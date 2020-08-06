«Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США

Долгосрочная программа регулярного тестирования

«Яндекс» запустил дорожные тестирования беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор (Ann Arbor), штат Мичиган, США. На дорогах города уже можно встретить автомобили «Яндекса» без водителей четвертого поколения на базе Hyundai Sonata, представленные в начале июня 2020 г. совместно с Hyundai Mobis, объявила компания в своем блоге на платформе Medium.

Университетский городок Энн-Арбор с населением более 120 тыс. человек, расположенный недалеко от Детройта, стал второй тестовой зоной беспилотников компании за пределами России – после Тель-Авива в Израиле. Штат Мичиган был выбран «Яндексом» благодаря тому, что здесь беспилотным автомобилям по закону разрешено двигаться на дорогах общего пользования без сопровождения инженера-испытателя.

«Мы намерены максимально использовать наши испытательные площадки, – сказал Дмитрий Полищук, руководитель программы Yandex Self-Driving Cars. – Так, Иннополис – это единственная испытательная площадка в России, где беспилотным автомобилям позволено перевозить пассажиров без инженера за рулем. Именно здесь мы запустили первый в Европе сервис роботакси два года назад и с тех пор совершили тысячи поездок без водителя за рулем. Анн-Арбор с большей площадью и более прогрессивной нормативно-правовой базой позволит нам сделать еще один шаг вперед».

Не было бы счастья

Изначально команда разработчиков беспилотных автомобилей «Яндекса» планировала провести публичные заезды своих автономных такси без водителя на улицах Детройта в июне 2020 г., в рамках Североамериканского международного автосалона (North American International Auto Show, NAIAS). С этой целью первые автономные автомобили «Яндекса» прибыли в США еще в начале года – вскоре после январской выставки CES 2020 в Лас Вегасе.

Беспилотный автомобиль «Яндекса» в Энн-Арбор, США

Команда начала активную подготовку к автосалону, и к середине весны успела проделать значительную часть подготовительных работ, однако в планы всех сторон вмешалась пандемия коронавируса, так что организаторы NAIAS были вынуждены объявить об отмене автосалона уже в апреле, пишут участники Yandex Self-Driving Team в своем блоге.

После отмены автосалона команда начала поиски локации в штате Мичиган, подходящей для долгосрочного регулярного тестирования. Анн-Арбор был выбран как университетский город с множеством научно-исследовательских и инженерных сооружений, а также «множеством ярких молодых умов, которые называют Анн-Арбор своим домом и делают его идеальным полигоном для испытаний инноваций в области транспорта».

«В отличие от Москвы и Тель-Авива, где у беспилотных автомобилей всегда должны быть инженеры за рулем, в Анн-Арборе нам разрешена большая автономия», – отмечено в блоге Yandex Self-Driving Team.

Четвертое поколение беспилотных автомобилей «Яндекса»

Серьезная работа в «Яндексе» над разработкой собственной платформы беспилотных автомобилей началась в 2016 г. с модернизированной разработки на базе шасси Toyota Prius V.

Центр разработки беспилотных автомобилей «Яндекса» находится в Москве, здесь же проходили первые испытания на полигоне и первые уличные заезды. Вторая российская тестовая зона «Яндекса» расположена в Иннополисе.

Беспилотное такси было запущено в Иннополисе 28 августа 2018 г. В процессе тестирования руль машины свободен, но на переднем пассажирском сидении всегда находится инженер-испытатель.

В рамках эксперимента, запущенного в 2018 г., в Москве и в Иннополисе на дорогах общего пользования проходят тестирования более сотни беспилотных автомобилей «Яндекса» на базе модернизированных Toyota Prius и Hyundai Sonata. Парк беспилотников «Яндекса» в Израиле, США и России, по данным компании, составляет 130 машин.

Беспилотник «Яндекса» IV поколения на базе Hyundai Sonata

В марте 2019 г. «Яндекс» и Hyundai Mobis подписали соглашение о создании совместной платформы для беспилотных автомобилей. В 2020 г. «Яндекс» совместно с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis объявил о выпуске первого беспилотного прототипа на базе Hyundai Sonata.

До конца 2020 г. «Яндекс» планирует пополнить свой парк беспилотников сотней таких машин. Первые пять из них начали тестовые заезды по дорогам Москвы с марта 2020 г., некоторые будут испытываться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе и в парке тестовых машин в США.

Электронные блоки управления автономного автомобиля «Яндекс» были доработаны Mobis для более эффективного взаимодействия с технологией беспилотного управления «Яндекса». Инженеры «Яндекса» в свою очередь расширили набор сенсоров, добавили камеры с разным фокусным расстоянием. Радары, расположенные на крыше, позволяют системе различать больше машин впереди и позади автомобиля. Лидары на передних крыльях могут «видеть» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора.