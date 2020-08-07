Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс»

Компании теряют клиентов

ИТ-коалиция из восьми онлайн-сервисов: Ivi, Avito, «Циан», «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, «2ГИС» и Zoon направила жалобу в ФАС в адрес «Яндекса» на работу алгоритмов поисковой выдачи с требованием провести расследование и выдать предписание об устранении нарушений закона «О защите конкуренции». Об этом 7 августа 2020 г. сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Речь о специальном виджете «Яндекса» в поиске — «колдунщике», который помогает пользователям искать объявления и ответы на вопросы, а также покупать товары и услуги без перехода на отдельную страницу.

По мнению участников ИТ-коалиции, «колдунщики» за счет выделяющегося и заманчивого внешнего вида переманивают пользователей от естественных поисковых результатов, за места в которых конкурируют остальные игроки этого рынка. В результате «Яндекс» уводит до 50% трафика конкурентов за счет применения методов рекламы и продвижения, доступных только сервисам этой компании. При этом «Яндекс» не маркирует «колдунщиков» как рекламу, поэтому пользователь не осознает, что результаты поиска не являются частью органической выдачи, тем самым интерес пользователей к сервисам «Яндекса» искусственно повышается за счет конкурентов.

«Колдунщик» представляет собой алгоритм параллельного поиска с подключённой тематической базой данных. Цель виджета – быстрый подбор наиболее релевантных результатов по определённой теме. Данные для «колдунщиков» могут поступать как из других сервисов Яндекса (например, «колдунщик» видео), так и из различных источников (например, «колдунщик» отключения горячей воды). Это может быть курс валют, картинка, перевод слова, расписание транспорта и многое другое.

В «антияндексовскую коалицию» вступили восемь сервисов, не пересекающихся по предоставляемым услугам. Это онлайн-кинотеатр Ivi, сервис для размещения объявлений Avito, сервисы для поиска недвижимости «Циан» и работы «Профи.ру», единый сервис путешествий, на котором можно купить билеты и забронировать гостиницы, «Туту.ру», сервис продаж автомобилей Drom.ru, городской картографический сервис «2ГИС» и сервис для поиска услуг в разных категориях по России и странам СНГ Zoon.

Восемь российских онлайн-сервисов объединились и направили жалобу в ФАС в адрес «Яндекса»

Александр Гладилин, генеральный директор «Новые туристические технологии» (сервис «Туту.ру»), считает, что доминирование продвижения сервисов одной компании в этой экосистеме делает выбор пользователя практически предопределенным, что приводит к ограничению конкуренции и в перспективе — к снижению общего качества онлайн-продуктов. Пресс-служба «Авито» считает, что «Яндекс» отдает предпочтение собственным сервисам в ущерб другим онлайн-площадкам товаров и услуг. В итоге предложенные им ответы на поисковый запрос пользователя в некоторых случаях исключают возможность добраться до предложений конкурирующих сервисов».

По мнению участников ИТ-коалиции недобросовестная практика представления поисковых результатов для продвижения сервисов, принадлежащих Яндексу или контролируемых связанными с ним компаниями, приводит к падению долей конкурентов на рынке. Объективного поиска среди многообразия коммерческих продуктов не происходит.

За год ничего не поменялось

Год назад, в конце июня 2019 г. жалобу на «Яндекс» в ФАС по этому же поводу отправил сервис «Кассир.ру». По версии оператора, «Яндекс» использовал доминирующее положение, продавая билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче. Другие операторы такой возможностью воспользоваться не могли даже на коммерческой основе. Претензии компании к «Яндексу» были готовы поддержать другие крупные участники рынка, включая Ticketland и Intickets. На своем сайте ФАС сообщила, что рассмотрит заявление, но других комментариев не последовало. Пресс-служба «Яндекса» говорила, что находится в контакте с регулятором, ссылаясь на мировые отраслевые стандарты. «Яндекс» заявлял, что подобные алгоритмы не имеют преимуществ перед органической выдачей. Кроме того, «Яндекс» настаивал, что вопрос интерактивных форматов обсуждался с участниками рынка, но не все рекламодатели были готовы совершить необходимые технические доработки. Сама же «Яндекс.Афиша» выступала агрегатором, предоставляющим доступ к билетам различных продавцов. Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «2ГИС» и Ivi высказывали претензии в 2019 г., но в ФАС не обращались.

В 2017 г. CNews писал о том, что ФАС ведет проверку «Яндекса» и Google на предмет злоупотреблением поисковой выдачи и продвижением через нее родственных проектов.

ФАС следит за работой «Яндекса»

»Яндекс.Поиск» — наиболее популярная поисковая система в России, доля которой составляет почти 60%. Яндекс в течение 2020 г. несколько раз попадал под пристальное внимание ФАС.

В январе 2020 г. ФАС России наложила административный штраф в 100 тыс. руб. за нарушение Закона о рекламе. Компания понесла административную ответственность за рекламу, в которой предлагались услуги сертификации без соответствующей лицензии. В марте 2020 г. ФАС назначила «Яндекс» административный штраф в размере 100 тыс. руб. за размещение в своей сети контекстной рекламы зажигалок.

В апреле 2020 г. «Союз производителей биологически активных добавок к пище» обратился в ФАС с жалобой на распространение в поисковых системах Google и «Яндекс» рекламы американского маркетплейса iHerb, а также препаратов, в состав которых входят растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества. ФАС определила возбудить производство по делам в отношении iHerb, «Яндекса» и Google по признакам нарушения законодательства. 11 июня 2020 г. Федеральная антимонопольная служба отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси.

В июле 2020 г. ФАС признала «Яндекс» виновным в нарушении закона о рекламе. Претензии касались распространения контекстной рекламы биологически активной добавки «Тоносил» через сервис «Яндекс.Директ».

У Google те же проблемы

Проблема монополизации рынка крупнейшими ИТ-корпорациями возникает не только в России, подобные прецеденты происходили на зарубежных рынках, например, с такими компаниями-гигантами, как Google.

CNews писал, что Google в 2019 г. составляла поисковую выдачу таким образом, чтобы вверху оказывались сайты крупных компаний, а также инструктировала рекламодателей, как продвинуться вверх в результатах поиска. Некоторые манипуляции были направлены на то, чтобы сгладить остроту общественной дискуссии на различные противоречивые темы.

По данным The Wall Street Journal после выборов президента США в 2016 г. этот механизм начал работать активнее. В 2018 г. компания внесла в алгоритмы более 3,2 тыс. изменений, хотя в 2017 г. их было 2,4 тыс., а в 2010 г. — всего 500.

По результатам более 100 интервью и собственного тестирования The Wall Street Journal утверждала, что поисковая выдача Google изменялась в угоду крупному бизнесу в ущерб более мелким предприятиям. Как минимум в одном случае был затронут рекламодатель Google — компания eBay. Также поисковик Google продвигал крупные сайты, такие как Amazon и Facebook. В Европе Google была оштрафована более чем на $9 млрд (с 2016 по 2019 гг.) в связи с антиконкурентными практиками, в частности, за продвижение собственных продуктов через свой поисковик.