; директор по информационным технологиям, «Ситилинк» Эмиль Абдулнасыров; директор по электронной коммерции befree, «Мэлон Фэшн Груп» Ирина Латфуллина; начальник Управления информационных технологий ДИТСиЗИ МВД России Алексей Шапкин; директора по информационным технологиям, СДЭК Станислав Горбатовский; ИТ-директор, компания «Пэк» Владислав Сарнацкий; директор по информационным технологиям, «Траско» Михаил Рыстенко; руководитель отдела цифровых проектов, СТД «Петрович» Татьяна Романова; ИТ-директор, ABB Group Владимир Шевченко; директор по информационным технологиям, Кондитерская фабрика «Победа» Ростислав Гордиенко; ведущий архитектор данных ВТБ Сергей Федечкин.
Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.
После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Информационная безопасность», «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных» и «ИТ в торговле».
На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.
Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.
В 2019 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — около 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций. В ходе пленарного заседания были затронуты наиболее актуальные темы развития ИТ в России.
На форуме выступали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; ВРИО ИТ-директора, директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; заместитель генерального директора по ИТ, «Первая грузовая компания» Вадим Урьяс; генеральный директор Sbercloud Александр Сорокоумов; член правления, директор по информационным технологиям Росбанка Денис Сотин; председатель совета директоров, управляющий директор «Диасофт» Александр Глазков; руководитель направления по инновационному ИТ-развитию ОМК Людмила Трофимова; директор по автоматизации и информационной трансформации производства, ГМК «Норильский Никель» Владимир Трапезин; руководитель дирекции информационных технологий, Промсвязьбанка Сергей Пегасов; вице-президент, директор диджитал-департамента Банк «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; директор департамента развития информационных технологий, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) Сергей Щербинин; заместитель руководителя Центра управления регионом, Министерство государственного управления, ИТ и связи Московской области Сергей Горбунов; директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; заместитель директора ИТ, ТД ЦУМ Андрей Чикунов; директор департамента ИТ, British American Tobacco Дарья Гришина; заместитель директора информационных технологий, «Рольф» Ирина Якушенкова; директор по ИТ, ГК «Мелстон» Андрей Балякин; управляющий директор по развитию цифровых технологий, «Локотех» Дмитрий Сергиенко; руководитель ДИТ, ВДНХ Тамерлан Савлаев; советник генерального директора по ИТ, Ralf Ringer Алексей Картышев; директор по ИТ, Mary Kay Илья Садовенко; директор ИТ, СК «Ренессанс Жизнь» Александр Мольский; руководитель центра разработки и монетизации данных дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть» Анджей Аршавский; директор по информационным технологиям, Кондитерская фабрика «Победа» Ростислав Гордиенко; начальник отдела информационно-технического обеспечения, ТРИЭР Илья Савинский; директор по информационной безопасности, Московская биржа Сергей Демидов.
В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель генерального директора по ИТ «Аэрофлота» Кирилл Богданов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России» Сергей Емельченков; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максут Шадаев; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.
В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2019, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.
Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.
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