Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян

Власти хотят контролировать оборот цифровых активов

Росфинмониторинг предлагает создать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. На создание системы служба просит 760 млн руб. Об этом написал РБК со ссылкой на письмо Росфинмониторинга Максиму Паршину, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Росфинмониторинг предлагает включить систему в проект «Прозрачный блокчейн» в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект». Развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 г., 230 млн руб. в 2022 г. и 90 млн руб. в 2023 г., пишет РБК.

Служба считает, что в государстве сейчас назрела острая необходимость контролировать оборот виртуальных активов, в том числе системы криптовалют, которые используют наркоторговцы, финансовые мошенники, киберпреступники и экстремисты. Росфинмониторинг предполагает, что пользоваться системой станут органы власти, Банк России и финансовые организации.

Прототип системы на основе данных платежной системы Bitcoin разработан в партнерстве с Физическим институтом им. Лебедева на основе бюджетных средств. МВД и финразведки нескольких стран ознакомились с прототипом и нашли его перспективным.

Росфинмониторинг просит власти выделить 760 млн руб. на создание системы анализа криптовалютных транзакций

Проект «Искусственный интеллект» должен быть утвержден до 31 августа 2020 г. по поручению Президента России Владимира Путина. По заключению рабочей группы АНО «Цифровая экономика» государство может выделить на проект 89,69 млрд руб. до 2024 г.

Что будет делать система

Система искусственного интеллекта, по данным Росфинмониторинга, позволит не только проводить мониторинг интернета в поиске запрещенных действий с криптовалютами, но и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА),выявлять провайдеров услуг, а также проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА. Также система позволит частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero, классифицируя их по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций. С ее помощью станет возможным сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Bitcoin – самая популярная в мире криптовалюта, которую, как и программное обеспечение, позволяющее добывать биткойны, создал в 2009 г. программист Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Биткоины – это децентрализованная валюта.

Это значит, что отсутствует единая инстанция, выпускающая и контролирующая монеты, которая была бы способна влиять на их курс и объем в сети, блокировать транзакции, счета и т. д. Биткоинами распоряжается только их владелец. Валюта стала популярной после того, как в 2013 г. курс превысил $1000 за монету.

Ethereum – криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (децентрализованных приложений), работающих на базе умных контрактов. Omni – платформа для создания активов и валют, ранее известная как MasterCoin, построеннная на биткоине. Среди данных платежных систем Dash и Monero обеспечивают наибольшую анонимность. Разработчики Dash использовали механизм перемешивания токенов PrivateSend, который позволяет анонимно отправлять монеты. Monero обеспечивает особые криптографические методы, связанные кольцевые подписи и одноразовые публичные ключи.

Аналоги проекта в мире

Проект пока уникален для России, но на мировом рынке существуют аналоги таких систем: Elliptic, CipherTrace, Crystal Blockchain, Bitfury и самая известная, Chainalysis, которая в 2018 г. и 2020 г. входила в список «Топ-50 финтех-компаний» по версии Forbes. Chainalysis сотрудничает с американскими правоохранительными органами, правительством и биржами, включая Binance, Bittrex, Bitfinex и Paxful. В частности, с ее помощью американские власти проводили международные операции по поимке преступников.

Закон о цифровых финансовых активах

Работа ведется в рамках мер по внедрению закона о цифровых финансовых активов. CNews писал, что в июле 2020 г. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон «О Цифровых финансовых активах». Закон ввел понятие цифровой валюты, но запрещал ее оборот на территории России, а также чиновникам владеть ей. Закон также четко отделил цифровые финансовые активы от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.

Цифровыми финансовым активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра. Сделки с ЦФА ними будут разрешены с 2021 г.

В России, согласно закону, появятся два типа операторов, связанных с ЦФА, работу которых будет регулировать Центробанк. Оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, ровно как и оператором обмена ЦФА, может быть юридическое лицо (включая кредитные организации), личным законом которого является российское право и включенное в соответствующий реестр. Оператором обмена ЦФА также могут выступать организаторы торговли и операторы информационных систем, в которых выпускаются ЦФА. Центробанк будет вести реестры обоих типов операторов.

Какие события предшествовали письму

В рамках работ по противодействию финансового терроризма российская делегация под руководством Росфинмониторинга в составе представителей МИД, МВД, Минфина, Генеральной прокуратуры, Банка России, ФСБ, ФНС и Следственного комитета участвовала в рабочих заседаниях Комитета экспертов Совета Европы (СЕ). Заседания проводились в период с 30 июня по 3 июля 2020 г. Речь шла об оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

В частности, была озвучена инициатива о запуске в рамках данного Комитета экспертов СЕ под руководством представителей Росфинмониторинга, ГУНК МВД России и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН исследования на тему «Практика использования криптоплощадок в отмывании доходов от незаконного оборота наркотиков». Исследование будет проводится совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Особое внимание уделено влиянию пандемии COVID-19 на эффективность «антиотмывочных» систем стран-членов Комитета.

Были представлены сведения об основных угрозах финансовой системе европейского и евразийского регионов, продемонстрированы данные о мерах, принимаемых государствами с целью минимизации возникающих рисков. Эксперты Росфинмониторинга рассказали о российском опыте борьбы с финансовыми преступлениями в период распространения коронавируса. Также были заслушаны отчеты разного уровня мониторинга Литвы, о. Мэн, Украины и Чехии и принято решение продолжить аналогичные обзоры на следующих заседаниях.