«Яндекс» обвинили в пиратстве на 3 миллиарда

TeleSport подал иск против «Яндекса» на 3 млрд руб. за нарушение прав на показ хайлайтов матчей трех сезонов. В исковое заявление компания включила 590 ссылок на поисковую выдачу «Яндекса». «Яндекс» считает иск безосновательным.

Такого еще не было

Стали известны подробности иска к «Яндексу» со стороны TeleSport Group, которая владеет правами на показ в России чемпионата Италии по футболу. О них написал «Коммерсант», в редакцию которого попала копия документа.

Истец обвиняет «Яндекс» в нарушении прав на нарезку лучших моментов игр (хайлайтов) трех сезонов и показ роликов в «Яндекс.видео». Иск будет рассмотрен 21 августа 2020 г. в Мосгорсуде. Это самый крупный иск подобного рода к «Яндексу», который по мнению «Коммерсант» можно назвать прецедентным. «Яндекс» просто проиндексировал информацию, и подобные иски российские суды еще не рассматривали.

В исковом заявлении компании содержится 590 ссылок на поисковую выдачу «Яндекса». Исходя из максимально возможной компенсации в 5 млн руб. за каждое нарушение, TeleSport Group требует возместить 2,95 млрд руб.

Правообладатель требует от «Яндекса» 3 миллиарда за ссылки

Кроме того, TeleSport обвинила «Яндекс» в нарушениях относительно контента, который сама компания размещает в сетях. Так, 73% спорных ссылок индексируют видео-ролики, размещенные в официальных группах TeleSport и ее проектах «Сила ТВ» в сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Многие из этих ссылок уводят пользователей на размещенные в «Яндекс.видео» хайлайты из этих групп. Еще 22% ссылок ведут на пользовательские видео на YouTube, а оставшиеся 5% на сторонние сайты.

В иске есть дополнительные сведения о том, что в 2019 г. TeleSport и «Яндекс» договаривались о продаже прав на хайлайты, и поисковик мог использовать их до 31 декабря 2019 г. Однако после соглашение заключено не было, а «Яндекс.видео» продолжал индексировать контент. В апреле 2020 г. TeleSportGroup обратилась в суд.

Что отвечает «Яндекс»

«Яндекс» считает претензии безосновательными, отметив, что TeleSport выложила в соцсети видео, а поисковик проиндексировал их как находящиеся в публичном доступе и не закрытые для индексации. Компания считает, что TeleSport с таким же успехом могла подать претензии в адрес соцсетей, но почему-то этого не сделала.

«Коммерсант» также ссылается на слова директора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, который считает, что регулировать подобные действия в спорных ситуациях должен новый антипиратский закон, созданный на основе меморандума участников рынка, подписанного полтора года назад. TeleSport не присоединялась к меморандуму и вообще не имела доступа к возможностям удаления спорного контента из поиска.

Меморандум должен был действовать до 1 сентября 2019 г., но в конце августа срок был продлен до 31 декабря при одном условии: до 30 сентября 2019 г. в Госдуму должны быть внесены поправки в антипиратское законодательство, которые закрепляют прописанные в меморандуме положения. Однако законопроект в Госдуму пока не внесен, поэтому формально меморандум перестал действовать с 1 октября 2019 г.

Громкие дела, которые были раньше

В октябре 2019 г. Московский городской суд частично удовлетворил иск о защите авторских прав со стороны компании TeleSport к интернет-холдингу Rambler Group. На сайте «Чемпионат.com», который входит в Rambler Group, были опубликованы моменты матчей чемпионата Италии, права на трансляции которого в России принадлежат TeleSport. Компания предъявила иск на сумму 235 млн руб. Было выявлено 47 случаев нарушения авторских прав, TeleSport получила компенсацию в размере 1,4 млн руб. Помимо штрафа суд постановил прекратить публикацию хайлайтов.

Это не первый громкий процесс, который в течение августа 2020 г. анонсирован против главных поисковиков, действующие на территории России, Google и «Яндекс». В частности, 7 августа 2020 г. Ivi, Avito, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС» и другие сервисы объединились и направили жалобу в ФАС на «Яндекс». Компании сетуют, что «отдают» клиентов сервисам ИТ-гиганта из-за настроек виджета поисковой выдачи. В результате «Яндекс» уводит до 50% трафика конкурентов за счет применения методов рекламы и продвижения, доступных только сервисам этой компании.

10 августа 2020 г. Google снова получил штраф за отказ осуществлять фильтрацию доступа пользователей к запрещенным сайтам должным образом. На этот раз сумма штрафа составила 1,5 млн руб.