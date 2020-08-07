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Найден элементарный способ перехвата чужих сообщений в Telegram. Как не попасться

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО
, Текст: Эльяс Касми

Telegram допускает создание поддельного профиля, маскирующегося под «Избранное», в которое пользователи часто помещают важную информацию, включая фотографии и пароли. Хакеры могут написать пользователю с такого поддельного аккаунта, после чего он начнет хранить эти сведения в поддельном «Избранном», открывая тем самым доступ к ним третьим лицам.

Новая уязвимость Telegram

Пользователи Telegram со всего мира оказались под угрозой потери личных данных – хакеры могут украсть их через подделку «Избранного» (Saved Messages). Это отдельный чат, которым многие пользуются для отправки сообщений самому себе или хранения какой-либо важной информации для быстрого доступа к ней с различных устройств. Это может быть что угодно – логины и пароли, корпоративная документация, персональные данные и т.д.

Воспользоваться уязвимостью может любой, даже с нулевыми познаниями во взломах приложений. Для этого достаточно создать новый профиль в Telegram, назвать его Saved Messages и поставить фотографию в виде иконки закладки.

После этого будет достаточно написать будущей жертве любое сообщение с этого профиля, даже состоящее из одного символа, и сразу удалить его. В итоге поддельный профиль не только отобразится в списке контактов жертвы, но и автоматически будет перемещен в его начало.

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Мессенджер Павла Дурова позволял обманывать пользователей с помощью поддельных профилей

Дальше останется лишь ждать, пока пользователь решит отправить сообщение самому себе через «Избранное». Как только он это сделает, злоумышленник получит к нему доступ.

Реакция Telegram

На момент публикации материала официальные представители Telegram не реагировали на появление информации о новой уязвимости в мессенджере. Тем не менее, появились свидетельства о том, что команда разработчиков начала блокировать все аккаунты, создаваемые с именем Saved Messages.

Редакция CNews убедилась в этом, попытавшись создать профиль с именем Saved Messages через Android-приложение Telegram. Регистрация прошла успешно, но менее чем через минуту приложение автоматически вышло из профиля и предложило залогиниться заново. Редакция CNews попыталась зарегистрироваться повторно с использованием того же номера телефона, но он уже попал в список заблокированных.

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Лазейка прикрыта

В настоящее время неизвестно, как много профилей Saved Messages было создано до введения автоматической блокировки, и какова их судьба. Другими словами, существует вероятность, что десятки мошеннических аккаунтов, маскирующихся под «Избранное», по-прежнему функционируют.

Сработает не со всеми

К минусам новой уязвимости Telegram можно отнести отсутствие 100-процентной вероятности получения доступа к личной информации жертвы. Пользователь, заинтересовавший хакера, может не использовать «Избранное» для хранения важных данных, и передавать их на другие устройства, к примеру, посредством облака или сменного носителя.

В случае если «атакованный» хакером пользователь все же использует данный метод быстрого доступа к данным, он может применять его на очень нерегулярной основе. В этом случае злоумышленник будет вынужден тратить время на длительное ожидание.

Способы защиты

Еще один недостаток нового способа «взлома» Telegram – в большом количестве способов защиты. Первый и самый основной – если в списке диалогов появится поддельное «Избранное», то даже при идеальном совпадении иконок с настоящим «Избранным» под таким контактом будет висеть табличка «В сети», если злоумышленник в данный момент подключен к Telegram.

Второе – данный способ не сработает с пользователями русскоязычной версии Telegram, если хакер создаст профиль Saved Messages. В списке диалогов жертвы он будет называться именно так, а не как «Избранное», что вызовет подозрение у внимательных пользователей.

Третий способ защиты – это закрепление «Избранного» в списке диалогов вручную. В этом случае отличить его от подделки можно будет по соответствующей пиктограмме.

Четвертый и самый надежный способ не попасться на новую уловку хакеров заключается в неиспользовании «Избранного» в качестве инструмента для быстрого доступа к нужной информации с нескольких устройств. Для этого можно, к примеру, создать секретный чат или использовать сторонние сервисы, не связанные с профилем в Telegram.



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