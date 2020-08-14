Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов

Epic Games, разработчик популярной видеоигры Fortnite, подал судебные иски против компаний Apple и Google, обвинив их в монополизации рынка видеоигр. Обе компании удалили возможность скачивания игры через свои магазины.

Суть конфликта

Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания- разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на исковые требования Epic Games.

В 2019 г. Fortnite входила в пятерку самых прибыльных free-to-play игр для ПК и консолей в России. В 2018 г. Fortnite собрала самую большую выручку за всю историю компьютерных игры в мире – $2,4 млрд.

Все началось с того, что Epic Games 13 августа 2020 г. представила пользователям новую платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment), предложив пользователям не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%. Fortnite – условно-бесплатная игра, но с помощью V-bucks («виртуальных баксов») пользователи могут докупать дополнительные опции внутри игры. Эти виртуальные деньги можно покупать с помощью банковской карты или PayPal.

Разработчики объявили, что вводят в Fortnite постоянные скидки на виртуальные баксы — они могут достигать 20%. На PC, Mac, PlayStation, Xbox и Switch новая цена применяется автоматически. На мобильных телефонах виртуальные деньги можно получить в том случае, если геймер платит напрямую Epic в обход Apple и Google. При этом пользователь получает скидку на покупку.

Магазины приложений Apple и Google взимают с разработчиков комиссию в размере 30% за продажу любых товаров, скидки 20% в них нет. Как написала Epic в своем блоге, если Apple или Google снизят свои комиссионные сборы в будущем, Epic вернет пользователям разницу.

Меню Fortnite с выбором платежной системы. Мимо Apple Store гораздо дешевле









Узнав об этом, Apple в тот же день удалила из магазина приложение, которое до этого присутствовало в App Store в течение 10 лет. В ответ Epic Games тут же подала 62-страничный иск в суд против Apple. Молниеносность, с которой был подготовлен иск, косвенно указывает на то, что разработчик готовился к такому развитию событий.

13 августа 2020 г. Epic Games также призвала пользователей соцсетей присоединиться к компании против Apple с хэштегом #FreeFortnite, призывая игроков добиваться возврата денег от Apple, если они потеряют доступ к игре, и создав видео-ролик Nineteen Eighty, пародирующий знаменитую рекламу Apple 1984. В пародии, которая быстро набрала сотни тысяч просмотров, женщина-боец Fortnite бросает дубинку в форме единорога, чтобы разбить экран, на котором персонаж с яблочной головой говорит о «годовщине директивы по объединению платформ».

14 августа 2020 г. Google вслед за Apple удалила Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android. И тоже получила иск от компании Epic Games с обвинением в нарушении антимонопольного законодательства.

Epic Games в обоих исках требует, чтобы на время разбирательства судья наложил запрет на подобную практику блокирования доступа к каким-либо приложениям в магазинах Apple и Google.

Пользователь получает до 20% экономии, расплачиваясь V-Bucks с каждой покупки на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК и Mac, а также на мобильных устройствах при использовании выбранных способов оплаты.

Что ответили монополисты

Ответы компаний не заставили себя ждать, их опубликовал Reuters. По утверждению Apple, Fortnite удалили из магазина приложений из-за того, что Epic запустила собственную систему платежей с «явным намерением нарушить руководящие принципы App Store». «Тот факт, что их глобальные деловые интересы теперь заставляют их настаивать на специальном соглашении, не меняет того факта, что эти руководящие принципы создают равные условия для всех разработчиков и делают магазин безопасным для всех пользователей», – прокомментировали представители Apple. Как утверждает The Verge, Apple связалась с Epic Games и заявила, что не планирует предоставлять компании какие-то особые привилегии, поэтому игра вернётся на площадку только после устранения нарушений.

Представитель компании Google Дэн Джексон (Dan Jackson) сказал, что Epic нарушила правило, требующее от разработчиков использовать встроенную платежную систему Google для оплаты продуктов в рамках видеоигр.

Чем грозит конфликт самой Epic Games

Epic Games не раскрывает, сколько пользователей iOS у Fortnite. Многие фанаты играют в эту игру в основном на ПК или игровых консолях, используя свои мобильные телефоны в качестве резервной копии, но пользователи iPhone приносят гораздо больше дохода для Epic.

По данным мобильной аналитической компании SensorTower, в июле 2020 г. в App Store от Apple и в Play Store от Google было зафиксировано около 2 млн загрузок Fortnite. Пользователи Apple потратили около $34 млн, в то время как пользователи Android потратили около $2 млн, согласно данным SensorTower.

Глава Epic Games Тим Суини неоднократно осуждал «платёжные монополии» и налог в 30%, установленный в магазинах Google и Apple. Известно, что Apple забирает себе от 15% до 30% от продаж подписок на приложения и платежей, производимых внутри приложений.

Удаление игры из магазинов приложений означает, что новые игроки не смогут загрузить ее, существующие игроки не смогут получать обновления, но игра должна продолжать работать на устройствах, где она уже установлена.

Поскольку в ОС Android возможна установка приложений не только из фирменного магазина, Android-пользователи все еще могут скачать Fortnite с веб-сайта Epic и других магазинов. В своем блоге Epic дает ссылку на магазин приложений Samsung.

Чем обусловлена популярность Fortnite

Бесплатная видеоигра Fortnite стало очень популярна среди молодых геймеров с момента своего запуска в 2017 г. Компания Epic Games анонсирует многочисленные турниры с призовыми фондами в десятки миллионов. В 2019 г. на соревнованиях Fortnite World Cup победитель, американский подросток, получил $3 млн. Российские участники заняли 32 и 33 места. Общий призовой фонд турнира составил $30 млн. Средний возраст участников чемпионатов – 17 лет.

Fortnite предлагает игрокам на выбор три раздельных режима: Fortnite: Save the World (кооперативный симулятор выживания с открытым миром, в котором игрокам предлагается сообща отбиваться от монстров, похожих на зомби, с помощью оружия и различных построек); Fortnite: Battle Royale — соревновательный режим в жанре королевской битвы, в котором 100 игроков сражаются друг с другом, пока в живых не останется единственный победитель; режим Fortnite: Creative («песочница»), в котором игроки могут самостоятельно строить различные сооружения.

CNews писал, что в январе 2020 г. компания Freedom International Group бывшего топ-менеджера «Росатома» Нарека Сираканяна инвестировала $5,5 млн в создание киберспортивной организации Cyber Legacy и продвижение команд по нескольким дисциплинам. В качестве основных направлений были выбраны игры CS: GO, Fortnite и Dota 2.

Мировой рынок игровой индустрии оценивался на январь 2020 г. в $700-800 млн, российский же рынок – в $13 млн, с годовым приростом в районе 40%.