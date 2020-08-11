Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях»

Руководитель Роскомнадзора на встрече с Владимиром Путиным внес предложение по расширению полномочий ведомства путем предоставления ему права определять список иностранных государств, в которых некорректно обрабатываются персональные данные. Также он предложил создать механизм удаления из интернета личных данных через суд и увеличить срок давности за нарушения в области персональных данных.

Право на забвение, версия 2.0

Глава Роскомнадзора Андрей Липов планирует расширить полномочия ведомства и ввести в России механизм удаления из Сети персональных данных россиян через суд. Об этом он сообщил 10 августа 2020 г. на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

На встрече с Путиным Андрей Липов упомянул «Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». Она была заключена в Страсбурге в конце января 1981 г.

В соответствии с конвенцией государство наделяется правом определять список стран, в которых персональные данные граждан обрабатываются ненадлежащим образом. По словам Липова, право составлять такой список нужно закрепить за Роскомнадзором.

Обсуждая с Президентом России внедрение нового механизма удаления данных россиян через суд, Андрей Липов уточнил, что он будет касаться информации, опубликованной в Сети. Глава Роскомнадзора отметил, что информация, попавшая в сеть, согласно законодательству становится общедоступной, и добавил, что «многие люди не заслужили такого отношения».

Андрей Липов хочет новых полномочий для своего ведомства

«Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, “извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью”, чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», – сказал Андрей Липов.

Липов не исключил вероятности всплеска судебных решений по удалению информации «о людях, которые, наверное, не заслуживают того, чтобы о них какую-то негативную информацию убрали», к которому может привести внедрение механизма. Руководитель ведомства добавил, что люди, которые «не заслужили такого отношения, могли о себе информацию, которая не является значимой, через суд хотя бы убрать».

Как это работает сейчас

На момент публикации в России действовал механизм, подобный тому, что описал Андрей Липов. Это закон о праве на забвение, вступивший в силу 1 января 2016 г. и наделяющий россиян правом требовать от поисковых систем удалять из выдачи ссылки на информацию о них, являющуюся недостоверной или утратившую свою актуальность.

Закон дает гражданам России право обращаться в суд в случае получения от поисковиков отказа в удалении ссылок. Если вердикт в этом споре будет вынесен в пользу истца, ответчику будет назначен штраф в размере до 1 млн руб.

Рассмотрение законопроекта о праве на забвение прошло достаточно быстро: документ был внесен в Госдуму в начале лета 2015 г., 16 июня 2015 г. он был принят в первом чтении, а 30 июня 2015 г. – во втором. Третье и окончательно чтение документ прошел 3 июля 2015 г., а Совет Федерации одобрил его 8 июля 2015 г. Подпись Президента России закон получил 14 июля 2015 г.

Что еще предложил Липов

На встрече с Президентом России глава Роскомнадзора внес предложение по увеличению до одного года срока исковой давности за нарушения в области персональных данных. В настоящее время он составляет три месяца. Липов мотивировал это тем, что в настоящее время ряд дел попросту не успевают дойти до рассмотрения в суде до истечения их срока давности.

Андрей Липов также обратил внимание на необходимость повышения действующих штрафов за неправомерное использование персональных данных. На данный момент их размер не может превышать 75 тыс. руб. Помимо этого, Андрей Липов предложил «более четко» регулировать биометрические данные.

Новый глава Роскомнадзора

Андрей Липов возглавил Роскомнадзор сравнительно недавно – как сообщал CNews, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о его назначении на эту должность 29 марта 2020 г. Липов работает на госслужбе с 2008 г.: тогда он пришел в Минкомсвязи, которое на тот момент возглавлял Игорь Щеголев. В 2010 г. Липов возглавил в министерстве Департамент государственной политик в области информатизации и информационных технологий. До недавнего времени он руководил Управлением по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента.

На посту главы Роскомнадзора Липов сменил Александра Жарова – Михаил Мишустин отправил его в отставку в конце марта 2020 г. Жаров руководил ведомством с 2012 г. и после ухода из него возглавил холдинг «Газпром-медиа».